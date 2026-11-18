Hình ảnh biểu trưng của APEC 2026 trên đường phố Trung Quốc. Nguồn: https://www.szhzfw.cn

Hội nghị Cấp cao lãnh đạo các nền kinh tế thành viên Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 33 diễn ra ngày 18–19/11 tại Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, sau khi Hội nghị Thượng đỉnh doanh nghiệp APEC khai mạc ngày 17/11. Đây là lần thứ ba Trung Quốc đăng cai APEC. Với chủ đề “Xây dựng Cộng đồng châu Á – Thái Bình Dương cùng thịnh vượng”, năm chủ nhà Trung Quốc tập trung vào ba ưu tiên là cởi mở, đổi mới sáng tạo và hợp tác.

Tại cuộc họp báo đầu tiên của Trung tâm Báo chí Tuần lễ Cấp cao ngày 14/11, phía chủ nhà cho biết các khâu chuẩn bị đã hoàn tất. Chính quyền Quảng Đông và Thâm Quyến xác định ba hướng trong công tác tổ chức là "xanh" hơn và gắn với văn minh sinh thái, đưa văn hóa bản địa vào các hoạt động đón tiếp và ứng dụng công nghệ số, ứng dụng AI trong phục vụ đại biểu, báo chí và khách quốc tế.

Nguồn: https://www.szhzfw.cn

Nguồn: https://www.szhzfw.cn

Nguồn: https://www.szhzfw.cn

"Xanh" từ hội trường đến đường phố

Tại cuộc họp báo, phía Quảng Đông đặt công tác chuẩn bị trong định hướng xây dựng “văn minh sinh thái”, với các biện pháp cụ thể như chỉnh trang không gian xanh, tận dụng cơ sở vật chất hiện có và khuyến khích người dân sử dụng phương tiện công cộng. Trung tâm Giao lưu quốc tế Thâm Quyến, Quảng trường Văn hóa Vịnh Thâm Quyến và Trung tâm Hội nghị quốc tế Tiền Hải nằm trong số những địa điểm được điều chỉnh công năng, bố trí lại không gian để đáp ứng yêu cầu tổ chức các hoạt động và gặp gỡ song phương.

Theo thông tin từ đơn vị điện lực được báo chí Trung Quốc dẫn ngày 17/11, các hội trường trọng điểm, đầu mối giao thông và địa điểm đón tiếp thuộc phạm vi phục vụ hội nghị sẽ được bảo đảm sử dụng 100% điện xanh. Nguồn điện được chuẩn bị từ các dự án điện gió ngoài khơi ở Quảng Đông và các cơ sở điện gió, điện mặt trời ở miền Tây Bắc Trung Quốc. Những địa điểm đủ điều kiện tham gia thị trường điện được bảo đảm bằng hợp đồng mua điện xanh. Tại nhiều cơ sở đón tiếp chưa đủ điều kiện giao dịch trực tiếp, ngành điện sử dụng chứng chỉ điện xanh để xác nhận phần điện năng tiêu thụ tương ứng với sản lượng điện tái tạo.

Bảng hiến thị dữ liệu tiêu thụ điện xanh tại Trung tâm Báo chí Tuần lễ Cấp cao APEC 2026 ở Thâm Quyến. Ảnh: Hoàng Chí Vĩ/The Paper

Trên đường phố, Thâm Quyến kết hợp vận động người dân đi lại xanh với việc giảm chi phí và tăng năng lực vận tải công cộng. Trong thời gian diễn ra hội nghị, vé tàu điện ngầm và xe buýt được giảm 50%. Tàu điện ngầm chạy nhiều chuyến hơn và kéo dài thời gian phục vụ, với khoảng cách giữa hai chuyến trên một số tuyến rút xuống còn hai phút. Thành phố bổ sung 56 tuyến xe buýt kết nối với các ga tàu điện ngầm, qua đó nâng năng lực vận tải bằng xe buýt thêm 20%.

Hơn 1,5 triệu chủ phương tiện đã đăng ký hưởng ứng lời kêu gọi đi lại xanh, trong khi nhiều doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp áp dụng chế độ làm việc linh hoạt. Với người dân, khoản giảm giá vé giúp giảm chi phí đi lại. Việc tăng chuyến và bổ sung tuyến kết nối cũng giúp họ có thêm lựa chọn khi chuyển từ xe cá nhân sang phương tiện công cộng trong những ngày thành phố đón các đoàn đại biểu.

