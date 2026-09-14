Lật tàu ở Indonesia: Huy động hơn 600 người tìm kiếm 129 nạn nhân mất tích

Theo cơ quan cứu hộ Indonesia, tàu Virgo Transport 8, chở theo 243 người đã mất tích trong điều kiện thời tiết xấu ngày 13/9. Con tàu đang trên đường đi từ Surabaya (Đông Java) tới Banjarmasin (Nam Kalimantan). Tới nay, đã có 108 người được giải cứu và đưa vào bờ. Hiện cơ quan chức năng đang dốc sức tìm kiếm những người còn đang mất tích.

Hình ảnh từ Cơ quan Tìm kiếm và Cứu nạn Quốc gia Indonesia cho thấy con tàu bị lật úp, phần boong tàu chìm dưới nước.

Theo Chủ tịch Cơ quan Tìm kiếm và Cứu nạn Quốc gia Indonesia, ông Mohammad Syafii, biển động, gió mạnh và sóng dữ đã gây khó khăn cho công tác tìm kiếm trong ngày 14/9.

Cơ quan này đã huy động ít nhất 622 nhân sự, 17 phương tiện dưới nước, 5 phương tiện trên không để tìm kiếm các hành khách mất tích. Một số tàu cứu hộ đã tới hiện trường, song ông Syafii cho biết việc tiếp cận con tàu bị lật và đang chìm một phần là rất khó khăn.

"Chúng tôi sẽ điều động cả nhân viên cứu hộ có kỹ năng thực hiện các công việc dưới mặt nước, nhưng điều kiện hiện tại vẫn chưa cho phép. Trong lúc chờ thời tiết ổn định , chúng tôi đang xác định các nhân viên với kỹ năng chuyên biệt", ông Mohammad Syafii chia sẻ.

Theo hình ảnh từ cơ quan cứu hộ, một con tàu màu đen đỏ bị lật úp và đang chìm dần trong nước biển. Hiện phần đáy màu đỏ của con tàu đã hoàn toàn lộ ra trên mặt biển. Trên hai chiếc thuyền nhỏ gần đó, nhiều người đang lênh đênh trên mặt biển.

Vị trí con tàu lật úp nằm cách cảng Trisakti (Banjarmasin) khoảng 150km.

Lực lượng cứu hộ chuẩn bị đưa các nạn nhân vụ đắm tàu tới cơ sở y tế. (Ảnh: The Jakarta Post).

Tới chiều 14/9, đại diện lực lượng cứu hộ thông tin, hiện chưa thể triển khai công tác tìm kiếm do điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Thông thường, từ cảng Trisakti tới vị trí tàu lật chỉ mất khoảng 5 giờ, song với thời tiết xấu như hiện tại, việc tiếp cận hiện trường có thể mất tới 9 tiếng.

Trước đó, hôm 13/9, ông Edy Prakoso, cán bộ Cơ quan Tìm kiếm và Cứu nạn Quốc gia Indonesia cho biết, con tàu bị nghiêng nặng về một phía sau khi hứng chịu những đợt sóng dữ.

Bộ trưởng Giao thông Indonesia, ông Dudy Purwagandhi cho biết con tàu gặp nạn có khả năng chở tới 500 khách, do đó không có khả năng tàu bị quá tải.

Vụ việc cũng dấy lên nhiều mối lo ngại khi Indonesia, với khoảng 17.000 đảo, phụ thuộc nhiều vào hệ thống giao thông đường biển. Tại đây, di chuyển đường hàng hải thậm chí còn rẻ và thuận tiện hơn hàng không.

Tháng trước, tại Indonesia cũng đã xảy ra hai vụ hỏa hoạn trên phà, khiến tổng cộng 6 người tử vong.

Đáng chú ý, vị trí xảy ra vụ tai nạn nằm trên vùng biển giữa các đảo đông dân nhất của Indonesia, gần khu vực Tam Giác Bermuda, cũng là nơi chứng kiến những thảm họa hàng hải tồi tệ nhất tại quốc gia này trong quá khứ.

Năm 1981, vụ đắm tàu Tampomas II đã cướp đi gần 600 sinh mạng. Bên cạnh đó, tại đây cũng xảy ra vụ tai nạn máy bay năm 2007 khiến hơn 100 người thiệt mạng.