Lật tẩy đường dây bán 4.500 quả bóng cười dưới vỏ bọc kinh doanh đồ uống

Núp bóng kinh doanh đồ uống, dùng hóa đơn riêng để che giấu

Bất chấp quy định nghiêm cấm liên quan đến khí N₂O (khí cười) theo Nghị quyết số 173/2024/QH15 ngày 30/11/2024 của Quốc hội, hoạt động buôn bán loại khí này vẫn diễn ra dưới nhiều hình thức tinh vi.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Quảng Ninh đã phát hiện, làm rõ nhóm 7 đối tượng lợi dụng hoạt động kinh doanh đồ uống để buôn bán bóng cười trái phép tại Coca Club, phường Hồng Gai.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 5 bình kim loại chứa khí N₂O.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ 5 bình kim loại chứa khí N₂O, tổng khối lượng 103,7kg. Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Tiến Tú, chủ cơ sở Coca Club, cùng Vũ Thị Trà Mi đã góp vốn, trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh khí cười trái phép.

Để che giấu hành vi vi phạm, các đối tượng thuê một dãy nhà trọ cách Coca Club khoảng 50m làm kho chứa bình khí. Khí N₂O được chia nhỏ, vận chuyển từng phần vào cơ sở để bơm thành bóng phục vụ khách.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ ngày 6/4 đến 28/4/2026, Coca Club đã bán hơn 4.500 quả bóng cười, thu gần 592 triệu đồng.

Tại đây, nhân viên được phân công thực hiện từng công đoạn. Khi khách gọi bóng cười, nhân viên phục vụ thông báo số lượng cho thu ngân. Thông tin được ghi vào giấy nhớ màu vàng, chuyển cho nhân viên quản lý kho xuất bóng và cập nhật để tính tiền.

Đáng chú ý, các đối tượng sử dụng hai loại hóa đơn để che giấu giao dịch. Hóa đơn thanh toán chính chỉ ghi những mặt hàng thông thường như bia, nước giải khát, hoa quả; số lượng bóng cười được ghi riêng trên giấy rồi ghim kèm. Một nhóm Telegram cũng được lập để theo dõi hóa đơn, doanh thu, số lượng bóng cười và tiền đặt bàn phát sinh hằng ngày.

Các đối tượng sử dụng hai loại hóa đơn để che giấu giao dịch.

Trung tá Nguyễn Hùng Cường, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Quảng Ninh cho biết, việc chứng minh hành vi vi phạm, cá thể hóa trách nhiệm của từng người tham gia và làm rõ nguồn tiền thu lợi bất chính đòi hỏi nhiều thời gian, công sức do các đối tượng sử dụng phương thức che giấu tinh vi.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ ngày 6/4 đến 28/4/2026, Coca Club đã bán hơn 4.500 quả bóng cười, thu gần 592 triệu đồng. Trong nhóm 7 đối tượng, Tú và Mi trực tiếp góp vốn, quản lý, điều hành; 5 đối tượng còn lại đảm nhiệm các vị trí quản lý, chăm sóc khách hàng, thu ngân và quản lý kho, có vai trò giúp sức.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án về tội “Buôn bán hàng cấm”, quy định tại Điều 190 Bộ luật Hình sự. Vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

Tăng cường đấu tranh, ngăn chặn khí cười trái phép

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Quảng Ninh đã phát hiện, làm rõ nhóm 7 đối tượng lợi dụng hoạt động kinh doanh đồ uống để buôn bán bóng cười trái phép.

Theo lực lượng chức năng, lợi nhuận từ kinh doanh bóng cười khiến các đối tượng bất chấp quy định pháp luật, tìm cách tổ chức hoạt động dưới nhiều hình thức nhằm đối phó với cơ quan chức năng.

Trước tình hình đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Quảng Ninh đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, chủ động phát hiện, đấu tranh với hành vi vi phạm liên quan đến khí N₂O.

Từ đầu năm 2026 đến nay, đơn vị đã phát hiện, xử lý hơn 30 vụ việc, với khoảng 40 trường hợp vi phạm; khởi tố hình sự 4 vụ, 17 bị can, xử phạt vi phạm hành chính gần 2 tỷ đồng, thu giữ gần 3.000 bình khí N₂O.

Đại tá Nguyễn Quang Dũng, Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Quảng Ninh cho biết, sau một năm triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, tình hình mua bán, vận chuyển và sử dụng khí N₂O tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện đã có chuyển biến tích cực. Nhiều cơ sở không còn sử dụng bóng cười trong hoạt động vui chơi, giải trí.

Vụ việc tại Coca Club cho thấy các đối tượng có thể lợi dụng hoạt động kinh doanh hợp pháp để che giấu hành vi buôn bán hàng cấm. Chủ cơ sở và người lao động cần nhận thức rõ trách nhiệm pháp lý, không tham gia, giúp sức hoặc tiếp tay cho hành vi vi phạm, kể cả khi chỉ thực hiện một công đoạn theo sự phân công.