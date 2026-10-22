Lấp Vò, Mỹ An Hưng và Tân Khánh Trung hiến 193 đơn vị máu

Quang cảnh buổi hiến máu nhân đạo.

Đơn vị tiếp nhận máu là Trung tâm Huyết học - Truyền máu Cần Thơ. Với tinh thần tương thân tương ái, sẻ chia vì cộng đồng, đông đảo tình nguyện viên tích cực tham gia hiến máu, thể hiện nghĩa cử cao đẹp, góp phần lan tỏa thông điệp “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”.

Kết quả, đợt hiến máu tiếp nhận được 193 đơn vị máu, góp phần bổ sung nguồn máu dự trữ, phục vụ nhu cầu cấp cứu và điều trị tại các cơ sở y tế.