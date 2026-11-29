Chiêu trò mượn danh nhân quyền để đánh lận bản chất

Thời gian qua, hình thức “thư ngỏ”, “báo cáo”, “kiến nghị”… của một số tổ chức quốc tế mang danh nhân quyền đã tái diễn hoạt động mang tính “truyền thống”: vu cáo Việt Nam vi phạm dân chủ, nhân quyền, đòi thả “tù nhân lương tâm”, rêu rao “đàn áp xuyên quốc gia”… Luận điệu vu cáo gia tăng mỗi khi lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam thực hiện các chuyến thăm và làm việc ở nước ngoài.

Bản chất của những nội dung đòi hỏi phi lý trong “thư ngỏ”, “báo cáo”, “kiến nghị” là lợi dụng những sự kiện chính trị - xã hội nhạy cảm diễn ra trong nước để xuyên tạc, bóp méo sự thật, vu cáo Việt Nam không có tự do tín ngưỡng, không cho tự do hành đạo và đàn áp tôn giáo, đàn áp tự do ngôn luận, vi phạm nhân quyền, chia rẽ các tôn giáo, đồng bào lương, giáo, hạ thấp vai trò, vị thế và uy tín của Việt Nam đối với quốc tế.

Đời sống văn hoá tinh thần của người dân được nâng cao, là minh chứng sinh động trong bảo đảm quyền con người.

Hành động đó từ lâu đã được che đậy bởi tấm mặt nạ “bảo vệ nhân quyền” và được các tổ chức quốc tế thiếu thiện chí với Việt Nam lấy danh nghĩa bảo vệ nhân quyền để chống phá. Trước chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm (từ ngày 8 đến 11/11/2026), tổ chức Theo dõi nhân quyền (Human Rights Watch – HRW) đã gửi thư tới Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi cùng Bộ trưởng Ngoại giao Toshimitsu Motegi. Trước đó, ngày 16/10/2026, HRW cùng một số tổ chức nhân quyền quốc tế khác đã gửi thư chung tới lãnh đạo Liên minh châu Âu; HRW còn gửi thư tới Thủ tướng Đan Mạch, Thủ tướng Bỉ…

Việc các tổ chức trên tung “thư ngỏ”, “báo cáo”, “kiến nghị” đến lãnh đạo các nước trước những chuyến công du cấp cao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam không thể coi là trùng hợp mà đó là thủ pháp có tính toán thông qua việc chọn thời điểm để thúc nước sở tại nêu vấn đề với lãnh đạo Việt Nam, tạo sức ép truyền thông, dư luận trước và trong các cuộc tiếp xúc.

Nội dung của các “thư ngỏ”, “báo cáo”, “kiến nghị” thường tập trung xuyên tạc, tẩy trắng về những vụ việc, những đối tượng ở trong nước có hành vi phạm tội, đã trải qua quá trình điều tra, truy tố và xét xử với những bản án theo quy định của Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên, các đối tượng gắn mác “nhà báo độc lập”, “tù nhân lương tâm”, để lu loa rằng “chính quyền Việt Nam cướp đất”, “đàn áp người bất đồng chính kiến”.

Nhiều bài viết còn tìm cách thổi phồng những hạn chế, yếu kém, quy kết tất cả mọi yếu kém đó là do Đảng, Nhà nước, do ý thức hệ và lớn tiếng yêu cầu Đảng phải từ bỏ vai trò lãnh đạo, phải từ bỏ ý thức hệ cộng sản. Hoạt động đó nhằm "tung hỏa mù" với ý đồ bóp méo sự thật, “chọc gậy bánh xe”, gây nhiễu loạn thông tin và hướng lái dư luận trong nước, quốc tế trước, trong chuyến thăm và làm việc của lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam ở nước ngoài.

