Ngày 4/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Đà Nẵng cho biết đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ phát hiện, làm rõ nhóm 13 người nước ngoài, gồm 2 người Trung Quốc và 11 người Indonesia, tổ chức hoạt động có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng.

Lật tẩy đường dây lừa đảo trực tuyến trong biệt thự tại Đà Nẵng. Ảnh CACC

Trước đó, khoảng 9h30 ngày 28/10, lực lượng công an tiến hành kiểm tra một căn biệt thự tại khu đô thị Regal Victoria, phường Điện Bàn Đông, TP. Đà Nẵng. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 13 người nước ngoài đang cư trú, sử dụng nhiều thiết bị điện tử để thực hiện hoạt động có dấu hiệu lừa đảo người dân Indonesia.

Qua xác minh ban đầu, cơ quan công an xác định Xiong Zhouhua (SN 1993, quốc tịch Trung Quốc) là người cầm đầu, trực tiếp tổ chức và điều hành hoạt động tại căn biệt thự.

Trong khi đó, Aditya Aldi Pratama (SN 2001, quốc tịch Indonesia) giữ vai trò trưởng nhóm, chịu trách nhiệm quản lý và phân công công việc cho 10 người Indonesia khác.

Theo tài liệu điều tra, ngày 27/8/2026, Xiong Zhouhua nhập cảnh Việt Nam, sau đó đến Đà Nẵng thuê biệt thự tại khu đô thị Regal Victoria, lắp đặt hệ thống internet, trang bị 12 máy tính để bàn và 87 điện thoại di động phục vụ hoạt động lừa đảo.

Đối tượng này còn tuyển 11 người Indonesia sang Việt Nam, bố trí ăn ở tại biệt thự và thu giữ hộ chiếu của họ.

Để duy trì hoạt động, Xiong Zhouhua đưa ra mức lương 700 USD/người/tháng, thưởng chuyên cần 200 USD. Đồng thời, nhóm áp dụng mức phạt từ 400 đến 1.000 USD đối với người không đạt doanh thu, cùng chính sách thưởng từ 5% đến 13% doanh thu cho các nhóm đạt chỉ tiêu.

Dùng tình cảm để dẫn dụ nạn nhân chuyển tiền

Theo cơ quan công an, nhóm này sử dụng các ứng dụng WhatsApp, Telegram để tiếp cận người bị hại, nhắn tin làm quen, thậm chí giả danh phụ nữ nhằm tạo dựng mối quan hệ tình cảm và lòng tin.

Sau khi tiếp cận thành công, các đối tượng hướng dẫn nạn nhân truy cập website, đăng ký tài khoản và nạp tiền để thực hiện nhiệm vụ thanh toán đơn hàng trực tuyến với lời hứa nhận hoa hồng hấp dẫn.

Ở những giao dịch đầu tiên, nạn nhân được hoàn trả tiền gốc kèm hoa hồng nhằm tạo sự tin tưởng. Tuy nhiên, khi số tiền nạp tăng lên, nhóm này đưa ra nhiều lý do để yêu cầu chuyển thêm tiền, thậm chí can thiệp hệ thống nhằm ngăn cản việc rút tiền.

Đáng chú ý, sau khi nạn nhân chuyển tiền, thông tin giao dịch được đưa vào nhóm nội bộ để quy đổi từ đồng rupiah sang tiền điện tử USDT.

Cuối ngày, toàn bộ số tiền thu, chi được tổng hợp và chuyển về ví điện tử do Xiong Zhouhua cung cấp. Mức phí giao dịch được xác định bằng 3% tổng số tiền chiếm đoạt trong ngày.

Hiện, vụ việc đang được Công an TP. Đà Nẵng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.