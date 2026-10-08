Lật ghe trên sông Bàn Thạch ở Đà Nẵng, một người mất tích

Trước đó, khoảng 15h ngày 7/10, tại khu vực sông Bàn Thạch dưới cầu Kỳ Phú, thuộc khối phố An Phú, phường Quảng Phú, xảy ra vụ lật ghe khiến ông N.T.D. (66 tuổi, trú khối phố An Phú) bị nước cuốn mất tích.

Ngay sau khi nhận tin, Ban Chỉ huy Quân sự phường Quảng Phú huy động 12 cán bộ, chiến sĩ, phối hợp với chính quyền địa phương, Công an và các lực lượng liên quan tổ chức tìm kiếm.

Tuy nhiên, do nước sông dâng cao, chảy xiết, đến 11h ngày 8/10, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy nạn nhân.

Cách đây 1 tuần, lực lượng chức năng ở TP Huế cứu người đàn ông gặp nạn khi đi đánh cá trên sông Sịa.

Cụ thể, khoảng 8h ngày 1/10, ông P.V.C. và ông N.V.D. (cùng trú phường Dương Nỗ, TP Huế) sử dụng ghe đi thả lưới trên sông Sịa.

Khi đến gần khu vực cầu Vĩnh Hòa (xã Quảng Điền), chiếc ghe bị lật khiến cả hai người rơi xuống sông.

Nhận tin báo, Công an xã Quảng Điền nhanh chóng triển khai lực lượng đến hiện trường ứng cứu nạn nhân. Trong quá trình cứu hộ, lực lượng chức năng phát hiện ông N.V.D. bị đuối nước, ngừng thở.

Các cán bộ, chiến sĩ Công an xã Quảng Điền lập tức thực hiện sơ cấp cứu rồi chuyển nạn nhân đến Trung tâm Y tế Quảng Điền.

Theo lãnh đạo UBND xã Quảng Điền, sau khi được cấp cứu, ông D. qua cơn nguy kịch.