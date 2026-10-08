Lật tẩy đường dây ma túy do đôi tình nhân điều hành

Hai đối tượng Trần Thị Kiều Oanh và Trần Thanh Tâm bị cơ quan Công an bắt giữ.

Ngày 7-10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đã khởi tố 7 đối tượng liên quan đến hành vi mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, trong đó có cặp đôi Trần Thị Kiều Oanh và Trần Thanh Tâm được xác định cùng điều hành đường dây mua bán ma túy với phương thức hoạt động tinh vi.

Theo đó, Trần Thị Kiều Oanh (2002, trú phường Hoài Nhơn Tây, Gia Lai) và Trần Thanh Tâm (1997, trú phường Hoài Nhơn, Gia Lai) bị khởi tố về hành vi: “Mua bán trái phép chất ma túy”; các đối tượng Huỳnh Tấn Trung (1996), Trương Minh Đức (2001), Nguyễn Hồng Biên (1991), Trần Trực (1998) và Nguyễn Thanh Tùng (1994, cùng trú phường Hoài Nhơn) bị khởi tố về hành vi: “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an phường Hoài Nhơn Tây phát hiện Trần Thị Kiều Oanh có biểu hiện nghi vấn tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy. Để tránh bị phát hiện, Oanh chỉ bán ma túy cho những người quen biết. Quá trình xác minh, Công an phường Hoài Nhơn Tây xác định Oanh cùng người yêu là Trần Thanh Tâm điều hành một đường dây mua bán ma túy khép kín với nhiều thủ đoạn tinh vi. Oanh và Tâm thường giấu ma túy tại nhiều địa điểm rồi chỉ điểm cho người mua đến lấy. Cả hai cũng liên tục thay đổi chỗ ở, sử dụng các căn nhà thuê làm nơi lưu trú và cất giấu ma túy.

Ngày 15-9-2026, Công an phường Hoài Nhơn Tây thành lập 2 tổ công tác để đấu tranh với hoạt động của các đối tượng. Tổ công tác thứ nhất bắt quả tang Trần Thị Kiều Oanh khi đang mang ma túy đi bán, thu giữ 11 túi ni-lông chứa ma túy giấu trên người. Cùng thời điểm, Tổ công tác thứ hai khống chế Trần Thanh Tâm tại một căn nhà thuê ở phường Hoài Nhơn Tây. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Tâm, cơ quan Công an thu giữ thêm 7 túi ni-lông chứa ma túy. Tổng khối lượng ma túy thu giữ là 3,3764g.

Mở rộng điều tra, Công an phường Hoài Nhơn Tây phối hợp Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy- Công an tỉnh Gia Lai và Công an phường Hoài Nhơn bắt giữ Trần Trực, Huỳnh Tấn Trung, Trương Minh Đức, Nguyễn Hồng Biên và Nguyễn Thanh Tùng khi các đối tượng đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại phường Hoài Nhơn.

Qua đấu tranh, xác định 5 đối tượng này đã mua ma túy của Oanh và Tâm để sử dụng. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai sau đó đã khởi tố các đối tượng để điều tra về hành vi: “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Hiện toàn bộ hồ sơ vụ án cùng các đối tượng đã được chuyển giao cho Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy- Công an tỉnh Gia Lai, tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.