Lập trung tâm Anh ngữ tổ chức đào tạo chui, thổi phồng thương hiệu để chiêu sinh

Cơ quan điều tra khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trương Văn Thiên Tư.

Ngày 29-10, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trương Văn Thiên Tư (1970, trú phường Thanh Khê, Đà Nẵng) để điều tra về hành vi: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, Trương Văn Thiên Tư lập Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân và giữ chức vụ Giám đốc. Mặc dù chỉ được Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng cấp phép đào tạo, bồi dưỡng các chương trình tiếng Anh cho thiếu nhi, không được cấp phép dạy chương trình phổ thông, không được cấp phép liên kết giáo dục và đào tạo với nước ngoài nhưng Trương Văn Thiên Tư tổ chức dạy học toàn thời gian chương trình tiểu học phổ thông mang danh Prinberk Academy cho học sinh từ 5 đến 16 tuổi.

Chương trình học của trung tâm này được phân bổ 5 ngày/tuần (từ thứ Hai đến thứ Sáu), mỗi ngày học 2 buổi sáng chiều, mức học phí từ 7 triệu đến 8 triệu đồng/tháng. Trong quá trình hoạt động, Trương Văn Thiên Tư đã dùng nhiều thủ đoạn gian dối để che giấu tình trạng pháp lý của Trung tâm Thiên Lập Nhân. Không dừng lại ở đó, Tư đưa ra các thông tin sai sự thật nhằm “thổi phồng” về Prinberk Academy để tạo lòng tin với phụ huynh học sinh, hướng tới việc chiêu sinh được nhiều hơn. Từ đó nhiều phụ huynh cho con nghỉ học tại các trường theo chương trình giáo dục phổ thông để theo học chương trình Prinberk Academy tại Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân dẫn đến vi phạm Luật Giáo dục năm 2019.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan ANĐT Công an TP Đà Nẵng đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trương Văn Thiên Tư về hành vi: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản ”. Các quyết định tố tụng nêu trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân TP Đà Nẵng phê chuẩn.

Cùng với đó, Cơ quan ANĐT Công an TP Đà Năng đề nghị phụ huynh có con học tại Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân và Cty TNHH Dịch vụ Bảo An Nhiên chủ động liên hệ với Cơ quan ANĐT Công an TP Đà Nẵng (địa chỉ l6- Phan Đình Phùng, phường Hải Châu, Đà Nẵng) hoặc Điều tra viên Lê Kim Thành Công (số điện thoại 0938.327.594) để cung cấp thông tin. Trong thời hạn điều tra, kể từ ngày ra thông báo nếu không có ai đến trình báo, Cơ quan điều tra sẽ tiến hành giải quyết vụ án theo quy định.