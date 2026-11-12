Lật tẩy chiêu trò lập khống hợp đồng, mua hóa đơn khống để trốn thuế tại Công ty Free Land

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Thời gian qua, lực lượng chức năng phát hiện nhiều vi phạm thường gặp trong lĩnh vực thuế và hóa đơn điện tử như: kê khai không trung thực doanh thu, chi phí và nghĩa vụ thuế; không lập hóa đơn khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ theo quy định; lập hóa đơn không phản ánh đúng giao dịch thực tế; mua bán, sử dụng hóa đơn không hợp pháp để hạch toán chi phí, khấu trừ thuế hoặc làm giảm số thuế phải nộp.

Đáng chú ý, một số đối tượng có thể lợi dụng việc thành lập doanh nghiệp không có hoạt động kinh doanh thực chất, sử dụng thông tin pháp nhân, mã số thuế của tổ chức, cá nhân khác hoặc thiết lập nhiều khâu trung gian nhằm che giấu bản chất giao dịch, hợp thức hóa hàng hóa đầu vào và trốn tránh nghĩa vụ thuế.

Các hành vi này không chỉ gây thất thu ngân sách Nhà nước mà còn ảnh hưởng đến môi trường cạnh tranh, quyền và lợi ích hợp pháp của những doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh chân chính.

Điển hình mới đây nhất, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố các bị can trong vụ án xảy ra tại thành phố Đồng Nai, Công ty CP Free Land và các đơn vị liên quan. Vụ án liên quan dự án khu dân cư 125 hecta tại xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai (cũ).

Trong đó, bị can Vũ Minh Lý (nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Free Land) bị đề nghị truy tố về 3 tội danh: Đưa hối lộ; Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Trốn thuế.

Theo kết luận điều tra, bị can Vũ Minh Lý đứng tên và nhờ người thân là con gái, con rể, thông gia đứng tên đại diện pháp luật; trực tiếp quản lý, chỉ đạo điều hành hoạt động đối với nhóm 6 công ty, trong đó có Công ty CP Free Land. Các pháp nhân này hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, xây dựng nhà, công trình; buôn bán xăng dầu.

Cơ quan điều tra xác định bị can Lý đã lợi dụng mối quan hệ cá nhân với lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai để được chỉ định cho Công ty Free Land là chủ đầu tư dự án mà không thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. Hành vi này trái quy định tại điểm c, khoản 2, Điều 22 Luật Nhà ở năm 2014.

Công ty Free Land được UBND tỉnh Đồng Nai giao đất, tính giá đất có lợi trái quy định pháp luật. Các sai phạm này vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thiệt hại hơn 117 tỷ đồng. Để thực hiện hành vi, bị can Lý bị cáo buộc đưa hối lộ 30,7 tỷ đồng.

Hiện bị can Vũ Minh Lý đã khắc phục 10 tỷ đồng; pháp nhân sở hữu toàn bộ cổ phần Công ty Free Land nộp hơn 287 tỷ đồng, số tiền thu giữ khi khám xét là hơn 20 tỷ đồng. Cơ quan điều tra xác định số tiền thu hồi, tạm giữ đã khắc phục toàn bộ hậu quả thiệt hại của vụ án.

Đặc biệt, kết luận điều tra cũng thể hiện hành vi trốn thuế của các bị can Vũ Minh Lý, Nguyễn Thị Hương Duyên (nhân viên kế toán). Theo cơ quan điều tra, bị can Vũ Minh Lý đã chỉ đạo Nguyễn Thị Hương Duyên dùng 6 công ty trong nhóm pháp nhân trên để “lập khống” hợp đồng.

Các bị can mua 80 hóa đơn giá trị gia tăng khống của 13 công ty khác và lập khống hợp đồng; đồng thời sử dụng 20 hóa đơn giá trị gia tăng của các công ty trong nhóm để kê khai thuế giá trị gia tăng đầu vào tại cơ quan thuế.

Trong đó, Công ty CP Free Land sử dụng 35 hóa đơn giá trị gia tăng khống với tổng giá trị hơn 579 tỷ đồng; Công ty 3L Sài Gòn sử dụng 23 hóa đơn giá trị gia tăng khống với tổng giá trị hơn 281 tỷ đồng; Công ty Sao Lion sử dụng 9 hóa đơn giá trị gia tăng khống với giá trị hơn 150 tỷ đồng…

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định trưng cầu giám định viên thuộc Thuế TP. Hồ Chí Minh. Ngày 10/8/2026, giám định viên Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kết luận giám định, hành vi sử dụng 100 tờ hóa đơn khống để kê khai thuế tại 6 công ty của bị can Vũ Minh Lý là hành vi trốn thuế, số tiền hơn 14 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, bị can Lý khai nhận số tiền mua hóa đơn là khoảng 35,5 tỷ đồng. Bị can thừa nhận hành vi mua và sử dụng hóa đơn “khống” để hạch toán, kê khai thuế giá trị gia tăng là vi phạm pháp luật. Như vậy, tổng thiệt hại trong vụ án được xác định là hơn 131 tỷ đồng.

Đối với 13 công ty bán hóa đơn giá trị gia tăng “khống” có dấu hiệu tội Mua bán trái phép hóa đơn. Do các công ty này đăng ký hoạt động tại Thành phố Hồ Chí Minh. Vì vậy, cơ quan điều tra đã tách hành vi và tài liệu liên quan, chuyển cơ quan Cảnh sát điều tra Thành phố Hồ Chí Minh giải quyết theo quy định của pháp luật.

Để hạn chế nguy cơ vi phạm pháp luật trong kê khai thuế và sử dụng hóa đơn điện tử, cơ quan chức năng cảnh báo người dân, doanh nghiệp cần tuyệt đối không tham gia mua bán hóa đơn trái phép, sử dụng hóa đơn không hợp pháp để hợp thức hóa giao dịch; không cho mượn, thuê hoặc sử dụng trái phép thông tin pháp nhân, mã số thuế để phục vụ hoạt động vi phạm pháp luật. Khi phát hiện sai sót trong kê khai thuế, lập hoặc sử dụng hóa đơn, tổ chức, cá nhân cần chủ động rà soát, thực hiện việc điều chỉnh, bổ sung theo đúng quy định và phối hợp với cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu.