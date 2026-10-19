Lật tẩy đường dây chôn lấp trái phép 300 tấn chất thải ở Quảng Ninh

Thông tin từ Công an thành phố Quảng Ninh cho biết, sau nhiều tháng điều tra, xác minh, Phòng Cảnh sát kinh tế đã phát hiện đường dây vận chuyển, đổ thải và chôn lấp trái phép khoảng 300 tấn chất thải công nghiệp tại nhiều địa điểm trên địa bàn xã Thống Nhất.

Hiện trường các đối tượng chôn lấp chất thải. Ảnh: CAQN.

Theo tài liệu điều tra, tại khu vực Dự án Khu đô thị Bắc Cầu Bang (xã Thống Nhất), lực lượng chức năng phát hiện một lượng lớn chất thải công nghiệp được chôn sâu dưới các lớp đất nhằm che giấu hành vi vi phạm.

Khi sử dụng máy xúc bóc tách từng lớp đất, lực lượng chức năng phát hiện nhiều bao tải chứa xỉ nhôm bị chôn lấp trái phép, khối lượng chất thải ước tính khoảng 40 tấn. Đáng chú ý, trong quá trình khai quật còn ghi nhận hiện tượng khói bốc lên từ các đống chất thải, kèm theo mùi khét.

Quá trình điều tra xác định, Trần Văn Trung (SN 1985, trú tại phường Hà Lầm, thành phố Quảng Ninh) là một trong những đối tượng chính liên quan đến hoạt động vận chuyển, đổ thải trái phép.

Trước đó, Trung bị lực lượng chức năng bắt quả tang khi đang đổ trái phép hơn 20 tấn chất thải công nghiệp tại địa bàn xã Thống Nhất. Số chất thải này được vận chuyển từ các cơ sở sản xuất ngoài địa bàn Quảng Ninh về để xử lý không đúng quy định.

Để thực hiện hành vi, Trung thuê một kho xưởng rộng khoảng 1.000m² tại khu vực Dự án Khu đô thị Bắc Cầu Bang làm nơi tập kết xỉ nhôm. Lợi dụng thời điểm đêm tối, đối tượng sử dụng xe ben vận chuyển chất thải đến nhiều địa điểm để đổ, san gạt và chôn lấp nhằm che giấu hành vi vi phạm.

Làm việc với cơ quan điều tra, Trung khai nhận đã tiếp nhận chất thải từ người khác, sau đó tổ chức vận chuyển đi đổ tại nhiều vị trí. Trong một số trường hợp, đối tượng còn thuê máy xúc để san lấp, che phủ chất thải sau khi đổ.

Kho xưởng các đối tượng thuê làm nơi tập kết chất thải. Ảnh: CAQN.

Theo cơ quan điều tra, hoạt động vận chuyển, đổ thải trái phép, các đối tượng thực hiện từ đầu tháng 4/2026. Mỗi chuyến xe vận chuyển khoảng 20 tấn chất thải, Trung nhận khoảng 20 triệu đồng từ các cá nhân, tổ chức thuê xử lý.

Để thực hiện, Trung phân công nhiều người tham gia các công đoạn từ tiếp nhận, bốc dỡ, vận chuyển đến san gạt, chôn lấp chất thải tại hiện trường.

Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định tổng khối lượng chất thải công nghiệp bị đổ và chôn lấp trái phép trong vụ án ước tính khoảng 300 tấn, phân bố tại nhiều địa điểm trên địa bàn xã Thống Nhất.

Theo cơ quan chức năng, việc đổ thải, chôn lấp chất thải công nghiệp không đúng quy định tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường đất, nguồn nước, ảnh hưởng đến hệ sinh thái và đời sống người dân. Những hành vi này còn tác động tiêu cực đến cảnh quan, quy hoạch và môi trường đầu tư của địa phương.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an thành phố Quảng Ninh) đã ra quyết định khởi tố 2 bị can về tội "Gây ô nhiễm môi trường".

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.