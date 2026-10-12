Lật kiệu rước tại lễ hội truyền thống Nhật Bản, 18 người thương vong

Đài TV Asahi hôm 11/10 đưa tin, cảnh sát Osaka đang làm rõ nguyên nhân hai vụ tai nạn xảy ra lễ hội rước kiệu ở các thành phố Izumisano và Izumiotsu. Hai nạn nhân tử vong đều đảm nhiệm vai trò giữ thăng bằng cho kiệu bằng cách đứng ở bên hông và sử dụng trọng lượng cơ thể làm đối trọng.

Kiệu bị lật sau khi rước nhanh qua đoạn cua của giao lộ. Ảnh: X/@takatomi_2nd

Hãng thông tấn Jiji Press dẫn thông tin từ cảnh sát cho biết, các chiếc kiệu được cho là đã mất thăng bằng khi thực hiện cú “yarimawashi”, màn trình diễn trong đó người tham gia rước kiệu qua góc cua ở tốc độ cao.

Cụ thể, vụ tai nạn đầu tiên xảy ra vào khoảng 10h55 hôm 10/10 tại thành phố Izumisano, khi một chiếc kiệu bị lật trong lúc rẽ phải ở giao lộ. Một nam giới 51 tuổi, làm quản lý doanh nghiệp tại địa phương, bị kiệu đè và tử vong. Bảy người khác tham gia lễ hội bị thương với mức độ khác nhau.

Hơn hai giờ sau, vào khoảng 13h20, một chiếc kiệu khác cũng bị lật khi rẽ phải tại giao lộ ở thành phố Izumiotsu. Vụ việc khiến một nam nhân viên văn phòng 48 tuổi thiệt mạng và chín người khác bị thương.

Được biết, Danjiri là lễ hội truyền thống của Nhật Bản với những chiếc kiệu được các nhóm người rước qua đường phố trong tiếng trống, sáo và hò reo. Màn đổi hướng ở tốc độ cao là điểm nhấn của lễ hội, đòi hỏi sự phối hợp giữa những người kéo, điều hướng và giữ thăng bằng cho kiệu.

Theo nhận định ban đầu của cảnh sát, cả hai vụ tai nạn đều xảy ra khi kiệu mất thăng bằng. Hai nạn nhân tử vong đều ở bên phải kiệu vào thời điểm xảy ra tai nạn. Không có người đứng xem nào bị thương và cảnh sát Osaka đang làm rõ diễn biến và nguyên nhân của từng vụ việc.