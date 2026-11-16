'Lát đường' cho người trẻ làm công nghệ lượng tử ở Gia Lai

Ngày 14/11, tại Gia Lai, Trường Đại học Quang Trung tổ chức lễ chào đón khóa đầu tiên của Chương trình phát triển nhân tài lượng tử Quang Trung do Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) tài trợ. Trong 15 học viên được tuyển chọn, 14 người có mặt; học viên còn lại đang thu xếp công việc ở nước ngoài để trở về Quy Nhơn tham gia chương trình.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai, Trường Đại học Quang Trung cùng các đại biểu chúc mừng các học viên khoá đầu tiên tham gia chương trình phát triển nhân tài lượng tử Quang Trung.

Tại buổi lễ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc đã tặng quà, động viên các học viên. Trường Đại học Quang Trung cũng công bố quyết định bổ nhiệm TS Trần Thanh Sơn - Phó Giám đốc Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE), giữ chức Hiệu trưởng nhà trường.

Bức thư lúc 6 giờ sáng

Đúng 6 giờ sáng ngày diễn ra buổi lễ, ông Phạm Công Tuấn Hạ - Thành viên độc lập HĐQT Nam A Bank, nhận được thư điện tử của GS Trần Thanh Vân - Chủ tịch Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam, Giám đốc Trung tâm ICISE.

Trong thư, giáo sư cho biết đã cho cán bộ Trung tâm ICISE nghỉ làm trong ngày để đến dự lễ tại Trường Đại học Quang Trung. Nhưng điều khiến ông Hạ xúc động hơn cả là những chia sẻ về tâm huyết dành cho giáo dục, về sự cần thiết phải kiên trì đầu tư cho thế hệ trẻ.

Ông Phạm Công Tuấn Hạ - Thành viên độc lập HĐQT Ngân hàng TMCP Nam Á, chia sẻ tại chương trình.

Nhắc lại câu chuyện, ông Hạ dẫn lời GS Trần Thanh Vân khi tự nhận mình là một “phu lát đường” cho người trẻ bước vào con đường khoa học. Theo ông Hạ, nguồn tài trợ dù quan trọng vẫn chưa đủ. Muốn người trẻ đi xa với nghiên cứu và công nghệ, cần có sự đồng hành của giảng viên, nhà khoa học và những cơ sở sẵn sàng mở cửa để họ thực hành, thử nghiệm, đưa kiến thức vào cuộc sống.

Từ góc độ doanh nghiệp, ông Hạ cho biết các đơn vị trong hệ sinh thái hiện có hơn 50.000 lao động, hoạt động trên hơn 20 lĩnh vực. Quy mô này đặt ra nhu cầu lớn về nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là đội ngũ có khả năng tiếp cận, làm chủ và ứng dụng công nghệ mới. Vì vậy, đầu tư cho đào tạo không chỉ đáp ứng nhu cầu trước mắt mà còn là sự chuẩn bị nguồn lực cho sự phát triển lâu dài của doanh nghiệp.

Ông kỳ vọng chương trình sẽ mở ra cơ hội hợp tác giữa Trường Đại học Quang Trung và các cơ sở đào tạo khác; giúp người trẻ tiếp cận các nhà khoa học hàng đầu thế giới, tích lũy tri thức, kinh nghiệm rồi trở về đóng góp cho quê hương. Tinh thần “lát đường” vì thế không dừng ở sự hỗ trợ về tài chính, mà còn là tạo nên môi trường để những người có năng lực tìm được hướng đi lâu dài.

Cùng chia sẻ kỳ vọng về chương trình, ông Lâm Hải Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, nhìn nhận nhu cầu nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ đang hiện diện trong nhiều lĩnh vực, từ nông nghiệp, chăm sóc sức khỏe đến công nghiệp, kinh tế biển. Mỗi lĩnh vực đều có những bài toán thực tế cần giảng viên, nhà khoa học và sinh viên cùng tham gia giải quyết.

Theo ông Giang, sự đồng hành của doanh nghiệp sẽ mở rộng cơ hội thực tập, việc làm, nghiên cứu ứng dụng và khởi nghiệp. Riêng với công nghệ lượng tử, điều quan trọng là xây dựng nền tảng học thuật vững chắc, đầu tư bền bỉ và tạo cơ hội cho người trẻ có năng lực, ý chí vươn lên nhưng hoàn cảnh còn khó khăn.

Ông Lâm Hải Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, phát biểu tại chương trình.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Trường Đại học Quang Trung chủ động đề xuất những nhiệm vụ khoa học, công nghệ có thể phối hợp triển khai tại địa phương. Tỉnh sẽ lắng nghe, xem xét tháo gỡ khó khăn thuộc thẩm quyền, đồng thời hỗ trợ kết nối nhà trường với doanh nghiệp và các cơ sở nghiên cứu trong nước, quốc tế.

