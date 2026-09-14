Lật phà trên biển, 6 người tử vong, 130 người mất tích

Theo Newsflare, chiếc phà Virgo Transport 8 đang trên đường từ Surabaya đến Banjarmasin, thì mất liên lạc ở Biển Java ngoài khơi Nam Kalimantan vào ngày 13/9.

Báo cáo ban đầu từ Văn phòng Tìm kiếm và Cứu hộ Banjarmasin cho biết phà đã mất liên lạc vào khoảng 2h sáng giờ địa phương.

Ông I Putu Sudayana, người đứng đầu Văn phòng Tìm kiếm và Cứu hộ Banjarmasin, cho biết thuyền trưởng đã báo cáo biển động dữ dội với sóng cao tới 3 mét trước khi phát tín hiệu cầu cứu nói rằng phà đang nghiêng.

Các nhà chức trách đã điều động các đội cứu hộ, bao gồm hàng chục tàu thuyền, 4 tàu hải quân và 2 máy bay trực thăng.

Ít nhất 6 người thiệt mạng và 130 người mất tích trong vụ lật phà. Ảnh cắt từ clip/Newsflare

Hình ảnh cho thấy lực lượng cứu hộ đang tiến hành tìm kiếm trên không những người vẫn còn mất tích. Một số thi thể đã được tìm thấy cùng với những người sống sót đang trôi nổi trên biển.

Danh sách hành khách ghi nhận 243 người trên phà, bao gồm 213 hành khách và 30 thành viên thủy thủ đoàn. Phà cũng chở 89 xe.

Tháng trước, 5 người được xác nhận đã thiệt mạng sau khi tàu KMP Mutiara Sentosa 2 bốc cháy ngoài khơi huyện Sumenep gần đảo Madura vào ngày 2/8.

Chiến dịch tìm kiếm và cứu hộ sau đó đã kết thúc, nhưng vẫn còn 41 người mất tích.

Indonesia phụ thuộc rất nhiều vào phà để vận chuyển người và hàng hóa giữa các cộng đồng, khiến an toàn hàng hải trở thành mối quan tâm lớn.