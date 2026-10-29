Laptop AI Fujitsu MV Note U UX-L3 14 inch nhẹ nhất thế giới

Fujitsu vừa chính thức trình làng mẫu máy tính xách tay mới mang tên FMV Note U UX-L3. Đây được xác nhận là dòng laptop tích hợp trí tuệ nhân tạo sở hữu màn hình 14 inch có trọng lượng nhẹ nhất trên thị trường hiện nay.

Sự xuất hiện của sản phẩm này đánh dấu một bước tiến vượt bậc trong việc tối ưu hóa trọng lượng thiết bị di động mà vẫn giữ nguyên hiệu năng mạnh mẽ cùng độ bền bỉ đáng kinh ngạc.

Thực tế ghi nhận trọng lượng của chiếc laptop này chỉ vỏn vẹn 634 gram, một con số vô cùng ấn tượng đối với một thiết bị sở hữu không gian hiển thị rộng rãi 14 inch.

Là một chiếc laptop mạnh mẽ, siêu bền cấp độ quân sự nhưng Fujitsu MV Note U UX-L3 chỉ nặng vỏn vẹn 634 gram.

Để dễ so sánh, mức cân nặng này thậm chí còn nhẹ hơn đáng kể so với mẫu máy tính bảng Surface Pro 12 có trọng lượng 686 gram khi chưa gắn kèm bàn phím.

Nhằm gia tăng tính cơ động toàn diện, Fujitsu cũng đã tái thiết kế bộ sạc đi kèm với trọng lượng cắt giảm xuống chỉ còn 148 gram. Bộ sạc nhanh này có khả năng nạp lại khoảng 80% dung lượng pin chỉ trong vòng 1 giờ đồng hồ, giúp người dùng linh hoạt duy trì công việc liên tục.

Thiết bị trang bị viên pin dung lượng 31 Wh, cho phép trình chiếu video liên tục trong khoảng 7,5 giờ theo tiêu chuẩn kiểm thử JEITA 3.0.

Mặc dù sở hữu thân hình siêu nhẹ, FMV Note U UX-L3 lại mang trong mình sự cứng cáp vượt trội nhờ toàn bộ phần khung vỏ được hoàn thiện từ chất liệu sợi carbon cao cấp.

Sản phẩm đã trải qua hàng loạt bài kiểm tra nghiêm ngặt và đạt tiêu chuẩn độ bền quân đội MIL-STD-810H. Thiết bị có khả năng chống chịu tốt trước các va đập, rơi rớt, rung động, bụi bẩn, độ ẩm cao cũng như các điều kiện nhiệt độ khắc nghiệt.

Đặc biệt hơn, phần nắp lưng của máy khi đóng lại có thể chịu được lực nén trực tiếp lên tới 200 kgf mà không làm ảnh hưởng đến linh kiện bên trong hay màn hình.

Khi gập lại, thiết bị có thể chịu được séc ép 200 Kgf mà không hỏng linh kiện.

Về mặt cấu hình, Fujitsu trang bị cho dòng máy này bộ vi xử lý Intel Core Ultra 7 355 với cấu trúc 8 nhân và 8 luồng. Điểm nhấn quan trọng nằm ở bộ xử lý thần kinh NPU tích hợp sẵn, mang lại khả năng tính toán AI lên đến 49 TOPS.

Sức mạnh này giúp tăng tốc phần cứng cho các dịch vụ trí tuệ nhân tạo như Microsoft Copilot trên hệ điều hành Windows. Máy đi kèm dung lượng bộ nhớ RAM LPDDR5X-7467 cố định 16 GB cùng ổ cứng thể rắn PCIe SSD dung lượng 512 GB, đảm bảo tốc độ truy xuất dữ liệu cực nhanh và khả năng đa nhiệm mượt mà.

Không gian hiển thị của laptop sử dụng tấm nền LCD chống chói kích thước 14 inch, độ phân giải Full HD+ 1.920 x 1.200 pixel, mang lại hình ảnh sắc nét và thoải mái cho mắt khi làm việc thời gian dài.

Trái ngược với xu hướng cắt giảm cổng kết nối trên các dòng máy mỏng nhẹ hiện nay, Fujitsu vẫn trang bị đầy đủ hệ thống giao tiếp đa dạng cho thiết bị này. Máy sở hữu hai cổng USB-A 3.2 Gen 1, hai cổng USB-C 3.2 Gen 2x2 hỗ trợ truyền tải hình ảnh và sạc nhanh, cổng xuất hình HDMI tiêu chuẩn, cổng mạng Ethernet, khe cắm thẻ nhớ microSD cùng giắc cắm tai nghe 3,5 mm. Các kết nối không dây tiên tiến nhất như Wi-Fi 7 và Bluetooth 5.4 cũng đều góp mặt.

Sức mạnh từ chip Intel Core Ultra 7 355 mang đến năng lực AI lên đến 49 TOPS.

Khả năng bảo mật và trải nghiệm người dùng được nâng cao nhờ cảm biến vân tay tích hợp cùng webcam Full HD hỗ trợ tính năng nhận diện khuôn mặt Windows Hello.

Fujitsu còn tích hợp công nghệ khử tiếng ồn bằng AI có khả năng học và nhận diện giọng nói của chính chủ sở hữu, từ đó tự động lọc bỏ giọng nói của những người xung quanh cũng như tạp âm môi trường trong các cuộc gọi video.

Thêm vào đó, phần mềm làm đẹp Umore ứng dụng AI sẽ theo dõi khuôn mặt người dùng theo dạng 3D để tự động điều chỉnh làn da và trang điểm ảo trong suốt quá trình lên hình.

Sản phẩm dự kiến sẽ chính thức lên kệ tại Nhật Bản từ ngày 13 tháng 11 năm 2026. Mặc dù mức giá chính thức chưa được công bố, giới công nghệ dự đoán thiết bị sẽ có giá khoảng 45 triệu đồng.

Tuy nhiên, người tiêu dùng ở các khu vực ngoài Nhật Bản có thể sẽ phải chờ đợi lâu hơn hoặc lựa chọn các phương thức xách tay nếu muốn sở hữu chiếc laptop siêu nhẹ và đầy quyền năng này.

Video: Huyền thoại dòng laptop FMV UH siêu bền, siêu nhẹ của Fujitstu