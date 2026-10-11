Lật tàu ngoài khơi châu Phi khiến hơn 200 người thiệt mạng và mất tích

Số người thiệt mạng đã tăng từ 109 lên 139 sau khi lực lượng cứu hộ tìm thấy thêm 30 thi thể. Công tác tìm kiếm, cứu nạn vẫn đang tiếp tục trong bối cảnh lo ngại số thương vong có thể còn tăng.

Ảnh minh họa về những chuyến thuyền chở người di cư vượt biển. Ảnh: Italian Coastguard

Theo IOM, chiếc thuyền gặp nạn vào đêm 8/10, rạng sáng 9/10, khi đang trên hành trình từ Djibouti đến Yemen.

Trong số 109 thi thể được tìm thấy ban đầu có 52 nam giới, 42 phụ nữ và 15 trẻ em. Hơn 80 người được cứu sống, tất cả đều mang quốc tịch Ethiopia.

IOM đang phối hợp với chính quyền Djibouti triển khai hoạt động tìm kiếm, cứu nạn và hỗ trợ khẩn cấp. Những người sống sót được chăm sóc y tế, trong khi chính quyền địa phương tổ chức mai táng cho các nạn nhân thiệt mạng.

Ông Alexandre Coissac, Trưởng phái đoàn IOM tại Djibouti, bày tỏ đau buồn trước thảm kịch và gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân. Ông nhấn mạnh vụ việc một lần nữa cho thấy những hiểm nguy mà người di cư phải đối mặt khi tìm kiếm cơ hội kinh tế tốt hơn.

Vùng biển ngoài khơi Djibouti từ lâu là một trong những tuyến đường di cư nguy hiểm, thường xuyên xảy ra các vụ đắm thuyền gây thương vong lớn.

Mỗi năm, nhiều người di cư từ Đông Phi bất chấp nguy hiểm vượt Biển Đỏ để đến Yemen, với hy vọng tiếp tục hành trình tới các quốc gia vùng Vịnh, đặc biệt là Ả Rập Xê Út, nhằm tìm kiếm việc làm và cải thiện cuộc sống.

Tuy nhiên, hành trình này tiềm ẩn nhiều rủi ro do điều kiện hàng hải khắc nghiệt, những chuyến thuyền chở quá tải và tình hình xung đột kéo dài tại Yemen.