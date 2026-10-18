Lập xưởng, 'phù phép' 29 tấn táo lậu mạo danh thương hiệu 'Hằng Du Mục'

Theo Công an TP Hồ Chí Minh, nhãn hiệu “Hằng Du Mục” đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký cho ông Nguyễn Công Hảo (Giám đốc Công ty TNHH Hằng Du Mục). Ông Hảo giao cho con gái là Tiktoker Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục) trực tiếp kinh doanh.

Đối tượng Sun Yupeng (Tôn Bằng) tại cơ quan công an - Ảnh: Công an TP Hồ Chí Minh.

Sun Yupeng (Tôn Bằng) là chồng cũ của Hằng Du Mục, từng cùng kinh doanh táo đỏ từ năm 2022 nên nắm rất rõ quy định bản quyền. Dù không được cấp phép hay ủy quyền, sau khi ly hôn, Tôn Bằng đã tự thành lập Công ty Dịch Dương để tự ý sản xuất, kinh doanh Táo đỏ mang thương hiệu "Hằng Du Mục".

Quá trình Công an TP Hồ Chí Minh khám xét kho hàng Công ty Dịch Dương (tại số 45 Tân Sơn, phường Tân Sơn) do Sun Yupeng làm đại diện pháp luật, lực lượng chức năng phát hiện 28.794 kg (gần 29 tấn) táo đỏ xuất xứ Trung Quốc mang thương hiệu “Hằng Du Mục”.

Những mặt hàng này không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Tổng trị giá hàng hóa vi phạm ước tính khoảng 1,5 tỷ đồng.

Hiện Công an TP Hồ Chí Minh đang tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.