Đưa công nghệ lượng tử đến gần thực tiễn

Một trong những điểm đáng chú ý của chương trình phát triển nhân tài lượng tử Quang Trung là định hướng đào tạo gắn với những vấn đề thực tiễn, thay vì chỉ tập trung truyền đạt kiến thức chuyên ngành.

PGS.TS Nguyễn Lương Quang - Phó Giám đốc Công ty Quanova, chuyên gia đồng hành cùng chương trình phát triển nhân tài lượng tử Quang Trung.

PGS.TS Nguyễn Lương Quang - Phó Giám đốc Công ty Quanova, cho biết ngay tuần học đầu tiên, học viên đã đến nhà máy, gặp doanh nghiệp, tìm hiểu hoạt động ở vùng nguyên liệu. Tại đây, họ được lắng nghe những vướng mắc trong sản xuất, những điều doanh nghiệp thực sự cần, thay vì chỉ hình dung các bài toán công nghệ qua tài liệu.

Theo ông Quang, nhận diện đúng vấn đề và hiểu rõ người sử dụng là bước khởi đầu để lựa chọn hướng nghiên cứu phù hợp. Cách tiếp cận ấy giúp học viên hình thành tư duy ứng dụng, hiểu rằng giá trị của một giải pháp không chỉ nằm ở công nghệ tiên tiến mà còn ở khả năng giải quyết khó khăn cụ thể.

Để chọn 15 học viên đầu tiên, nhóm phụ trách đã xem xét hồ sơ của nhiều ứng viên từ các địa phương, với nền tảng đào tạo trong nước và nước ngoài. Ngoài chuyên môn, chương trình coi trọng động lực học tập và sự cam kết. Sau khi trúng tuyển, mỗi người phải xác định hướng phát triển, tham gia dự án và chứng minh năng lực bằng kết quả công việc.

Chương trình kéo dài 9 tháng, trong đó 6 tháng đầu học viên được trang bị kiến thức, kỹ năng tại Trường Đại học Quang Trung, tập trung vào công nghệ lượng tử, đổi mới sáng tạo, phát triển bản thân và dự án xã hội. Phần chuyên ngành bao gồm thông tin lượng tử, vật liệu, quang học, tính toán và truyền thông lượng tử. Đáng chú ý, học viên có thể truy cập, thực hành trên máy tính lượng tử của đối tác ngay từ Việt Nam.

Cùng với kiến thức chuyên môn, học viên được các nhà khoa học, chuyên gia trong nước và quốc tế hướng dẫn phương pháp nghiên cứu, giải quyết những vấn đề thực tiễn. Theo PGS.TS Nguyễn Lương Quang, để phát triển giải pháp có tính ứng dụng, người làm công nghệ phải thấu hiểu nhu cầu của cộng đồng, doanh nghiệp và thị trường. Vì vậy, chương trình còn giúp học viên tiếp cận chuỗi cung ứng, tìm kiếm đối tác và thử nghiệm ý tưởng.

Trên nền tảng đó, 3 tháng cuối dành cho việc kết nối học viên với các phòng thí nghiệm, nhóm nghiên cứu và doanh nghiệp công nghệ để triển khai dự án, đánh giá năng lực và khả năng ứng dụng.

Các học viên khám phá Trung tâm giải mã lượng tử Quang Trung tại Trường Đại học Quang Trung.

Sau khóa học, tùy năng lực và nguyện vọng, học viên có thể lựa chọn khởi nghiệp, làm việc tại doanh nghiệp hoặc theo đuổi nghiên cứu chuyên sâu. Ở mỗi hướng đi, chương trình đều chú trọng kết nối đối tác, cơ sở nghiên cứu trong nước và quốc tế, tạo điều kiện để người học tiếp tục phát triển và đưa kiến thức vào thực tiễn.

Từ khóa đầu tiên, ông Quang mong sẽ có người ở lại Quy Nhơn làm việc, có người trở về sau thời gian học tập, nghiên cứu ở nước ngoài, hoặc đưa thêm đồng nghiệp, chuyên gia đến tham gia các hoạt động khoa học, công nghệ tại địa phương.

“Với Gia Lai, ý nghĩa lâu dài của chương trình không chỉ nằm ở kết quả đào tạo 15 học viên khóa đầu tiên, mà còn ở khả năng hình thành đội ngũ nhân lực công nghệ chất lượng cao, từng bước kết nối hoạt động nghiên cứu với nhu cầu phát triển của doanh nghiệp và địa phương”, PGS.TS Nguyễn Lương Quang chia sẻ.