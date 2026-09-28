Lật tẩy chiêu lừa quảng cáo 'thuốc nam gia truyền' chữa bệnh khối u trên mạng xã hội

Qua công tác nắm tình hình, Công an phường Hà Đông phát hiện nhiều tài khoản Facebook có tên “Đoàn Thị Thủy”, “Nguyễn Thu Hoài”, “Ngô Thị Xuân” thường xuyên đăng tải, quảng cáo các sản phẩm mang tên “Tiêu Giáp Đường”, “Tiêu Giáp Thiện” với nội dung chữa khỏi các bệnh về khối u.

Các tài khoản này được sử dụng để tiếp cận người dân có nhu cầu điều trị bệnh, tiềm ẩn nguy cơ gây thiệt hại về tài sản và ảnh hưởng đến sức khỏe người sử dụng.

Đi sâu xác minh, Công an phường Hà Đông xác định Nguyễn Văn Tú (SN 1998; thường trú tại TDP Đạm Phú, phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ) là người sử dụng các tài khoản Facebook nêu trên.

Cơ quan chức năng làm việc với đối tượng Nguyễn Văn Tú

Quá trình điều tra cho thấy Tú liên hệ, thỏa thuận với Dương Thị Quỳnh (SN:1993; Thường trú tại: thôn Hợp Sơn, xã Ba Vì, TP Hà Nội) là chủ hộ kinh doanh Dương Thị Quỳnh (MSHKD: 001193040472) để bào chế các thân, lá cây không rõ nguồn gốc thái sắt thành từng mảnh, miếng nhỏ hoặc bào chế thành dạng bột, cao sau đó cùng các đối tượng liên quan thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc sản xuất, buôn bán các sản phẩm tự xưng là “thuốc nam gia truyền” chữa bệnh khối u.

Cơ quan Công an làm việc với đối tượng Dương Thị Quỳnh

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Văn Tú, Dương Thị Quỳnh và các đối tượng: Lưu Tuấn Nghĩa (SN 1999; trú tại Lạc Hoài Song Hồ, Thuận Thành, Bắc Ninh); Đinh Mạnh Đức (SN 2001; trú tại LK11-15 KĐT phía Tây thôn La Văn Cầu, xã Nam Sách, TP Hải Phòng); Hoàng Quốc Đạt (SN 2001; trú tại thôn Quán Lào 5, xã Yên Định, tỉnh Thanh Hóa); Lê Hồng Quân (SN 1998; trú tại thôn Thanh Vân, xã Chiến Thắng, TP Hà Nội); Vương Mạnh Điệt (SN 2002; trú tại thôn Hoàng Xá, xã Thạch Thất, TP Hà Nội) và Triệu Thị Thảo (SN 2003; trú tại TDP 1 phường Kiến Hưng, Hà Nội), đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm.

Ngày 09/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 11/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội tiếp tục ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Tú, Dương Thị Quỳnh, Lưu Tuấn Nghĩa, Đinh Mạnh Đức, Hoàng Quốc Đạt, Triệu Thị Thảo, Vương Mạnh Điệt và Lê Hồng Quân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các đối tượng tại Công an phường Hà Đông

Đến nay, Công an phường Hà Đông đã tiếp nhận đơn và làm việc với 26 người bị hại, bước đầu xác định số tiền bị chiếm đoạt khoảng 244,5 triệu đồng. Đồng thời, cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh hơn 1.400 trường hợp mua sản phẩm liên quan, với tổng số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Vụ án đang được điều tra mở rộng.