LASUCO đặt mục tiêu doanh thu 2.655 tỷ đồng trong niên độ 2026-2027

Đại hội đồng cổ đông thường niên LASUCO năm 2026-2027.

Các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026-2027.

Ông Lê Văn Tân, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Mía đường Lam Sơn phát biểu khai mạc Đại hội.

Theo báo cáo trình Đại hội, niên độ 2025-2026, tiếp tục là một năm có nhiều biến động đối với ngành mía đường và hoạt động sản xuất kinh doanh của LASUCO. Giá đường trong nước và thế giới giảm mạnh, cạnh tranh gia tăng, chi phí đầu vào và chi phí tài chính ở mức cao; thời tiết bất thường, bão lũ và ngập úng ảnh hưởng đến sản lượng, chất lượng mía cũng như thu hoạch và vận chuyển nguyên liệu. Những yếu tố này tác động trực tiếp đến doanh thu, biên lợi nhuận và hiệu quả sử dụng vốn của Công ty.

Trong bối cảnh đó, HĐQT xác định LASUCO không chỉ duy trì sản lượng mà quan trọng hơn là nâng cao chất lượng tăng trưởng: chủ động nguồn nguyên liệu; nâng hiệu quả sản xuất của nhà máy; chuyển dịch từ bán sản phẩm sang phát triển thị trường, thương hiệu và sản phẩm có giá trị gia tăng; kiểm soát tồn kho, dòng tiền và vốn đầu tư; đồng thời từng bước hình thành nền tảng quản trị số và phát triển xanh, tuần hoàn.

Ông Lê Văn Phương, Tổng Giám đốc LASUCO báo cáo hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Đại hội.

Kết thúc niên độ, doanh thu hợp nhất của Công ty đạt 2.319,8 tỷ đồng, bằng 76,5% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế đạt 67,88 tỷ đồng, bằng 50,3% kế hoạch. Năm qua, LASUCO đánh dấu bước chuyển mình và khẳng định hướng đi đúng đắn khi đầu tư phát triển mạnh hệ thống bán lẻ, đưa cơ cấu bán lẻ tăng trưởng nhanh đạt mục tiêu đề ra. Công tác xuất nhập khẩu tiếp tục được chú trọng để đưa các sản phẩm đường, đồ uống, nước giải khát sang các thị trường như Trung Quốc, Trung Đông, Nhật Bản, Hàn Quốc...

Ông Lê Huy Hùng, Trưởng ban kiểm soát LASUCO báo cáo các nội dung triển khai tại Đại hội.

Các cổ đông biểu quyết, thông qua nhiều nội dung quan trọng tại Đại hội.

Đoàn thư ký tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn năm 2026-2027.

Tại Đại hội, Hội đồng quản trị trình cổ đông xem xét kế hoạch sản xuất, kinh doanh niên độ 2026-2027 với mục tiêu doanh thu đạt 2.655 tỷ đồng, tăng 14,5% so với thực hiện niên độ trước; lợi nhuận trước thuế đạt 110 tỷ đồng, tăng khoảng 62%; cổ tức dự kiến 8%.

Để hiện thực hóa các mục tiêu này, LASUCO xác định nhiệm vụ trọng tâm là củng cố ngành mía đường, nâng cao năng suất và chất lượng mía nguyên liệu, tăng cường cơ giới hóa, số hóa quản lý vùng trồng, tối ưu chi phí thu hoạch, vận chuyển và nâng cao hiệu quả vận hành nhà máy.

Cùng với đó, công ty định hướng phát triển các sản phẩm đường có giá trị gia tăng cao, khai thác hiệu quả phụ phẩm và nâng cao hiệu quả liên kết trong toàn chuỗi từ nông dân, vùng nguyên liệu, chế biến đến thương mại.

Cổ đông bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031.

Cổ đông bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031.

Cổ đông bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội đồng quản trị Công ty CP Mía đường Lam Sơn nhiệm kỳ 2026-2031 ra mắt đại hội cổ đông.

Ban kiểm soát Công ty CP Mía đường Lam Sơn nhiệm kỳ 2026-2031 ra mắt đại hội cổ đông.

HĐQT xác định giai đoạn 2026-2031 là giai đoạn chuyển đổi quan trọng với mục tiêu xuyên suốt là xây dựng LASUCO theo hướng “nông nghiệp - công nghiệp chế biến - thương mại - xanh và số”. Bên cạnh củng cố ngành mía đường, LASUCO chú trọng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, chế biến các sản phẩm theo chuỗi giá trị; mở rộng thị trường trong nước, quốc tế; đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển sản phẩm, chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực, năng lượng xanh và kinh tế tuần hoàn.

Theo định hướng trình Đại hội, LASUCO phấn đấu đạt doanh thu 5.000 tỷ đồng vào niên độ 2030-2031. Đây là mục tiêu đòi hỏi doanh nghiệp phải nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện hiệu quả hoạt động của từng lĩnh vực, kiểm soát chặt chẽ chi phí và vốn đầu tư, đồng thời phát triển thị trường tiêu thụ theo hướng bền vững.

Ông Lê Văn Tân, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Mía đường Lam Sơn nhiệm kỳ 2026-2031 thể hiện quyết tâm đưa công ty phát triển trong giai đoạn mới.

Đại hội lần này cũng xem xét các nội dung về phân phối lợi nhuận, sửa đổi Điều lệ Công ty và bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031, tạo cơ sở kiện toàn bộ máy quản trị, tổ chức thực hiện các mục tiêu phát triển trong giai đoạn mới.