Chiêu trò này không mới nhưng nó tác động đến uy tín chính trị của Việt Nam, khiến những người thiếu hiểu biết, thiếu nghi ngại về những hành động của Chính phủ Việt Nam, dẫn tới nhận thức sai lệch, định kiến về vấn đề bảo đảm quyền con người ở Việt Nam. Các đối tượng vận động chính giới nước ngoài, nhất là các cá nhân, tổ chức thiếu thiện cảm với Việt Nam nhằm gây sức ép chính trị can thiệp vào công việc nội bộ, hướng lái theo ý đồ của họ, gây khó khăn cho Việt Nam trong hội nhập quốc tế, tham gia vào các hoạt động quốc tế, khu vực. Đồng thời kích động các đối tượng cơ hội chính trị, thành phần thuộc các tổ chức phản động lưu vong ở nước ngoài tiến hành các hoạt động biểu tình chống phá chuyến thăm, làm việc của lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta.

Dù được ngụy trang bằng những mỹ từ nào đi chăng nữa, bản chất và mục đích thật sự của các “thư ngỏ”, “báo cáo”, “kiến nghị” đó rõ ràng là phục vụ âm mưu của các thế lực thù địch và các tổ chức quốc tế mang danh nhân quyền và các phần tử cơ hội chính trị hòng xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đòi thực hiện đa nguyên chính trị, đòi chuyển hóa thể chế sang mô hình xã hội theo kiểu phương Tây.

Những thành tựu về bảo đảm nhân quyền lật tẩy chiêu trò “thư ngỏ”, “báo cáo”, “kiến nghị”

Với tinh thần cầu thị, trách nhiệm, Đảng và Nhà nước ta đang đẩy mạnh các giải pháp đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng vào cuộc sống, đồng thời từng bước khắc phục những hạn chế còn tồn tại; phấn đấu đạt mục tiêu “đến năm 2030, trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Trên phương diện kinh tế, thành tựu phát triển qua 40 năm đổi mới đã giúp nâng cao đời sống người dân. Từ một nước nghèo, Việt Nam đã vươn lên nhóm nước có thu nhập trung bình với GDP bình quân đầu người liên tục tăng. Quy mô GDP năm 2025 đạt trên 514 tỷ USD, xếp thứ 32 nền kinh tế trên thế giới, GDP bình quân đầu người đạt 5.026 USD. Các chính sách xã hội, an sinh được triển khai mạnh mẽ nhằm đảm bảo quyền lợi cho nhóm dễ bị tổn thương. Năm 2025, Việt Nam cơ bản hoàn thành việc xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước. Số người được hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên đạt trên 3,5 triệu người, đời sống nhân dân được cải thiện một cách căn bản và toàn diện. Nhờ vậy, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều toàn quốc giảm từ 4,2% năm 2020 xuống còn 1,3% năm 2025.

Trong lĩnh vực văn hóa, xã hội, Việt Nam đã đạt nhiều tiến bộ quan trọng. Về giáo dục, tỷ lệ biết chữ của người dân từ 15 tuổi trở lên đạt trên 97%, trong đó 108 trường phổ thông nội trú liên cấp (Tiểu học và THCS) tại các xã biên giới đất liền thuộc giai đoạn 1 đã được khánh thành đồng loạt vào ngày khai giảng 5/9/2026 tại 19 tỉnh, thành phố, góp phần phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở.

Chủ trương miễn, giảm học phí cho học sinh, đặc biệt là việc Bộ Chính trị mới đây quyết định miễn toàn bộ học phí từ mầm non đến hết trung học phổ thông, là bước tiến lớn nhằm bảo đảm quyền học tập của mọi trẻ em, không để ai bị bỏ lại phía sau, đưa Việt Nam trở thành một trong những quốc gia có tỷ lệ trẻ em đi học tiểu học đúng độ tuổi cao trên thế giới (trên 98%).

