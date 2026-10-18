Lật tẩy đường dây chôn lấp trái phép 300 tấn chất thải công nghiệp

Những bãi chôn chất thải dưới lớp đất san phẳng

Tại một khu vực thuộc xã Thống Nhất, thành phố Quảng Ninh, máy xúc lần lượt bóc từng lớp đất đã được san phẳng. Những bao tải chứa xỉ nhôm dần lộ ra. Khói bốc lên nghi ngút từ các đống chất thải, không khí đặc quánh bởi mùi khét. Chỉ sau ít phút đào bới, lượng chất thải công nghiệp bị chôn lấp tại khu vực này được phát hiện ước tính khoảng 40 tấn.

Đây là một trong nhiều địa điểm được xác định có hoạt động đổ thải, chôn lấp chất thải công nghiệp trái phép trên địa bàn xã Thống Nhất.

Những bao tải chứa xỉ nhôm được phát hiện tại xã Thống Nhất, thành phố Quảng Ninh.

Sau nhiều tháng kiên trì xác minh, đấu tranh, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Quảng Ninh đã bóc gỡ đường dây vận chuyển, đổ thải và chôn lấp trái phép hàng trăm tấn chất thải công nghiệp từ các cơ sở sản xuất ngoài thành phố đưa về địa bàn.

Một trong những đối tượng chính được xác định là Trần Văn Trung (sinh năm 1985, trú tại phường Hà Lầm, thành phố Quảng Ninh). Trước đó, Trung bị bắt quả tang khi đang thực hiện hành vi đổ trái phép hơn 20 tấn chất thải tại xã Thống Nhất.

Theo lời khai của Trung, sau khi tiếp nhận xe chở chất thải, đối tượng đưa về bãi tập kết. Lợi dụng thời điểm trời tối, Trung cẩu chất thải lên xe ben, vận chuyển đi đổ rải rác tại khu vực Cầu Bang. Có thời điểm, Trung còn nhờ người sử dụng máy xúc san lấp chất thải.

Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, các đối tượng thuê một kho xưởng rộng khoảng 1.000m² tại khu vực Dự án Khu đô thị Bắc Cầu Bang, xã Thống Nhất, làm nơi tập kết chất thải trước khi vận chuyển đi đổ trái phép.

Điều tra viên Hà Duy Khanh, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Quảng Ninh, cho biết kho xưởng này do Trung thuê của người dân để tập kết xỉ nhôm. Sau đó, đối tượng lợi dụng thời điểm trời tối vận chuyển chất thải đi đổ trái quy định nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Đối tượng Trần Văn Trung (sinh năm 1985, trú tại phường Hà Lầm, thành phố Quảng Ninh). Trước đó, Trung bị bắt quả tang khi đang thực hiện hành vi đổ trái phép hơn 20 tấn chất thải.

Mỗi chuyến thu 20 triệu đồng, khoảng 300 tấn chất thải bị chôn lấp trái phép

Theo kết quả điều tra, mỗi chuyến vận chuyển có khối lượng khoảng 20 tấn chất thải, Trung thu khoảng 20 triệu đồng từ các cá nhân, tổ chức thuê xử lý chất thải nhằm thu lợi bất chính.

Để thực hiện hoạt động này, Trung phân công nhiều người tham gia các công đoạn, từ tiếp nhận, bốc dỡ, vận chuyển đến san lấp hiện trường sau khi đổ thải.

Cơ quan điều tra xác định hoạt động trên diễn ra liên tục từ đầu tháng 4/2026. Tổng lượng chất thải công nghiệp bị phát hiện đổ thải, chôn lấp trái phép trong vụ án ước tính khoảng 300 tấn, tại nhiều địa điểm trên địa bàn xã Thống Nhất.

Làm rõ nguyên nhân dẫn đến hoạt động vận chuyển, xử lý chất thải trái phép, Thượng tá Phạm Văn Điệp, Phó trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Quảng Ninh, cho biết chất thải phát sinh từ quá trình sản xuất, đúc nhôm tại các làng nghề, khu công nghiệp phải được thu gom, xử lý bởi những đơn vị có chức năng theo đúng quy định.

Tuy nhiên, việc xử lý chất thải theo quy trình đòi hỏi chi phí rất lớn. Vì vậy, để giảm chi phí, tăng lợi nhuận, các đối tượng đã móc nối với nhau, đưa chất thải từ các địa phương khác về Quảng Ninh để đổ thải, chôn lấp trái phép.

Việc đổ thải và chôn lấp hàng trăm tấn chất thải công nghiệp trái phép không chỉ gây ô nhiễm đất, nguồn nước, ảnh hưởng đến hệ sinh thái mà còn tác động tiêu cực đến quy hoạch và môi trường đầu tư của địa phương.

Sau nhiều tháng xác minh, đấu tranh, lực lượng chức năng đã làm rõ hoạt động vận chuyển, tập kết, đổ thải và chôn lấp trái phép với tổng khối lượng chất thải bị phát hiện ước tính khoảng 300 tấn.

Với những tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố bị can đối với hai đối tượng về hành vi “Gây ô nhiễm môi trường”.