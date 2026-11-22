Theo đó, Công an tỉnh Ninh Bình đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an), lực lượng Hải quan bắt giữ đối tượng Lê Xuân Hưng (SN 1999, quê quán ở xã Tân Phú, tỉnh Nghệ An, trú tại xã Ý Yên, tỉnh Ninh Bình). Thu giữa 20 kg cần sa được các đối tượng cất giấu tinh vi bên trong các xô bột giặt Thái Lan.

Đối tượng Lê Xuân Hưng - Ảnh: Công an tỉnh Ninh Bình.

Kết quả điều tra ban đầu Công an tỉnh Ninh Bình xác định, nguồn cung cấp cần sa từ Thái Lan về Ninh Bình là một đối tượng đang sinh sống tại Thái Lan. Lê Xuân Hưng có nhiệm vụ nhận cần sa được vận chuyển từ Thái Lan về cất giấu, sau đó chia nhỏ và mang đi giao cho khách mua theo chỉ đạo của đối tượng ở Thái Lan và nhận tiền để chia nhau.

Ma túy dưới dạng Cần sa được các đối tượng ngụy trang tinh vi trong các xô bột giặt nhập ngoại để tránh sự kiểm tra, phát hiện của cơ quan chức năng - Ảnh: Công an tỉnh Ninh Bình.

Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Lê Xuân Hưng đã có 1 tiền án về tội "Mua bán trái phép chất ma túy", chấp hành xong án phạt tù từ ngày 29/4/2024.

Hiện, Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.