Lập xưởng chế tạo súng bằng máy CNC, tàng trữ hơn 4.300 viên đạn quân dụng

Thủ đoạn sản xuất vũ khí quân dụng và tẩu tán tang vật

Theo cáo trạng, vụ án thể hiện một phương thức phạm tội rất mới. Các đối tượng làm chủ công nghệ cơ khí chính xác để sản xuất vũ khí quân dụng trái phép.

Trong khoảng thời gian từ năm 2023 đến tháng 4/2026, Nguyễn Đức Hiệp (SN 1990, trú tại tỉnh Lào Cai) giữ vai trò chủ mưu. Hiệp chi 5 triệu đồng mua bản vẽ súng mẫu C2. Sau đó, Hiệp thuê Trần Hữu Tráng (SN 1997, trú tại tỉnh Đồng Nai) sử dụng máy CNC chế tạo 70 thân súng.

Sự nguy hiểm của đường dây tiếp tục gia tăng khi xuất hiện hai "công xưởng" tại Thành phố Hồ Chí Minh. Hai xưởng này do Vũ Mạnh Quyết (SN 1987) và Nguyễn Công Quý (SN 1994) điều hành. Nhóm này thuê máy CNC công suất lớn để gia công hàng loạt linh kiện vũ khí nhằm cung ứng cho nước ngoài.

Các bị cáo trong vụ án "Chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng" tại phiên xử.

Các đối tượng điều hướng dòng tiền giao dịch qua tài khoản của vợ hoặc cháu ruột để tránh bị phát hiện. Mối quan hệ giữa Hiệp và Tráng được ràng buộc bằng việc cấn trừ vào một khoản nợ 300 triệu đồng.

Khi biết cơ quan công an điều tra, nhóm đối tượng đã phân tán tang vật ở nhiều tỉnh thành. Hiệp mang một phần súng đạn giấu tại chuồng lợn nhà chị gái ở xã Cốc San, tỉnh Lào Cai.

Phần lớn còn lại gồm 55 thân súng, Hiệp chuyển sang nhà Sầm Văn Thuyên (SN 1985, trú tại xã Bát Xát, tỉnh Lào Cai). Ở một nhánh khác, bị cáo Trần Văn Minh đem súng quân dụng ném xuống lòng sông nhằm phi tang chứng cứ.

Mắt xích tại Hà Tĩnh và Chuyên án triệt xóa

Toàn bộ đường dây tội phạm liên tỉnh này bị phơi bày từ một mắt xích tại tỉnh Hà Tĩnh. Ngày 25/3/2026, Hiệp đóng gói linh kiện súng quân dụng vào thùng carton dán kín, gửi qua nhà xe vào Hà Tĩnh. “Hàng” được gửi cho một đối tượng có tài khoản "Nhật Bảng".

Sáng ngày 16/4/2026, gói hàng nghi vấn bị phát hiện và giao nộp cho Cơ quan An ninh điều tra. Kết quả giám định khẳng định các mẫu vật đều là linh kiện của vũ khí quân dụng.

Lực lượng chức năng lập tức triển khai bủa lưới, bắt giữ Nguyễn Đức Hiệp và Phạm Văn Tuấn vào ngày 19/4/2026.

Tiếp tục mở rộng chuyên án, công an đột kích xưởng cơ khí, bắt quả tang Nguyễn Công Quý vào ngày 23/5/2026. Các mắt xích còn lại lần lượt sa lưới và ra đầu thú trong tháng 5 và tháng 6/2026, khép lại quá trình triệt xóa toàn bộ đường dây. Lực lượng chức năng thu giữ tổng cộng hàng chục khẩu súng cùng kho đạn khủng 4.347 viên tại nhà Phạm Văn Tuấn (SN 1990, trú tại tỉnh Ninh Bình).

Theo cơ quan điều tra, bị cáo Trần Hữu Tráng trực tiếp chế tạo, tàng trữ và bán 70 thân súng thuộc vũ khí quân dụng, thu lợi bất chính 269.000.000 đồng. Bị cáo Nguyễn Đức Hiệp chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép 70 thân súng, bán súng cho nhiều khách, tàng trữ trái phép độc lập 2 khẩu súng và 130 viên đạn, thu lợi bất chính 89.900.000 đồng.

Bị cáo Phạm Văn Tuấn giữ vai trò thực hành tích cực, 3 lần thực hiện hành vi mua bán trái phép 3 khẩu súng, tàng trữ phép tại nhà 4 khẩu súng và 4.347 viên đạn, thu lợi bất chính 16 triệu đồng.

Bị cáo Phùng Văn Sỹ tàng trữ và bán trái phép 1 khẩu súng cùng 20 viên đạn quân dụng cho Tuấn, thu lợi bất chính 25,8 triệu đồng; Bị cáo Trần Văn Minh trực tiếp tàng trữ và bán trái phép 1 khẩu súng cho Tuấn, thu lợi bất chính 25 triệu đồng.

Bị cáo Trần Minh Đức trực tiếp bán trái phép 1 khẩu súng thông qua hình thức đổi súng bù tiền với Tuấn, thu lợi bất chính 3 triệu đồng. Bị cáo Vũ Mạnh Quyết trực tiếp chế tạo, tàng trữ trái phép 70 bộ cò súng gồm 270 bộ phận là vũ khí quân dụng.

Bị cáo Sầm Văn Thuyên đồng phạm giúp sức, trực tiếp tàng trữ trái phép 1 khẩu súng và 55 thân súng tại nơi ở. Bị cáo Nguyễn Công Quý trực tiếp tàng trữ trái phép 1 thân súng, 2 bộ phận cò và 33 chi tiết kim loại thuộc vũ khí quân dụng. Bị cáo Đỗ Cao Thành thực hiện hành vi mua bán trái phép 1 khẩu súng của Tuấn nhưng chưa kịp nhận hàng.

Mức án tương xứng dành cho các bị cáo

Tại phiên tòa sơ thẩm, Hội đồng xét xử đánh giá hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội. Các bị cáo đã xâm phạm trực tiếp đến trật tự quản lý vũ khí của Nhà nước. Hành vi này gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại nhiều địa phương. Căn cứ vào tính chất phân hóa đồng phạm, HĐXX tuyên phạt các bị cáo mức án tương xứng để răn đe và phòng ngừa chung.

Đối với tội "Chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng", tòa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Hiệp 30 tháng tù và bị cáo Trần Hữu Tráng 18 tháng tù.

Về tội "Chế tạo, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng", tòa tuyên phạt bị cáo Vũ Mạnh Quyết 18 tháng tù.

Ở nhóm tội "Tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng", Tòa tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Tuấn, Trần Văn Minh mỗi người 15 tháng tù. Các bị cáo Phùng Văn Sỹ và Trần Minh Đức cùng lĩnh mức án 15 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 30 tháng.

Đối với tội "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng", Tòa tuyên phạt bị cáo Sầm Văn Thuyên và bị cáo Nguyễn Công Quý cùng mức án 15 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 30 tháng.

Cuối cùng, Tòa tuyên phạt bị cáo Đỗ Cao Thành 15 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 30 tháng về tội "Mua bán trái phép vũ khí quân dụng".