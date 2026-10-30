Laptop kỹ sư DevOps bị xâm nhập trở thành mắt xích trong vụ tấn công 6,3 tỷ USD ở Binance

Sáng 30/10, Binance đã công bố kết quả điều tra sơ bộ về sự cố bảo mật nghiêm trọng khiến khoảng 6,3 tỷ USD tài sản bị ảnh hưởng. Báo cáo ban đầu chỉ ra rằng điểm đột nhập của tin tặc xuất phát từ máy tính xách tay cá nhân của một kỹ sư DevOps thuộc đội ngũ phát triển và vận hành hệ thống của sàn.

Lỗ hổng từ máy tính DevOps và vector tấn công vào hệ thống

Theo phân tích kỹ thuật sơ bộ từ Binance, máy tính cá nhân của kỹ sư DevOps phụ trách hạ tầng đã bị đối tượng tấn công chiếm quyền điều khiển từ xa. Sau khi thâm nhập thành công vào thiết bị đầu cuối này, tin tặc đã khai thác quyền truy cập để can thiệp vào một thành phần phần mềm nội bộ nằm trong kiến trúc vận hành của sàn giao dịch.

Từ thành phần phần mềm bị thao túng, kẻ tấn công đã phát lệnh thực hiện chuỗi giao dịch rút tiền trái phép. Đáng chú ý, kết quả điều tra ban đầu xác nhận chưa ghi nhận dấu hiệu nào cho thấy các khóa riêng tư (private keys) của ví tiền mã hóa bị lộ lọt. Binance cho biết đây mới là kết luận sơ bộ và sẽ phát hành báo cáo kỹ thuật toàn diện ngay khi cuộc điều tra hoàn tất.

Ảnh minh họa

Thiệt hại thực tế và các biện pháp ứng phó trên chuỗi khối

Sự cố bắt đầu bộc lộ từ rạng sáng ngày 30/10 theo giờ Hà Nội, thời điểm dữ liệu blockchain ghi nhận ví nóng của Binance bất ngờ chuyển đi lượng tiền số trị giá ước tính 5,78 tỷ USD. Ngay lập tức, đội ngũ an ninh của sàn đã tiến hành cô lập hạ tầng, tạm dừng hoàn toàn chức năng nạp rút và thu hồi các quyền ủy quyền liên quan đến địa chỉ ví chịu tác động.

Song song với các biện pháp kỹ thuật nội bộ, Binance đã phối hợp cùng những đơn vị phân tích dữ liệu on-chain và mạng lưới đối tác để phong tỏa kịp thời khoảng 3 tỷ USD trên các blockchain. Do đó, dù tổng quy mô tài sản nằm trong diện bị ảnh hưởng lên đến 6,3 tỷ USD, mức thiệt hại ròng thực tế được hạn chế đáng kể.

Cơ chế bảo vệ người dùng và bài toán an ninh chuỗi cung ứng phần mềm

Nhằm giảm thiểu tác động đến khách hàng, Binance khẳng định sẽ huy động quỹ phòng ngừa khẩn cấp Secure Asset Fund for Users (SAFU) kết hợp nguồn lực tài chính nội bộ để đền bù 100% thiệt hại. Quỹ SAFU được thành lập từ năm 2018, hiện lưu trữ lượng Bitcoin có giá trị quy đổi khoảng 1 tỷ USD nhằm mục đích xử lý các tình huống tấn công mạng đột xuất.

Nhà sáng lập Binance Changpeng Zhao (CZ) cũng dẫn lại phân tích từ 0xngmi, người sáng lập nền tảng DefiLlama, cho thấy tổng dự trữ tài sản của Binance đạt khoảng 144 tỷ USD. Với lượng tài sản đã phong tỏa thành công kết hợp tiềm lực tài chính lớn, tổn thất thực tế sau cùng của sàn được dự báo có thể nằm dưới ngưỡng 1 tỷ USD.

Vụ việc lần này cho thấy các mắt xích đầu cuối như máy tính của nhân viên kỹ thuật đang trở thành mục tiêu ưu tiên của các chiến dịch tấn công nhắm vào hạ tầng Web3. Trước đó vào tháng 2/2025, sàn Bybit cũng từng chịu thiệt hại 1,5 tỷ USD sau một đợt tấn công tương tự, đặt ra thách thức lớn đối với công tác kiểm soát quyền truy cập đặc quyền và an toàn thiết bị cá nhân trong quản trị DevOps.