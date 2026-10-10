Lật tẩy đường dây rửa tiền xuyên quốc gia liên quan vụ lừa đảo khoảng 117 tỷ đồng

Tang vật thu giữ trong vụ án.

Xác định đây là đường dây tội phạm công nghệ cao ẩn danh, có tính chất đặc biệt phức tạp và mang yếu tố xuyên quốc gia do hoạt động phạm tội xảy ra tại Nhật Bản, thời gian xảy ra từ đầu năm 2025, các đối tượng đã tiêu hủy tài liệu chứng cứ, chuẩn bị kịch bản để đối phó với cơ quan chức năng, sử dụng nhiều tài khoản trung gian kết hợp với giao dịch tài sản mã hóa, khiến quá trình xác minh chủ thể thực sự của các giao dịch, truy vết dòng tiền và thu thập chứng cứ điện tử gặp nhiều khó khăn.

Bám sát chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ và Đại tá Lâm Văn Vinh - Phó Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng Ban chuyên án, các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng vào cuộc điều tra.

Theo kết quả điều tra, một nhóm đối tượng người nước ngoài đã giả mạo nhân viên ngân hàng, thực hiện các cuộc gọi lừa đảo nhắm vào các doanh nghiệp tại Nhật Bản để chiếm quyền kiểm soát tài khoản.

Cơ quan Công an lấy lời khai bị can Vũ Tùng Linh (sinh năm 1993, trú tại Phú Thọ).

Điển hình vào ngày 10/3/2025, đã có 15 công dân Nhật Bản bị sập bẫy, chuyển tổng cộng khoảng 707 triệu Yên (tương đương 117 tỷ đồng) vào 3 tài khoản ngân hàng công ty DEEP IMPACT, VENTURE INVESSTORS và LUNA DEVELOPMENT do nhóm lừa đảo quản lý. Ngay khi chiếm đoạt được nguồn tiền bất chính khổng lồ này, các đối tượng lập tức tìm cách xóa dấu vết và tẩu tán ra khỏi lãnh thổ Nhật Bản thông qua các chân rết tại Việt Nam.

Nhận được tiền, các đối tượng lập tức chuyển đổi toàn bộ sang các loại tài sản mã hóa như USDT, ETH rồi chuyển ngược lại cho nhóm tội phạm ngoại quốc để hưởng lợi bất chính từ 1-2% trên mỗi giao dịch. Đáng chú ý, đường dây này đã hoạt động lén lút trong nhiều năm. Đến thời điểm bị triệt phá, có những đối tượng đã sử dụng tài khoản cá nhân thực hiện các giao dịch luân chuyển dòng tiền lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố 3 bị can, gồm: Vũ Tùng Linh (sinh năm 1993, trú tại Phú Thọ), Lê Đức Hùng (sinh năm 1994, trú tại Thanh Hóa) và Nguyễn Văn Nam (sinh năm 1998, trú tại Phú Thọ) về tội “Rửa tiền” (Điều 324 Bộ luật Hình sự).

Đồng thời, áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 4 bị can, gồm: Nguyễn Thanh Huyền (sinh năm 1997, trú tại Hà Nội), Lê Thị Bình (sinh năm 1992, trú tại Bắc Ninh), Huỳnh Thị Kim Dung (sinh năm 1994, trú tại Phú Thọ), Nguyễn Thị Thanh Huyền (sinh năm 1992, trú tại Hà Nội) về hành vi “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” (Điều 189 Bộ luật Hình sự).

Cơ quan Công an lấy lời khai đối tượng Nguyễn Thanh Huyền (sinh năm 1997, trú tại Hà Nội).

Khám xét khẩn cấp, lực lượng chức năng đã thu giữ 6 điện thoại thông minh, 1 máy tính bảng, 1 xe ô tô Mercedes-Benz, 3 sổ tiết kiệm trị giá 6 tỷ đồng, 5 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng nhiều thanh, miếng kim loại màu vàng và bạc có liên quan phục vụ công tác điều tra.

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Phú Thọ sẽ tiếp tục mở rộng vụ án với tinh thần xử lý nghiêm minh, không bỏ lọt tội phạm. Đề nghị các đối tượng có liên quan sớm đến cơ quan công an trình diện, khai báo trung thực để được xem xét theo quy định của pháp luật.

Chiến công này ghi dấu ấn đậm nét từ sự phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ giữa Phòng An ninh mạng, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Phú Thọ với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ, Cục An ninh mạng, Cục Đối ngoại - Bộ Công an và Cơ quan Cảnh sát quốc gia Nhật Bản. Sự hiệp đồng tác chiến chặt chẽ, kịp thời chia sẻ thông tin nghiệp vụ và dữ liệu điện tử xuyên biên giới đã giúp Ban chuyên án bóc tách từng giao dịch On-chain, lần theo từng dấu vết dòng tiền và nhanh chóng khóa chặt các mắt xích trọng yếu.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, tuyệt đối không mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng hoặc tham gia tiếp tay cho các đường dây chuyển tiền ngầm, rửa tiền phi pháp.

Đối với cộng đồng người Việt Nam đang học tập, lao động và sinh sống tại Nhật Bản, cần nâng cao ý thức chấp hành nghiêm pháp luật của nước sở tại; tuyệt đối không tham gia các hoạt động đổi tiền “tay ba”, mua bán ngoại tệ trái phép và kiên quyết không thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

Phương Thu - Anh Thu