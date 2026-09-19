Lật lại các sai phạm tại những dự án liên quan đại gia Lê Thanh Thản ở Hà Nội

Ông Lê Thanh Thản thường được gọi với cái tên dân dã: "đại gia hút điếu cày đi Rolls Royce". Ông là một trong những đại gia hàng đầu trong kinh doanh bất động sản, thành công khi đánh trúng vào phân khúc nhà thương mại trung bình - giá rẻ và nhu cầu thực cao, kết hợp với hệ thống khách sạn Mường Thanh vô cùng đồ sộ và được đánh giá cao.

Các dự án nhà ở giá rẻ tại Hà Nội đã mang về cho DN liên quan ông Thản một nguồn thu rất lớn. Phần lớn đây là những lô đất được mua từ thời điểm giá rất rẻ và có vị trí ở ngoại thành, nhưng khi xây dựng và bán ra với giá khoảng 15 triệu đồng/m2 thì đều cháy hàng, thậm chí người dân phải mua qua cò, môi giới, suất ngoại giao,...

Tại thời điểm năm 2012, khi thị trường bất động sản đóng băng, Doanh nghiệp tư nhân số 1 Điện Biên (thuộc Tập đoàn Mường Thanh) hâm nóng thị trường Hà Nội bởi hàng nghìn căn hộ dự án chung cư có mức giá được cho là "siêu rẻ", từ 13-15 triệu đồng/m2.

Tuy nhiên, việc kinh doanh phân khúc nhà giá rẻ cũng khiến đại gia này chịu nhiều tai tiếng, với hàng loạt sai phạm liên quan tới phòng cháy chữa cháy, xây vượt tầng, tăng số lượng lớn căn hộ... tại các dự án như VP3, VP6 Linh Đàm, các tòa HH Linh Đàm...

Năm 2016, Thanh tra TP Hà Nội đã công bố kết luận thanh tra toàn diện việc đầu tư, quản lý, sử dụng đất đai tại các dự án nhà ở do Doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên thuộc Tập đoàn Mường Thanh đầu tư hoặc hợp đồng hợp tác đầu tư trên địa bàn TP Hà Nội và phát hiện nhiều vi phạm.

Tập đoàn Mường Thanh đầu tư 12 dự án ở Hà Nội. Thanh tra TP Hà Nội thanh tra 9 dự án, gồm: CT5 Tân Triều; VP6 Linh Đàm; HH1, HH2, HH3, HH4 thuộc ô CC6 khu dịch vụ tổng hợp và nhà ở hồ Linh Đàm; CT6 Kiến Hưng, VP5 Linh Đàm và VP3 Linh Đàm. Ba dự án còn lại (gồm khu đô thị Xa La; dự án CT11, CT12 khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ, quận Hoàng Mai; dự án Đại Thanh, huyện Thanh Trì) đã được Thanh tra Chính phủ thanh tra.

Qua thanh tra cho thấy, 9 dự án đều có nhiều vi phạm nghiêm trọng luật Đầu tư, luật Đất đai, luật Nhà ở, luật Kinh doanh bất động sản, luật Quản lý thuế.

Đối chiếu quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 thì 9/9 dự án có tình trạng vi phạm quy hoạch nghiêm trọng như: tăng chiều cao công trình; tăng diện tích xây dựng khối đế, khối tháp, tầng hầm; chuyển đổi mục đích sử dụng từ văn phòng, dịch vụ thương mại thành căn hộ ở; xây dựng tăng số lượng căn hộ với số lượng lớn, có dự án tăng gấp 6 lần số căn hộ được phê duyệt.

Cụ thể, dự án VP3 Linh Đàm tăng chiều cao từ 29 lên 32 tầng, xây tăng số lượng căn hộ từ 192 đến 451 căn, vượt 259 căn so với quy hoạch. Dự án VP5 Linh Đàm cũng tăng chiều cao từ 29 lên 33 tầng, xây tăng số lượng căn hộ từ 216 lên 805 căn.

Dự án VP6 Linh Đàm tăng chiều cao từ 25 lên 37 tầng, xây tăng số lượng căn hộ từ 138 lên 840 căn, vượt 702 căn. Các tòa HH3, HH1 được phê duyệt mỗi tòa 816 căn hộ xây thành mỗi tòa 2.000 căn hộ. Tổng số căn hộ tại 12 tòa nhà là hơn 8.896 căn với dân số khoảng 26.688 người, vượt gấp 4 lần quy mô dân số được duyệt là 6.300 người.

Dự án HH Linh Đàm chỉ được quy hoạch 27 tầng nhưng chủ đầu tư đã xây dựng từ 36-41 tầng. Ảnh: Hoàng Hà

Dự án CT5 Tân Triều cũng xây vượt từ 492 lên 846 căn hộ, vượt 354 căn. Dự án CT6 Kiến Hưng tăng diện tích thêm hàng nghìn m2. Khối nhà cao tầng xây từ 231 căn hộ lên 1.602 căn, vượt 1.371 căn so với quy hoạch.

Khu nhà thấp tầng quy hoạch được duyệt 15 căn nhà liền kề cao 3 tầng, chủ đầu tư đã xây thành 38 căn liền kề cao 4 tầng. Toàn bộ diện tích 718,8 m2 quy hoạch xây dựng nhà trẻ ở khu vực này đã bị chủ đầu tư chuyển đổi thành các căn hộ thấp tầng.

Các tòa HH Linh Đàm, với diện tích đất 42.260m2 có dân số bằng cả phường Hoàng Liệt, phá vỡ các chỉ tiêu quy hoạch, gây quá tải về hạ tầng giao thông, hạ tầng xã hội, trường học, nhà trẻ tại khu vực.

Không chỉ vi phạm về xây dựng, kết luận thanh tra cũng chỉ ra rằng, các dự án không thực hiện các thủ tục chuyển nhượng dự án theo quy định; Không tiếp tục hoàn thành các thủ tục pháp lý của dự án như: thu hồi đất, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất; Chưa nộp đầy đủ nghĩa vụ tiền thuê đất, tiền sử dụng đất; Chưa được cấp phép xây dựng đã tiến hành khởi công xây dựng công trình;

Công tác phòng cháy chữa cháy không tuân thủ theo quy định của pháp luật nhưng đã giao dịch bán các căn hộ cho người dân vào ở không đảm bảo an toàn cho các hộ dân…

Từ đó ảnh hưởng đến quyền lợi của các hộ dân khi mua bất động sản cũng như làm thủ tục xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ/sổ hồng) dễ dẫn đến tranh chấp khiếu kiện phức tạp trên địa bàn TP Hà Nội.

Liên quan tới sai phạm tại dự án CT6 Kiến Hưng (Hà Đông, Hà Nội), theo Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội, ông Thản đã tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xây dựng sai phạm nghiêm trọng quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đối với khối nhà cao tầng đã tăng diện tích xây dựng, tăng chiều cao công trình, thay đổi công năng sử dụng; xây dựng tăng căn hộ và xây thêm tòa CT6C không nằm trong quy hoạch được duyệt. Đối với nhà thấp tầng, tăng diện tích đất được xây dựng và số căn thấp tầng, vi phạm chỉ giới đường đỏ.