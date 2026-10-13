Lật tẩy chiêu kiếm tiền từ loạt phim về 'giang hồ mạng' ở Đồng Nai

Ngày 13/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an Tp.Đồng Nai cho biết, đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ đối với 10 đối tượng để điều tra hành vi “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”, quy định tại Điều 288 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Dàn dựng phim bạo lực để câu view, đánh bóng tên tuổi

Các đối tượng gồm: Đào Ngọc Giàu (biệt danh Cọp Đen, SN 1993), Nguyễn Hoàng Việt (biệt danh Việt Nguyễn, SN 1982), Diệp Quốc Tuấn (biệt danh Diệp Tuấn, SN 1987), Nguyễn Thành Dũng (SN 1983), Đỗ Viên Mãn (SN 1988), Nguyễn Duy Huynh (SN 2001), Nguyễn Quốc Lâm (SN 1993), Lương Trần Tuấn Anh (SN 1989), Trương Tấn Quang (SN 1965) và Nguyễn Xuân Nhân (SN 1988).

Các đối tượng liên quan đến loạt phim “Ơn nghĩa giang hồ” bị Cơ quan CSĐT Công an Tp.Đồng Nai tạm giữ để điều tra.

Theo cơ quan công an, các đối tượng có nơi cư trú tại Tp.Đồng Nai và Tp.HCM, riêng Diệp Quốc Tuấn quê tỉnh Vĩnh Long. Liên quan vụ án, Nguyễn Văn Việt (SN 1990, ngụ tỉnh Thanh Hóa) hiện bị Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Tp.HCM bắt giữ trong một vụ án khác.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về rà soát, đấu tranh với các nhóm có dấu hiệu vi phạm pháp luật trên không gian mạng, đặc biệt là những đối tượng “giang hồ mạng” lợi dụng mạng xã hội để gây dựng hình ảnh, tạo ảnh hưởng, Công an Tp.Đồng Nai đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phát hiện nhóm đối tượng sản xuất và phát tán nhiều phim ngắn chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an Tp.Đồng Nai, chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với các phòng nghiệp vụ, đơn vị thuộc Cục Cảnh sát hình sự và Cục Kỹ thuật nghiệp vụ Bộ Công an tập trung xác minh, làm rõ hoạt động của nhóm.

Trung tá Nguyễn Anh Hoàng, Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an Tp.Đồng Nai.

Trao đổi với PV, Trung tá Nguyễn Anh Hoàng, Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an Tp.Đồng Nai, cho biết, các đối tượng tổ chức sản xuất phim với sự phân công vai trò cụ thể, gồm đạo diễn, biên kịch, người chỉ đạo võ thuật, quay phim hành động, diễn viên chính và diễn viên phụ. Ngoài 10 người bị tạm giữ, cơ quan chức năng xác định còn khoảng 20 đối tượng khác tham gia với các vai trò diễn xuất, hậu cần và đang tiếp tục làm rõ.

Theo Trung tá Nguyễn Anh Hoàng, mục đích của nhóm là đăng tải phim lên mạng xã hội để thu hút lượt xem, lượt thích, kiếm tiền từ các nền tảng có trả phí quảng cáo, đồng thời đánh bóng tên tuổi, xây dựng hình ảnh “giang hồ mạng”. Nội dung phim tập trung khai thác tâm lý tò mò, hiếu kỳ, đặc biệt là giới trẻ, thông qua lời thoại thô tục, hành vi bạo lực và những tình tiết cổ xúy lối sống lệch chuẩn.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ năm 2019, Đào Ngọc Giàu, Nguyễn Hoàng Việt, Diệp Quốc Tuấn và Trần Văn Ân (đã chết, ngụ phường Tam Hiệp, Tp.Đồng Nai) có vai trò đạo diễn, biên kịch, diễn viên, cùng bàn bạc xây dựng kịch bản và mời nhiều người tham gia sản xuất loạt phim ngắn. Sau khi hoàn thành, các video được đăng tải, phát tán trên mạng xã hội; đường dẫn tiếp tục được chia sẻ qua nhiều tài khoản cá nhân nhằm gia tăng lượt tiếp cận và tạo dựng thanh thế.

Đối tượng Nguyễn Hoàng Việt (biệt danh Việt Nguyễn, SN 1982) làm việc với cơ quan chức năng liên quan đến vụ sản xuất, phát tán phim “Ơn nghĩa giang hồ” trên mạng xã hội.

Nhóm hoạt động từ năm 2019. Nhóm này có khoảng 20 người, trong đó có nhiều đối tượng xuất hiện với nhiều hình xăm trên cơ thể tổ chức quay những video theo kịch bản có nội dung bạo lực thể hiện lối sống giang hồ, một số người sử dụng các vật dụng làm hung khí, vũ khí để thực hiện hành vi đánh nhau. Sau đó, những clip rồi đăng tải lên mạng xã hội, thu hút hơn 2 triệu lượt xem và chia sẻ.

Cơ quan công an xác định nhóm đã thu lợi từ các nền tảng mạng xã hội có trả phí quảng cáo với số tiền khoảng 1.500-2.000 USD, tương đương khoảng 40-50 triệu đồng. Hành vi phổ biến phim trên không gian mạng khi chưa được cấp phép có dấu hiệu vi phạm quy định của Luật Điện ảnh năm 2022.

Huy động 100 cán bộ, chiến sĩ triển khai 15 tổ công tác

Ngày 12/10, sau quá trình xác minh, Công an Tp.Đồng Nai thành lập 15 tổ công tác, huy động khoảng 100 cán bộ, chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng Cảnh sát cơ động cùng các đơn vị phối hợp của Bộ Công an và Công an Tp.HCM.

Hình ảnh một cảnh trong phim “Ơn nghĩa giang hồ” được đăng tải trên YouTube, với các tình tiết mang màu sắc giang hồ, bạo lực.

Các tổ công tác đồng loạt triển khai bắt giữ 10 đối tượng, đồng thời khám xét khẩn cấp 4 địa điểm là nơi ở, nơi làm việc và địa điểm được sử dụng làm bối cảnh quay phim của những người liên quan.

Theo cơ quan điều tra, các bộ phim thu hút hàng triệu lượt xem, chia sẻ, góp phần lan truyền những nội dung bạo lực, phản cảm trên mạng xã hội. Việc xây dựng hình ảnh giang hồ thông qua phim ảnh có nguy cơ tác động tiêu cực đến nhận thức, hành vi của người xem, nhất là thanh thiếu niên.

Từ vụ việc, cơ quan chức năng khuyến cáo gia đình và nhà trường tăng cường giáo dục, phổ biến pháp luật về an ninh mạng, hướng dẫn trẻ em sử dụng mạng xã hội an toàn. Phụ huynh cần quan tâm đến nội dung con em tiếp cận trên internet, chủ động ngăn chặn việc xem và chia sẻ các video có tính chất bạo lực, cổ xúy hành vi lệch chuẩn.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tp.Đồng Nai tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.