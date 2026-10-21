Lật phà tự chế, 2 học sinh đuối nước tử vong

Chiếc phà tự chế được nhóm học sinh dùng để di chuyển qua kênh

Ngày 21-10, Công an phường Vị Tân (TP Cần Thơ) đã có báo cáo xác minh về vụ việc lật phà trên địa bàn khiến 2 học sinh lớp 12 đuối nước tử vong.

Trước đó, vào khoảng 14 giờ ngày 20-10, nhóm 8 học sinh lớp 12 Trường THPT Vị Thanh sử dụng một phương tiện thủy tự chế di chuyển qua kênh Nông dân (khu vực 2, phường Vị Tân) để đến nhà bạn H.

Do nhà H. không kết nối với đường bộ, nhóm học sinh phải sử dụng phương tiện là chiếc phà tự chế để qua kênh. Phà được làm bằng 4 chiếc phuy bằng nhựa, phía trên dùng các thanh sắt nối lại với nhau tạo thành phương tiện thủy tự chế để kéo qua sông.

Khi nhóm học sinh đang di chuyển qua kênh, chiếc phà bất ngờ nghiêng rồi lật úp, khiến các em rơi xuống nước.

Phát hiện vụ việc, người dân hô hoán, ứng cứu và vớt được nữ sinh Q.P.N.D. (sinh năm 2009, ngụ phường Vị Tân), đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng nạn nhân không qua khỏi.

Nam sinh H.Q.V. (sinh năm 2009, ngụ phường Vị Thanh) được người dân tìm thấy thi thể cách hiện trường khoảng 20m, sau khoảng 30 phút mất tích.

Qua xác minh, chiếc phà bị lật do gia đình bà P. lắp đặt để kéo qua lại kênh Nông dân. Bà P. đã dời nhà sinh sống nơi khác, để lại chiếc phà cho các hộ dân sinh sống ở địa phương làm phương tiện qua lại kênh hàng ngày.

Sau khi vụ việc xảy ra, chính quyền, các đoàn thể địa phương đã đến thăm hỏi và động viên các gia đình nạn nhân.