Báo cáo Phát triển con người năm 2025 ghi nhận Việt Nam đã thăng hạng vượt bậc về Chỉ số Phát triển con người (HDI) đạt 0,766 điểm, tăng 14 bậc so với xếp hạng năm 2024, từ vị trí 107 lên vị trí 93/193 quốc gia và duy trì vững chắc trong nhóm nước có phát triển con người cao. Chỉ số xếp hạng về bình đẳng giới năm 2025 của Việt Nam xếp thứ 74/148 quốc gia, tăng 13 bậc so với năm 2021. Chỉ số hạnh phúc của con người liên tục được cải thiện (năm 2025, Việt Nam đứng thứ 46/143 quốc gia).

Trong lĩnh vực y tế, hệ thống chăm sóc sức khỏe toàn dân ngày càng được củng cố. Năm 2025, số người tham gia bảo hiểm y tế đạt 96,46 triệu người (95,2% dân số); 100% hộ nghèo, cận nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số được Nhà nước hỗ trợ bảo hiểm y tế. Việt Nam cũng đạt nhiều thành tựu trong kiểm soát dịch bệnh, được cộng đồng quốc tế ghi nhận là một trong những quốc gia kiểm soát dịch hiệu quả, đảm bảo quyền được bảo vệ sức khỏe của người dân.

Trong lĩnh vực văn hóa, các chính sách bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống gắn với sáng tạo hiện đại đã giúp nâng cao đời sống tinh thần của người dân. Việc UNESCO liên tiếp vinh danh các di sản vật thể và phi vật thể của Việt Nam như Nhã nhạc cung đình Huế, Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, gần đây là việc Hà Nội, Hội An, Đà Lạt được công nhận “thành phố sáng tạo” đã khẳng định nỗ lực của Đảng và Nhà nước ta trong việc bảo đảm quyền tham gia và hưởng thụ đời sống văn hóa cho người dân.

Những con số trên đã góp phần nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam với cộng đồng quốc tế. Đồng thời, không chỉ đảm bảo quyền con người ở trong nước, Việt Nam cũng tiếp tục đóng góp những tiếng nói và hành động trong bảo đảm quyền con người trên phạm vi toàn cầu.

Điều đó được thể hiện thông qua việc Việt Nam đã và đang đồng thời đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng trong các cơ chế, diễn đàn của Liên hợp quốc như: Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc 2 nhiệm kỳ (2008 - 2009, 2020 - 2021); Phó Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 77; Hội đồng khai thác Liên minh Bưu chính thế giới nhiệm kỳ 2022 - 2025; Ủy ban Luật pháp quốc tế nhiệm kỳ 2023 - 2027; Hội đồng Chấp hành cơ quan Liên hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ nhiệm kỳ 2025 - 2027…

Đặc biệt, ngày 14/10/2025, Việt Nam tái đắc cử vào vị trí thành viên Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2026 - 2028 với 180/193 phiếu ủng hộ, cao nhất trong số các ứng cử viên đại diện cho khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Những chuyến thăm và làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ở nước ngoài trong thời gian qua, từ Australia, New Zealand, Nhật Bản đến Nga, Pháp và các đối tác châu Âu, mới đây là tham dự Tuần lễ cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 33 tại thành phố Thâm Quyến và làm việc song phương tại Trung Quốc (từ ngày 17 - 20/11/2026) không chỉ phục vụ mục tiêu hợp tác, phát triển của đất nước mà còn góp phần lan tỏa những kết quả, thông điệp, thành tựu và những đóng góp của Việt Nam trong bảo đảm quyền con người.

Những kết quả trên tiếp tục khẳng định sự ghi nhận và đánh giá cao của cộng đồng quốc tế đối với thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, củng cố an ninh, quốc phòng và nỗ lực thúc đẩy bảo vệ quyền con người của Việt Nam, đồng thời là bằng chứng không thể bác bỏ về uy tín, trách nhiệm và năng lực đóng góp của Việt Nam đối với tiến trình nhân quyền toàn cầu.