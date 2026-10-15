Lật tẩy chiêu trò dùng xe cá nhân đưa khách 'vượt rào' biên giới ở Sơn La

Trước đó, qua triển khai các biện pháp nghiệp vụ, nắm tình hình tuyến biên giới trên địa bàn Sơn La, Công an tỉnh Sơn La đã phát hiện, bắt giữ Nguyễn Văn Phận (SN 1970) và Tráng A Sái (SN 1992), cùng trú tại xã Lóng Sập, tỉnh Sơn La về hành vi “Tổ chức môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép”.

Các đối tương liên quan đến vụ án - Ảnh: Công an tỉnh Sơn La.

Đồng thời, lực lượng chức năng lập biên bản đối với T.V.Q. (SN 1994, trú tại phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La) về hành vi “Qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục nhập cảnh theo quy định của pháp luật”. Tang vật thu giữ gồm 1 xe ô tô, 1 xe máy và 3 điện thoại di động.

Hiện Công an tỉnh Sơn La đang tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.