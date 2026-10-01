Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h cùng ngày, người dân phát hiện vụ việc và báo tin cho lực lượng Công an xã Quảng Điền. Ngay sau đó, Công an xã nhanh chóng triển khai lực lượng đến hiện trường tổ chức ứng cứu.

Lật ghe trên sông Sịa, người đàn ông ngừng thở được cứu sống.

Trước đó, ông Phạm Văn Cường (SN 1979) và ông Ngô Văn Dũng (SN 1984), cùng trú tại phường Dương Nỗ, sử dụng ghe đi thả lưới trên sông Sịa.

Khi đến khu vực gần cầu Vĩnh Hòa, xã Quảng Điền, chiếc ghe bất ngờ bị lật khiến ông Dũng rơi xuống sông và bị đuối nước.

Khoảng 8h05, nạn nhân được phát hiện trong tình trạng ngừng thở. Đến 8h08, lực lượng Công an xã Quảng Điền có mặt, tiến hành sơ cứu ban đầu, đồng thời nhanh chóng đưa nạn nhân đến Trung tâm Y tế Quảng Điền cấp cứu.

Đội ngũ y, bác sĩ Trung tâm Y tế Quảng Điền khẩn trương triển khai các biện pháp cấp cứu.

Tại đây, đội ngũ y, bác sĩ Trung tâm Y tế Quảng Điền khẩn trương triển khai các biện pháp cấp cứu. Nhờ được phát hiện, sơ cứu và điều trị kịp thời, ông Dũng đã qua cơn nguy kịch, được cứu sống và tiếp tục theo dõi, chăm sóc y tế.

Qua vụ việc, Công an xã Quảng Điền khuyến cáo người dân khi hoạt động trên sông, hồ, ao, đầm phá cần chấp hành nghiêm các quy định về an toàn đường thủy; chủ động sử dụng áo phao và các phương tiện bảo hộ cần thiết.

Đặc biệt, trong điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp, người dân cần nâng cao cảnh giác, hạn chế các hoạt động trên sông nước khi không bảo đảm an toàn, nhằm phòng ngừa tai nạn đáng tiếc.