Lật tẩy chiêu trò 'hợp đồng giả cách' để đòi nợ thuê của Công ty Mua bán nợ Công Danh

Ngày 30/9, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị này vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Văn Hoành (SN 1979; trú tại phường Linh Xuân), Đoàn Văn Bốn (SN 1984; trú tại tỉnh Ninh Bình), Lưu Văn Thanh (SN 1986; trú tại tỉnh Thanh Hóa), Mai Danh Kiệm (SN 1985; trú tại tỉnh Thanh Hóa), Nguyễn Thị Hà (SN 1990; trú tại tỉnh Thanh Hóa) và Nguyễn Văn Ba (SN 1984; trú tại phường Dĩ An) về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

Các đối tượng liên quan đến vụ án - Ảnh: Công an thành phố Hồ Chí Minh.

Theo Công an thành phố Hồ Chí Minh, vào tháng 6/2022, Phạm Văn Hoành đứng ra thành lập Công ty Cổ phần Mua bán nợ Công Danh. Thực chất, hoạt động kinh doanh mua bán nợ chỉ là bình phong. Hoành chỉ đạo nhân viên ký các "hợp đồng giả cách" với khách hàng (chủ nợ) để lách luật, che giấu bản chất của hoạt động đòi nợ thuê.

Hoành trực tiếp điều hành, thỏa thuận tỷ lệ ăn chia với chủ nợ (thường hưởng lợi từ 15% đến 22% trên tổng số tiền thu được, kèm phụ phí thẩm định). Hoành giao Đoàn Văn Bốn và Lưu Văn Thanh quản lý, phân công "tay chân" đi xác minh, thu hồi nợ; Nguyễn Thị Hà phụ trách mảng giấy tờ, tư vấn và soạn thảo hợp đồng. Khi có "kèo", nhóm đòi nợ thường đi từ 2 đến 4 người, mặc đồng phục công ty kéo đến tận nhà hoặc nơi làm việc của con nợ để gây áp lực.

Một trong những vụ việc điển hình cho sự manh động của nhóm này xảy ra tại một trung tâm ngoại ngữ ở phường Dĩ An do bà L.T.P.Đ. làm chủ. Cơ quan điều tra xác định, bà Đ. có khoản công nợ xây dựng hơn 5,27 tỷ đồng. Tháng 1/2024, công ty chủ nợ đã tìm đến Công ty Công Danh ký hợp đồng mua bán nợ giả cách, thỏa thuận chia 22% số tiền đòi được cho phe của Hoành.

Từ tháng 1 đến tháng 12/2024, đích thân Phạm Văn Hoành đã nhiều lần dẫn dắt đàn em kéo đến trung tâm ngoại ngữ của bà Đ. để giở thói côn đồ. Nhóm này mặc đồng phục công ty, xông thẳng vào cơ sở tự ý đi lại, lớn tiếng réo tên bà Đ. và người thân.

Quá hoảng sợ trước sức ép liên tục, bà Đ. đã buộc phải nhiều lần chuyển tổng cộng 98 triệu đồng cho Hoành. Đáng nói, mang tiếng là đi đòi nợ thuê, nhưng vị Giám đốc Công ty Công Danh lại nổi lòng tham "ăn chặn" của chính khách hàng.

Hoành chỉ báo cáo và nộp lại cho chủ nợ 60 triệu đồng, 38 triệu đồng còn lại đối tượng lén đút túi tiêu xài cá nhân. Nhận thấy "con mồi" đã cạn kiệt khả năng chi trả, đến tháng 12/2024, Hoành chỉ đạo nhân viên thanh lý hợp đồng. Đến tháng 12/2025, Phạm Văn Hoành đã cho Công ty Công Danh tạm ngưng hoạt động.

Hiện, vụ án đang được Công an thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý nghiêm minh các đối tượng theo quy định của pháp luật.