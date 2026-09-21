Laptop 1,28 kg mang lại khác biệt gì sau một ngày dài?

8 giờ sáng, laptop được lấy ra khỏi balo trong một lớp học. Đến trưa, chiếc máy lại xuất hiện ở thư viện để hoàn thiện bài tập nhóm. Vài tiếng sau, địa điểm làm việc chuyển sang một quán cà phê, trước khi kết thúc ngày với vài công việc còn dang dở tại nhà.

Bàn làm việc không còn nhất thiết là một chiếc bàn cố định. Khi chiếc laptop phải theo người dùng qua nhiều địa điểm trong ngày, những thông số từng được xem là thứ yếu lại trở nên quan trọng hơn.

Laptop càng làm được nhiều, hành trang càng nên nhẹ đi

Một chiếc laptop được thiết kế để rời khỏi bàn làm việc

Chênh lệch vài trăm gram giữa hai chiếc laptop nghe có vẻ không đáng kể nhưng hãy cộng laptop với adapter, chuột, tai nghe, bình nước, sổ tay và những vật dụng mang theo trong balo mỗi ngày. Lúc này, trọng lượng bắt đầu trở thành một phần rất thực tế của trải nghiệm sử dụng. Đó cũng là cách ASUS tiếp cận Vivobook S14 (S5408QA) mới.

Phiên bản 14 inch có trọng lượng 1,28 kg, thân máy mỏng từ 1,49 cm. Không đi theo hướng một mẫu laptop hiệu năng cao cồng kềnh, Vivobook S14 được xây dựng cho kiểu sử dụng thường xuyên đóng máy, bỏ vào balo rồi mở ra ở một địa điểm khác.

Điểm đáng chú ý là ASUS không giải bài toán trọng lượng bằng cách biến sản phẩm thành một chiếc laptop có cảm giác quá “mỏng manh”. Máy sử dụng kết cấu kim loại ba mặt, với thiết kế tối giản và đáp ứng các bài kiểm tra độ bền MIL-STD 810H.

Nhẹ nhưng không phải hy sinh những thứ cần cho công việc

Một cách quen thuộc để làm laptop ngày càng mỏng là loại bỏ dần các cổng kết nối. Điều đó tạo ra một nghịch lý: laptop nhẹ đi, nhưng người dùng lại phải bỏ thêm hub chuyển đổi vào balo. Vivobook S14 tránh phần nào bài toán này khi vẫn có 2 USB Type-A, 2 USB Type-C hỗ trợ DisplayPort/Power Delivery, HDMI 2.1 và cổng âm thanh 3,5 mm.

Vivobook S14 được thiết kế cho lối sống sáng giảng đường, chiều thư viện, tối quán cà phê

Sinh viên có thể cắm USB hoặc kết nối máy chiếu khi thuyết trình. Người làm việc tại văn phòng có thể kết nối màn hình ngoài và phụ kiện mà không nhất thiết phải nhớ mang thêm adapter chuyển đổi.

Không gian sử dụng cũng được ASUS cân bằng bằng màn hình 14 inch tỷ lệ 16:10 với viền NanoEdge mỏng. Tỷ lệ màn hình trên thân máy đạt khoảng 87%, cho phép giữ kích thước tổng thể gọn trong khi vẫn có diện tích hiển thị phù hợp để đọc tài liệu, duyệt web hay xử lý bảng tính.

Không gian làm việc trên Vivobook S14 được xây dựng quanh màn hình 14 inch tỷ lệ 16:10

Bàn phím ErgoSense có khoảng cách phím 19,05 mm và hành trình 1,7 mm, đi kèm touchpad lớn hỗ trợ Smart Gesture. Đây là những chi tiết nhỏ nhưng hướng tới một ý khá đơn giản: mỏng nhẹ không nên đồng nghĩa với việc phải đánh đổi trải nghiệm của một chiếc laptop dùng hàng ngày.

Chiếc sạc nhẹ nhất là chiếc sạc không cần mang theo

Giảm vài trăm gram cho laptop sẽ chưa giải quyết hoàn toàn chiếc balo nếu bên cạnh nó vẫn luôn phải có adapter. Đây là lúc lợi thế thứ hai của Vivobook S14 phát huy tác dụng.

Máy sử dụng Snapdragon X cùng pin 50 Wh. Theo thử nghiệm của ASUS, Vivobook S14 có thể đạt tối đa 30 giờ phát video FHD offline trong điều kiện kiểm thử của hãng; thời lượng thực tế sẽ thay đổi tùy ứng dụng, độ sáng, kết nối và cách sử dụng.

Vivobook S14 mới có pin đủ lâu để bạn có thể rời nhà mà ít phải nghĩ đến lần sạc tiếp theo”

Trong trường hợp cần bổ sung năng lượng nhanh, máy hỗ trợ sạc 60% trong 49 phút theo điều kiện thử nghiệm của ASUS và sử dụng adapter USB-C 68 W. Nhìn theo cách này, pin dài không phải một tính năng tách biệt với thiết kế mỏng nhẹ. Cả hai cùng giải quyết một bài toán: làm cho chiếc laptop dễ mang theo hơn.

AI không cần làm mọi thứ, chỉ cần giúp công việc bớt đi vài bước

Có một thứ khác đang dần xuất hiện trong danh sách yêu cầu của laptop năm 2026: AI. Snapdragon X trên Vivobook S14 tích hợp NPU 45 TOPS, đáp ứng nền tảng Copilot+ PC.

Vivobook S14 chọn cách tiếp cận: AI có mặt khi cần, pin đủ lâu để đi cả ngày, máy nhẹ tạo sự khác biệt

Sức mạnh đó được đưa vào những trải nghiệm khá gần với công việc hàng ngày như Windows Search cải tiến, Click to Do hay Live Captions. Các công cụ trong Paint và Photos cũng sử dụng AI cho những thao tác như tạo nội dung, chỉnh sửa hay nâng độ phân giải hình ảnh.

Với Microsoft 365 và gói dịch vụ tương ứng, AI còn có thể tham gia vào những công việc quen thuộc hơn nữa: hỗ trợ soạn văn bản, tạo slide, phân tích dữ liệu hay tóm tắt email.

Kết lại, một chiếc balo nhẹ hơn. Một cục sạc có thể để ở nhà. Ít phụ kiện hơn. Và một chiếc laptop đủ khả năng theo người dùng từ sáng đến tối mà không trở thành gánh nặng. Với Vivobook S14, con số 1,28 kg vì thế không chỉ nói về một chiếc laptop nhẹ. Nó đại diện cho một nhu cầu rộng hơn của người trẻ: làm được nhiều hơn, nhưng phải mang theo ít hơn.

(Nguồn: ASUS Việt Nam)