Xe buýt điện đón khách mang dòng chữ chào mừng. Nguồn: https://www.szhzfw.cn

Những chuyến xe buýt hằng ngày cũng mang không khí APEC đến nhiều khu vực của thành phố. Tập đoàn Xe buýt Thâm Quyến trang trí xe trên một số tuyến đi qua các đầu mối giao thông như ga Thâm Quyến, ga Đông Thâm Quyến, cũng như những địa điểm đông người qua lại như Trung tâm Hành chính, Trung tâm Hội triển lãm và khu thương mại Hoa Cường Bắc. Xe trên các tuyến 21 và M182 mang thông điệp “Hẹn gặp tại Thâm Quyến, cùng xây dựng một châu Á – Thái Bình Dương tốt đẹp hơn”, còn các tuyến 236, M390, M398 và M500 mang dòng chữ “Hẹn gặp tại Thâm Quyến, chứng kiến kỳ tích” hoặc Tuyến 12 và 60 mang thông điệp “Làm tốt vai trò chủ nhà, hân hoan chào đón APEC”.

Đưa văn hóa Lĩnh Nam vào từng khâu đón tiếp

Theo Nhân Dân nhật báo, ban tổ chức đưa các yếu tố văn hóa truyền thống Trung Quốc, đặc biệt là văn hóa Lĩnh Nam, vào cách bài trí hội trường, chương trình biểu diễn và phục vụ ẩm thực. Với một thành phố thường được biết đến qua các doanh nghiệp công nghệ và tốc độ đô thị hóa, những chi tiết ấy là cơ hội đặc biệt để khách quốc tế tìm hiểu thêm về vùng đất nơi Thâm Quyến phát triển.

Tác phẩm sắp đặt kỹ thuật số "Cánh buồm châu Á - Thái Bình Dương" tại Trung tâm Báo chí Tuần lễ Cấp cao APEC 2026. Ảnh: Lương Húc/Tân Hoa Xã

Hình ảnh quạt giấy ở Trung tâm Báo chí. Ảnh: Tân Hoa Xã

Nghệ nhân trình diễn nghệ thuật pha trà Quảng Đông tại khu văn hóa trà của Trung tâm Báo chí Tuần lễ Cấp cao APEC 2026, ngày 11/11. Ảnh: Mao Tư Thiến/ Tân Hoa Xã

Trung tâm Báo chí. Ảnh: Tân Hoa Xã

Tại Trung tâm Báo chí ở Trung tâm Hội triển lãm Thâm Quyến, quận Phúc Điền, phóng viên có thể ghé khu giao lưu văn hóa ngay trong không gian tác nghiệp. Báo chí Trung Quốc ghi nhận sự hiện diện của những tác phẩm cắt giấy và quạt gấp tại đây. Cùng trong trung tâm, tác phẩm sắp đặt kỹ thuật số mang hình cánh buồm chuyển tải hình ảnh các nền kinh tế châu Á – Thái Bình Dương cùng vượt biển, gợi nhắc chủ đề hợp tác vì thịnh vượng chung của năm APEC 2026.

Hoạt động giao lưu còn mở rộng ra ngoài các địa điểm hội nghị. Triển lãm chuyên đề về di sản văn hóa phi vật thể Trung Quốc mở cửa cho công chúng từ ngày 15 đến 22/11, quy tụ hơn 200 tác phẩm và hiện vật, trong đó có thư pháp, đồ sứ và hàng dệt thêu. Chợ di sản, múa lân và trình diễn thời trang lấy cảm hứng từ di sản tạo thêm cơ hội để người dân và du khách cùng tham gia. Trong Tuần lễ Cấp cao, tỉnh Quảng Đông cũng giới thiệu 218 điểm trên 43 tuyến tham quan, với hai tuyến tiêu biểu tại Thâm Quyến đi qua Tiền Hải và Nam Sơn.

Triển lãm đặc biệt "Trung Quốc không phải là tài sản thừa kế" đã khai mạc tại Thâm Quyến với hơn 200 sản phẩm cao cấp. Ảnh: China News

Các tác phẩm được giới thiệu tại triển lãm. Ảnh: China News

AI thu hẹp rào cản ngôn ngữ và ta s nghiệp báo chí thông minh

Một trong những ứng dụng AI có quy mô lớn nhất trong công tác đón tiếp là phiên dịch. Thâm Quyến bố trí hơn 7.000 thiết bị phiên dịch sử dụng AI tại cửa khẩu, sân bay, các điểm giao thông đường sắt, khu mua sắm và điểm tham quan. Thành phố đồng thời chuẩn hóa hơn 100.000 biển chỉ dẫn và bảng thông tin bằng tiếng nước ngoài, triển khai thông báo song ngữ trên toàn bộ xe taxi. Tại Trung tâm Báo chí, nơi dự kiến phục vụ gần 5.000 phóng viên trong và ngoài Trung Quốc, tai nghe phiên dịch AI được trang bị ngay tại khu vực tác nghiệp.

