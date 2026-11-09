Lắp trụ liên lạc khẩn cấp hỗ trợ sự cố trên đèo Khánh Lê nối Nha Trang - Đà Lạt

Sáng 9/11, Công an tỉnh Khánh Hòa tổ chức ra mắt thí điểm hệ thống trụ liên lạc khẩn cấp (SOS) hỗ trợ cứu hộ, cứu nạn trên tuyến đèo Khánh Lê trên Quốc lộ 27C, qua xã Nam Khánh Vĩnh – nơi có địa hình hiểm trở và nhiều vùng lõm sóng viễn thông.

Công an tỉnh Khánh Hòa lắp trụ liên lạc khẩn cấp hỗ trợ cứu nạn đèo Khánh Lê. Ảnh: Xuân Ngọc

Mô hình do Công an tỉnh Khánh Hòa thiết kế, sử dụng năng lượng tái tạo và công nghệ viễn thông để hỗ trợ cứu hộ, cứu nạn. Hệ thống giúp người dân và du khách kết nối nhanh chóng với lực lượng chức năng khi mất sóng điện thoại.

Hoạt động độc lập nhờ năng lượng mặt trời, hệ thống tích hợp nút bấm SOS, camera, loa cảnh báo và công nghệ định vị. Khi gặp sự cố, người dân chỉ cần nhấn nút SOS để liên lạc hai chiều với Công an xã Nam Khánh Vĩnh và truyền hình ảnh, vị trí sự cố về trung tâm. Hệ thống hoạt động 24/7, góp phần rút ngắn thời gian cứu hộ và nâng cao an toàn giao thông tại đèo Khánh Lê.

Khu vực lắp trụ liên lạc khẩn cấp hỗ trợ cứu nạn đèo Khánh Lê. Ảnh: Xuân Ngọc

Đại tá Trần Minh Trúc, Phó Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa, cho biết tuyến đèo này dài gần 30km là huyết mạch giao thông kết nối Khánh Hòa và Lâm Đồng, nhưng thường xuyên gặp khó khăn như sương mù dày đặc và nguy cơ sạt lở. Người dân và du khách khi gặp sự cố thường mất liên lạc và không thể gọi cứu hộ kịp thời.

Theo đại tá Trúc, khi hệ thống trụ SOS đưa vào vận hành sẽ giúp kết nối, ứng cứu kịp thời người gặp nạn. Hệ thống SOS sẽ kết nối cứu nạn khẩn cấp 24/7. Cụ thể, người dân chỉ cần nhấn nút SOS để thiết lập cuộc gọi hai chiều với Công an xã Nam Khánh Vĩnh, đồng thời truyền tải hình ảnh và vị trí sự cố lên bản đồ số.

Ngoài ra, chức năng cảnh báo sớm từ xa được trang bị đèn chớp và loa phóng thanh, cho phép phát thông báo từ xa. Toàn bộ hệ thống sử dụng năng lượng mặt trời, hoạt động độc lập ngay cả khi mất điện.

Đèo Khánh Lê nối Nha Trang - Đà Lạt, thường xuyên sạt lở vào mùa mưa. Ảnh: Xuân Ngọc

Về phía địa phương, ông Nguyễn Thanh Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động của Công an tỉnh Khánh Hòa. Ông đề nghị lực lượng công an phối hợp với các cơ quan liên quan, duy trì kết nối kỹ thuật bảo đảm thông tin để hệ thống hoạt động thông suốt, hiệu quả; đồng thời địa phương bố trí lực lượng bảo đảm trực, nhận tín hiệu truyền về, sẵn sàng ứng phó kịp thời khi có sự cố xảy ra.

Đèo Khánh Lê dài 33km, thuộc quốc lộ 27C dài 121km, là tuyến nối Nha Trang với Đà Lạt, thường có nhiều xe du lịch qua lại và dễ sạt lở vào mùa mưa.