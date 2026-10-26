Lật tẩy bộ mặt phó giám đốc rởm, dùng bệnh án giả để lừa tiền người tình

Ngày 26/10, Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Chí Công (sinh năm 1989, trú xã Tam Anh, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra, từ tháng 8/2022, Công dùng danh tính giả là Nguyễn Minh Luật, giới thiệu là độc thân và làm phó giám đốc doanh nghiệp để tạo dựng tình cảm với chị N.T.K.

Đến tháng 12/2025, Công bịa chuyện mắc ung thư vòm họng cần tiền chữa bệnh ở nước ngoài, đồng thời gửi bệnh án giả từ Hàn Quốc để làm tin. Tin tưởng, chị K. đã nhiều lần chuyển khoản cho Công tổng số tiền hơn 337 triệu đồng rồi bị chiếm đoạt dùng cho cá nhân và đi du lịch.

Công an tống đạt quyết định khởi tố đối với Nguyễn Chí Công. Ảnh: Công an TP Đà Nẵng.

Không dừng lại ở đó, từ tháng 6/2025 đến tháng 4/2026, Công tiếp tục dùng chiêu bài giả danh này để lừa gạt một phụ nữ khác. Khi bị chị K. phát hiện và đòi tiền, Công cắt đứt liên lạc, buộc nạn nhân phải trình báo cơ quan công an.

Từ vụ việc trên, công an khuyến cáo người dân cần hết sức cảnh giác trước thủ đoạn lợi dụng tình cảm để lừa đảo. Ngay cả với người quen hay người có quan hệ tình cảm, mọi người vẫn phải chủ động xác minh thông tin, nhất là khi họ viện lý do mắc bệnh hiểm nghèo hoặc cần tiền điều trị ở nước ngoài. Tuyệt đối không chỉ dựa vào hình ảnh, tin nhắn hay giấy tờ qua mạng xã hội để tin tưởng giao tài sản, đồng thời cần kịp thời báo tin cho cơ quan công an khi phát hiện dấu hiệu nghi ngờ.

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