Thiết bị phiên dịch đồng thời bằng AI và các công cụ tác nghiệp thông minh được giới thiệu tại Trung tâm Báo chí Tuần lễ Cấp cao APEC 2026. Ảnh: China Daily

Thiết bị media thông minh được trưng bày tại Trung tâm Báo chí. Ảnh: Tân Hoa Xã

AI còn được đưa vào quy trình sản xuất tin, bài. Theo Hãng thông tấn Trung Quốc (China News Service), Trung tâm Báo chí đã đưa vào sử dụng Media Buddy, nền tảng giúp phóng viên tìm tư liệu, chuyển lời nói trong bản ghi âm thành văn bản, dịch sang nhiều ngôn ngữ và dựng thô video. Phóng viên có thể dùng số giấy tờ tùy thân để đăng nhập vào ứng dụng trên mạng nội bộ. Ông Trần Khải, quản lý dự án cấp cao phụ trách lĩnh vực văn hóa và truyền thông của Tencent Cloud, cho biết nền tảng khai thác kho tư liệu của Đài Phát thanh – Truyền hình Thâm Quyến. Chỉ cần nhập từ khóa, phóng viên có thể truy xuất tư liệu âm thanh, hình ảnh, tự động tách các đoạn video theo địa điểm và nhanh chóng sắp xếp chúng trên dòng thời gian dựng phim.

Trung tâm cũng đưa vào vận hành trường quay thông minh đầu tiên tại Trung Quốc xây dựng trên nền tảng mã nguồn mở OpenHarmony. Hệ thống kết nối máy quay, đèn và bàn chuyển hình, sử dụng AI để điều phối góc máy và hỗ trợ dựng video. Trong buổi trình diễn, nhân viên kỹ thuật cho biết hệ thống có thể nhận diện tư thế và giọng nói để tự động chọn góc quay. Khi nhiều người tham gia phỏng vấn, máy quay chọn khung hình người đang nói và chuyển sang toàn cảnh nếu nhiều người cùng lên tiếng. Trường quay cũng cho phép thay đổi phông nền ảo, giúp một ê-kíp nhỏ đảm nhiệm nhiều khâu ghi hình.

Các thiết bị phát trực tiếp được giới thiệu cùng dịp gồm bộ truyền hình ảnh không dây có thể gửi tín hiệu đồng thời tới hơn 20 thiết bị và máy quay có khả năng phát liên tục 24/7. Máy quay sử dụng AI để tự điều chỉnh cân bằng trắng và làm mờ hậu cảnh, giúp một phóng viên có thể tự vận hành buổi phát trực tiếp.

Bên cạnh phiên dịch, phía chủ nhà đưa các công cụ dẫn đường thông minh, thông quan số và điều phối vận hành vào công tác phục vụ. Đại biểu có lối đi riêng tại chín cửa khẩu thuộc các tuyến đường bộ, đường biển, đường hàng không và đường sắt. Sân bay quốc tế Bảo An triển khai kiểm tra trước hành lý ký gửi, còn cửa khẩu Hoàng Cương áp dụng quy trình phối hợp kiểm tra và làm thủ tục qua cửa khẩu một lần.

Hệ thống thanh toán thuận tiện phục vụ APEC. Ảnh: Tân Hoa Xã

Những điều chỉnh trong khâu thanh toán cũng nhằm giúp khách quốc tế sử dụng các dịch vụ hằng ngày thuận tiện hơn. Tất cả cổng soát vé tàu điện ngầm trong thành phố đã hỗ trợ thanh toán không tiếp xúc bằng thẻ ngân hàng quốc tế. Hơn 3.000 máy ATM hỗ trợ rút tiền bằng thẻ phát hành ở nước ngoài, hơn 1.600 điểm giao dịch ngân hàng cung cấp dịch vụ đổi ngoại tệ. Một số nền tảng thanh toán nội địa cũng cho phép liên kết thẻ quốc tế, trong khi khách có thể dùng ví điện tử nước ngoài được hỗ trợ để quét mã thanh toán.

Theo Ban Thư ký APEC, AI dự kiến là một nội dung nổi bật trong các cuộc thảo luận của lãnh đạo các nền kinh tế thành viên tại Thâm Quyến. Trong khi các nhà lãnh đạo bàn về cơ hội nâng cao năng suất và mở rộng ứng dụng công nghệ mới, khách đến thành phố đã có thể trải nghiệm một ứng dụng khá thiết thực của AI ngay từ khi xuống sân bay. Cùng với mạng lưới giao thông công cộng được tăng cường và những không gian mở để công chúng tiếp cận di sản, đó là những dịch vụ mà đại biểu và người dân có thể trực tiếp sử dụng trong những ngày diễn ra Tuần lễ Cấp cao.

Cảnh quan mang thông điệp “Cởi mở, đổi mới sáng tạo và hợp tác” trên đại lộ Thâm Nam, thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc. Ảnh: Lương Húc/Tân Hoa Xã.