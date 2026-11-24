Lực lượng Công an xã Đức Bình kiểm tra các mặt hàng gia dụng do ông L.K.T lừa bán cho người dân.

Điểm chung của các vụ việc này là đối tượng thường tổ chức các buổi gặp gỡ, giới thiệu hàng hóa ngay tại nhà dân, hội trường hoặc điểm sinh hoạt cộng đồng; dùng quà tặng nhỏ ban đầu để thu hút sự chú ý, sau đó thổi phồng công dụng, chất lượng sản phẩm và thúc giục người tham dự chi tiền mua hàng với mức giá cao gấp nhiều lần giá nhập.

Mới đây, ngày 11-11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông L.K.T để điều tra về hành vi: “Lừa dối khách hàng”. Trước đó, qua công tác nắm tình hình tại cơ sở, Công an xã Đức Bình (Đắk Lắk) phát hiện ông L.K.T sử dụng xe ô-tô chở nhiều mặt hàng gia dụng đến địa bàn để chào bán cho người dân và tiến hành mời đối tượng về trụ sở làm việc.

Quá trình xác minh, lực lượng Công an xác định ông L.K.T tổ chức tặng quà nhằm lôi kéo đông đảo người dân đến tham dự, tiếp đó giới thiệu, quảng cáo thổi phồng chất lượng các loại bếp gas, bếp điện như “hàng cao cấp, giá ưu đãi”. Đáng chú ý, qua kiểm tra, xác minh nguồn hàng, ông L.K.T chỉ nhập bếp ga, bếp điện với mức giá từ 220.000 đồng đến 300.000 đồng mỗi sản phẩm, nhưng lại chào bán cho người dân với giá từ 2.500.000 đồng đến 2.800.000 đồng (cao gấp khoảng 8 đến hơn 10 lần). Cơ quan Công an làm rõ có 21 người tại xã Đức Bình và xã Sông Hinh (Đắk Lắk) đã mua hàng của ông L.K.T.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 11-11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông L.K.T để điều tra về hành vi: “Lừa dối khách hàng”.

Chính quyền địa phương và Công an xã Kim Hoa kịp thời ngăn chặn, làm việc với người bán hàng không rõ nguồn gốc với giá cao bất hợp lý.

Không chỉ dừng lại ở các mặt hàng đồ gia dụng, chiêu thức tặng quà để dẫn dụ bán hàng giá cao còn nhắm trực diện vào nhóm khách hàng là người cao tuổi với các sản phẩm chăm sóc sức khỏe và hàng tiêu dùng.

Theo Công an tỉnh Hà Tĩnh, sáng 13-11, tại khu vực thôn Phúc Thành và Sơn Thủy (xã Kim Hoa, Hà Tĩnh), lực lượng Công an xã đã phát hiện một nhóm đối tượng tiếp cận, mời chào người dân địa phương (phần lớn là người cao tuổi) tham gia chương trình giới thiệu sản phẩm. Để tạo thiện cảm và kích thích tâm lý của người tham dự, các đối tượng phát tặng một số món đồ như quần áo thể thao, đồng thời tung ra hàng loạt mặt hàng gồm sữa, bột dinh dưỡng, thực phẩm chức năng cùng nhiều sản phẩm tiêu dùng khác để rao bán.

Qua kiểm tra thực tế, cơ quan chức năng ghi nhận nhiều mặt hàng tại đây được chào bán với mức giá cao bất hợp lý; cá biệt có sản phẩm được cho là giá mua vào chỉ vài chục nghìn đồng nhưng bị đẩy lên tới hàng triệu đồng khi bán cho người dân. Nhờ chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, Công an xã Kim Hoa đã kịp thời có mặt làm việc với những người bán hàng, ngăn chặn ngay hoạt động tiếp thị có dấu hiệu tiềm ẩn nguy cơ gây thiệt hại tài sản cho người dân, qua đó bảo đảm ổn định ANTT tại cơ sở.

Qua 2 vụ việc xảy ra tại xã Đức Bình (tỉnh Đắk Lắk) và xã Kim Hoa (tỉnh Hà Tĩnh) cho thấy kịch bản chung của các đối tượng bán hàng lưu động giá cao là lợi dụng sự hạn chế trong việc tiếp cận, đối chiếu thông tin giá cả thị trường của một bộ phận người dân vùng nông thôn, nhất là người cao tuổi; đồng thời nhắm vào tâm lý thích nhận quà miễn phí để dẫn dụ mua các sản phẩm giá cao bất hợp lý mà chưa kịp kiểm chứng chất lượng, công dụng...

Do đó, cơ quan Công an khuyến cáo người dân, đặc biệt là người cao tuổi, cần hết sức tỉnh táo, thận trọng khi tham gia các chương trình tặng quà, giới thiệu và bán sản phẩm được tổ chức tự phát tại nhà dân hoặc khu dân cư, đặc biệt là khi người bán tìm cách thúc giục mua ngay hoặc đặt điều kiện phải mua hàng mới được nhận quà. Trước mọi quyết định mua sắm, người dân cần tìm hiểu kỹ tư cách, thông tin của đơn vị tổ chức, người bán hàng; kiểm tra rõ nhãn mác, nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng, điều kiện bảo hành và đối chiếu giá bán thực tế của sản phẩm trên thị trường.

Đối với người cao tuổi, không nên tự ý quyết định mua các sản phẩm có giá trị lớn khi chưa trao đổi, bàn bạc với con cháu hoặc người thân trong gia đình; đồng thời con cháu cũng cần thường xuyên quan tâm, nhắc ông bà, cha mẹ để chủ động phòng ngừa trước các thủ đoạn lợi dụng việc tặng quà, giới thiệu sản phẩm nhằm bán hàng giá bất hợp lý. Khi phát hiện các hoạt động chào bán hàng hóa có dấu hiệu bất thường tại địa phương, người dân cần kịp thời thông báo cho lực lượng Công an gần nhất để được hướng dẫn, xử lý.