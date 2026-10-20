Lật tẩy chiêu trò “câu view” bằng phim bạo lực

Qua công tác trinh sát, nắm tình hình, Công an thành phố Đồng Nai đã phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Công an và Công an Thành phố Hồ Chí Minh triển khai các biện pháp nghiệp vụ, bắt giữ 10 đối tượng liên quan, bước đầu làm rõ phương thức hoạt động và mục đích của nhóm.

Lực lượng Công an Đồng Nai bắt giữ các đối tượng liên quan đến vụ việc.

Lợi dụng mạng xã hội để gây dựng hình ảnh “giang hồ”

Theo Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đồng Nai, qua công tác trinh sát trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện nhiều tài khoản trên YouTube, Facebook, TikTok thường xuyên đăng tải, phát tán video có nội dung phản cảm, cổ xúy bạo lực, quảng bá lối sống lệch chuẩn nhằm đánh bóng tên tuổi, gây dựng thanh thế và trục lợi. Những nội dung này thu hút hàng triệu lượt xem, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự và tác động tiêu cực đến giới trẻ.

Trước tình hình trên, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với các phòng nghiệp vụ và đơn vị thuộc Cục Cảnh sát hình sự, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, Bộ Công an tập trung đấu tranh, làm rõ.

Quá trình xác minh, điều tra, cơ quan công an xác định, ngoài các đối tượng giữ vai trò chủ chốt, còn có khoảng 20 người khác tham gia diễn xuất, hậu cần. Việc phân công nhiệm vụ cho từng người cho thấy hoạt động sản xuất phim được tổ chức với sự tham gia của nhiều người ở các vị trí khác nhau, không đơn thuần là những video tự phát.

Ngày 12-10-2026, sau quá trình điều tra, thu thập tài liệu và xác định thời cơ thuận lợi, Công an thành phố triển khai 15 tổ công tác với khoảng 100 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an đồng loạt bắt giữ các đối tượng liên quan, khám xét khẩn cấp 4 địa điểm là nơi ở, nơi làm việc và địa điểm được sử dụng làm bối cảnh quay phim.

Đến ngày 13-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã bắt khẩn cấp, tạm giữ 10 đối tượng để điều tra về hành vi đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông theo Điều 288 Bộ luật Hình sự năm 2015. Trong số này có các đối tượng giữ vai trò đạo diễn, biên kịch, chỉ đạo võ thuật, quay phim hành động, diễn viên chính và diễn viên phụ.

Ngày 18-10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố đang tạm giữ hình sự 10 đối tượng liên quan đến vụ việc để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Ngăn ngừa “câu view” từ phim cổ xúy bạo lực

Kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an xác định, từ năm 2019 đến nay, các đối tượng: Đ.N.G (còn gọi là Cọp đen), N. H.V. (Việt Nguyễn), D.Q.T. (Diệp Tuấn) và một số đối tượng khác bàn bạc, xây dựng kịch bản, tổ chức sản xuất nhiều phim ngắn. Các đối tượng đảm nhiệm những vai trò khác nhau như: đạo diễn, biên kịch, diễn viên, đồng thời mời thêm nhiều người tham gia.

Trung tá Nguyễn Anh Hoàng, Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố cho biết: Nhóm sản xuất, đăng tải phim lên MXH nhằm thu hút lượt xem, lượt thích, tăng tương tác, qua đó kiếm tiền từ các nền tảng có trả phí quảng cáo. Việc xây dựng, phát tán video mang màu sắc “giang hồ” còn nhằm đánh bóng tên tuổi, tạo dựng hình ảnh và gia tăng ảnh hưởng của các đối tượng trên không gian mạng.

Để thu hút người xem, nhóm tập trung khai thác các tình huống mâu thuẫn, xung đột, tranh giành địa bàn, bảo kê và thanh trừng giữa các băng nhóm. Nhân vật thường xuất hiện với hình xăm, sử dụng lời lẽ thô tục, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác. Nhiều cảnh quay dàn dựng những màn đánh nhau bằng các đạo cụ như: gậy, súng, dao tự chế, cổ xúy cách giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực. Sau khi đăng tải phim, các đối tượng tiếp tục chia sẻ đường dẫn qua nhiều tài khoản cá nhân để mở rộng phạm vi tiếp cận, thu hút lượt xem và tạo hiệu ứng lan truyền. Mỗi tập phim thu hút hàng triệu lượt xem.

Đáng chú ý, kết quả xác minh bước đầu của cơ quan công an cho thấy nhóm đã hưởng lợi khoảng 1,5-2 ngàn USD, tương đương 40-50 triệu đồng từ các nền tảng MXH trả phí. Cơ quan công an xác định hoạt động phổ biến phim trên không gian mạng của nhóm có dấu hiệu vi phạm quy định tại điểm h, khoản 1, Điều 9 và Điều 21 Luật Điện ảnh năm 2022 về phổ biến phim trên không gian mạng.

Theo cơ quan công an, những nội dung gây sốc, kích động mâu thuẫn hoặc thể hiện hành vi bạo lực dễ thu hút sự chú ý, qua đó tác động tiêu cực đến người xem, nhất là giới trẻ. Những video này có thể hình thành quan niệm lệch lạc về cách ứng xử, vị thế xã hội và giá trị của sự nổi tiếng. Việc phát tán rộng rãi còn có nguy cơ gây tâm lý bất an trong nhân dân, ảnh hưởng đến môi trường văn hóa trên không gian mạng và tình hình an ninh trật tự.

Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng làm rõ vai trò của những đối tượng chủ mưu, tổ chức, điều hành và người tham gia sản xuất, phát tán phim; đồng thời mở rộng điều tra, xác minh các cá nhân liên quan, bảo đảm xử lý khách quan, toàn diện, đúng người, đúng hành vi.

Trung tá Nguyễn Anh Hoàng, Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố khuyến cáo: Người dân cần tỉnh táo khi tiếp nhận thông tin trên MXH, không cổ súy, chia sẻ hoặc bình luận theo hướng lan truyền video bạo lực, phản cảm. Gia đình và nhà trường cần tăng cường giáo dục kỹ năng sử dụng MXH, định hướng thanh thiếu niên lựa chọn nội dung giải trí lành mạnh, nhận diện và tránh xa những hình ảnh, thông điệp lệch chuẩn.