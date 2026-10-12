Lật tẩy đường dây rửa tiền xuyên quốc gia qua chợ đen tài khoản ngân hàng và tài sản mã hóa

Lãnh đạo Bộ Công an gửi thư khen thành tích đặc biệt xuất sắc của Công an tỉnh Phú Thọ.

Với thành tích đặc biệt xuất sắc trên, ngày 8-10, Thượng tướng Phạm Thế Tùng- Thứ trưởng Bộ Công an, đã gửi thư khen, biểu dương các đơn vị tham gia phá án. Trong thư khen, đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an đánh giá đây là chiến công xuất sắc, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, sự mưu trí, sắc bén về nghiệp vụ của Cục An ninh mạng, Cục Đối ngoại và Công an tỉnh Phú Thọ trong công tác phòng, chống rửa tiền và tội phạm xuyên quốc gia. Kết quả đấu tranh, khám phá vụ án thể hiện sự phối hợp chủ động, hiệu quả giữa các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và Công an địa phương; đồng thời khẳng định hiệu quả hợp tác quốc tế giữa Bộ Công an Việt Nam với cơ quan thực thi pháp luật nước ngoài trong đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia.

Theo kết quả điều tra, một nhóm đối tượng người nước ngoài đã giả mạo nhân viên ngân hàng, thực hiện các cuộc gọi lừa đảo nhắm vào các doanh nghiệp tại Nhật Bản để chiếm quyền kiểm soát tài khoản. Điển hình, ngày 10-3-2025, đã có 15 công dân người Nhật Bản bị sập bẫy, chuyển tổng cộng khoảng 707 triệu Yên (tương đương 117 tỷ Việt Nam đồng) vào 3 tài khoản ngân hàng công ty DEEP IMPACT, VENTURE INVESSTORS và LUNA DEVELOPMENT do nhóm lừa đảo quản lý.

Ngay khi chiếm đoạt được nguồn tiền bất chính khổng lồ này, các đối tượng lập tức tìm cách xóa dấu vết và tẩu tán ra khỏi lãnh thổ Nhật Bản thông qua các “chân rết” tại Việt Nam. Nhận được tiền, các đối tượng lập tức chuyển đổi toàn bộ sang các loại tài sản mã hóa như USDT, ETH rồi chuyển ngược lại vào ví điện tử cho nhóm tội phạm ngoại quốc để hưởng lợi bất chính từ 1–2% trên mỗi giao dịch.

Đáng chú ý, đường dây này đã hoạt động lén lút trong nhiều năm; đến thời điểm bị triệt phá, có những đối tượng đã sử dụng tài khoản cá nhân thực hiện các giao dịch luân chuyển dòng tiền lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Từ trái qua, các đối tượng: Vũ Tùng Linh, Nguyễn Văn Nam, Lê Đức Hùng và tang vật thu giữ trong vụ án.

Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố 7 bị can, trong đó bắt tạm giam 3 bị can: Vũ Tùng Linh (1993, trú tỉnh Phú Thọ); Lê Đức Hùng (1994, trú tỉnh Thanh Hóa); Nguyễn Văn Nam (1998, trú tỉnh Phú Thọ) về hành vi: "Rửa tiền" và áp dụng biện pháp ngăn chặn "cấm đi khỏi nơi cư trú" đối với 4 bị can: Nguyễn Thanh Huyền (1997, trú TP Hà Nội); Lê Thị Bình (1992, trú TP Bắc Ninh); Huỳnh Thị Kim Dung (1994 trú tỉnh Phú Thọ); Nguyễn Thị Thanh Huyền (1992, trú TP Hà Nội) về hành vi: "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".

Khám xét khẩn cấp, lực lượng chức năng đã thu giữ 6 điện thoại thông minh, 1 máy tính bảng, 1 xe ô-tô, 3 sổ tiết kiệm trị giá 6 tỷ đồng, 5 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng nhiều thanh, miếng kim loại màu vàng và bạc có liên quan phục vụ công tác điều tra.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục mở rộng vụ án với tinh thần xử lý nghiêm minh, không bỏ lọt tội phạm. Đề nghị đối tượng có liên quan sớm đến cơ quan Công an trình diện, khai báo trung thực để được xem xét theo quy định của pháp luật.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, tuyệt đối không mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng hoặc tham gia tiếp tay cho các đường dây chuyển tiền ngầm, rửa tiền phi pháp. Đặc biệt, đối với cộng đồng người Việt Nam đang học tập, lao động và sinh sống tại Nhật Bản cần nâng cao ý thức chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật của nước sở tại; tuyệt đối không tham gia các hoạt động đổi tiền "tay ba", mua bán ngoại tệ trái phép và kiên quyết không thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật Nhật Bản để bảo vệ quyền lợi chính đáng cũng như hình ảnh của người Việt Nam tại nước bạn.