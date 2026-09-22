Laptop đầu tiên cho Gemini Intelligence trang bị Snapdragon X Elite

Theo Qualcomm Technologies, Inc., những mẫu laptop Googlebook đầu tiên được trang bị chip Snapdragon® X Elite sẽ cho hiệu năng hàng đầu, khả năng tiết kiệm năng lượng và các tính năng AI của Snapdragon X Elite với trải nghiệm Gemini Intelligence được tích hợp trên thiết bị, cung cấp khả năng hỗ trợ chủ động và cá nhân hóa, giúp người dùng luôn đi trước một bước.

Ngoài ra, dòng laptop mới thuộc phân khúc cao cấp này mang đến trải nghiệm liền mạch với điện thoại và máy tính bảng Android sử dụng chip Snapdragon, đồng thời hỗ trợ các ứng dụng và trò chơi Android chạy trực tiếp trên thiết bị, tạo nên một hệ sinh thái điện toán cá nhân đồng bộ và xuyên suốt.

Snapdragon® X Elite

Được biết, các mẫu Googlebook trang bị Snapdragon X Elite là sự kết hợp giữa trải nghiệm Gemini của Google với hiệu năng mạnh mẽ, khả năng tiết kiệm năng lượng và kết nối vượt trội của Snapdragon X Elite. Những tính năng như Cast my Apps, Magic Pointer và Rambler giúp người dùng duy trì hiệu suất mà không bị gián đoạn nhờ khả năng chủ động hiển thị thông tin liên quan từ email, lịch trình và nội dung.

Thiết bị còn mang đến khả năng tích hợp điện thoại liền mạch cùng tính năng bảo mật nâng cao, tận dụng nền tảng ứng dụng Android chạy trực tiếp trên thiết bị để mang đến trải nghiệm điện toán kết nối, thông minh, và an toàn mọi lúc, mọi nơi.

Bên cạnh đó, hệ sinh thái Android toàn cầu cho phép người dùng thỏa sức sáng tạo, học tập và giải trí với các tựa game trên nền tảng Snapdragon. Các tính năng phổ biến từ Snapdragon Elite Gaming™ như khả năng tối ưu tốc độ khung hình nhanh hơn và phần đồ họa được nâng cấp hiện cũng đã có mặt trên các dòng Googlebook trang bị bộ vi xử lý Snapdragon X Elite.

Snapdragon® X Elite sẽ hiện diện trên Googlebook

“Các khả năng AI vượt trội của Snapdragon X Elite đã thay đổi hoàn toàn phân khúc máy tính cá nhân, đồng thời mở ra cơ hội mới cho các trải nghiệm thông minh, cá nhân hóa và hiệu quả hơn. Snapdragon X Elite sở hữu hiệu năng và hiệu suất năng lượng vượt trội, nay được tích hợp khả năng hỗ trợ các ứng dụng và trò chơi Android chạy trực tiếp trên thiết bị cho người dùng Googlebook. Chúng tôi tự hào khi được hợp tác cùng Google cũng như các nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM) hàng đầu trên toàn cầu, trước tiên là Dell và HP, để mang đến những tính năng tiên tiến nhất cho dòng laptop mới sử dụng chip Snapdragon, đồng thời tạo nên trải nghiệm xuyên suốt giữa Googlebook và điện thoại Android sử dụng Snapdragon.” Ông Kedar Kondap, Phó Chủ tịch cấp cao kiêm Tổng Giám đốc Bộ phận Máy tính và Gaming, Qualcomm Technologies, Inc. chia sẻ.

Ông John Solomon, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc phụ trách Laptop, Máy tính bảng và Android Enterprise, Google, cho biết: “Googlebook là dòng laptop mới được thiết kế để hoạt động liền mạch với các thiết bị Android mà người dùng đang sử dụng mỗi ngày. Thông qua hợp tác với Qualcomm Technologies, Inc., Snapdragon X Elite mang đến hiệu năng mạnh mẽ, thời lượng pin bền bỉ cả ngày và hiệu suất NPU cần thiết để hiện thực hóa hệ sinh thái này. Nền tảng không chỉ hỗ trợ các ứng dụng Android chạy trên thiết bị mà còn mang đến kết nối liền mạch giữa các thiết bị cùng các tính năng Gemini Intelligence trực quan, giúp người dùng duy trì hiệu suất làm việc liền mạch.”

Ông Samuel Chang, Phó Chủ tịch Cấp cao kiêm Chủ tịch Bộ phận Hệ thống Máy tính Cá nhân dành cho Người tiêu dùng, HP Inc., cho biết: “Khách hàng mong muốn những trải nghiệm thông minh được vận hành một cách tự nhiên trên các thiết bị và ứng dụng mà họ sử dụng mỗi ngày. HP Googlebook 14 kết hợp sức mạnh và hiệu suất năng lượng của Snapdragon X Elite, những tính năng tiên tiến của Gemini Intelligence và khả năng truy cập các ứng dụng Android ngay trên thiết bị, giúp người dùng duy trì hiệu suất làm việc và kết nối liền mạch.”

Dell và HP cũng sẽ là những nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM) đầu tiên đưa các dòng Googlebook trang bị nền tảng Snapdragon X Elite ra thị trường. Người dùng đã có thể đặt hàng trước các sản phẩm này tại đây.

Chi tiết về nền tảng Snapdragon X Elite xem thêm tại đây.