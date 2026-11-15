Lập trình viên Việt làm video code thủ công, bị tưởng là AI

Giữa thời điểm trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng tham gia sâu vào công việc lập trình, một YouTuber người Việt lại thu hút sự chú ý bằng cách làm ngược lại: tự tay viết từng dòng code và ghi lại toàn bộ quá trình trên màn hình. Chủ nhân kênh Hayyoth có khoảng 27.400 người đăng ký và hơn 2,2 triệu lượt xem. Phong cách video đặc biệt đến mức một khán giả từng gửi email hỏi liệu người đứng sau kênh có thực sự là con người hay không.

Kênh YouTube Hayyoth thu hút người xem bằng những video lập trình thủ công gần như không có lời thoại.

Thay vì sử dụng giọng đọc để thuyết minh, các video của Hayyoth gần như không có lời thoại. Người xem chủ yếu theo dõi màn hình Terminal, nơi lập trình viên trực tiếp nhập lệnh, xây dựng chương trình và trình bày từng bước thực hiện. Sau câu hỏi về danh tính, anh đăng video dài khoảng 15 phút mang tên "I am Human, not AI. This is my story" để kể lại hành trình cá nhân. Trong đó, anh chia sẻ niềm yêu thích máy tính từ nhỏ, từng học đại học, thành lập công ty riêng rồi quyết định rời bỏ con đường kinh doanh để theo đuổi phần mềm mã nguồn mở.

Năm 2024, lập trình viên này nghỉ việc để phát triển các dự án độc lập dưới tên WingramOrg. Trên GitHub, tài khoản codegram01 đăng tải nhiều công cụ do anh tự xây dựng, chủ yếu sử dụng Golang, Vue và JavaScript. Một dự án đáng chú ý là GramJS, framework JavaScript hướng đến sự tối giản, giúp người dùng có thể hiểu rõ cách hệ thống vận hành. Anh cũng phát triển những tiện ích Linux như gfm, trình quản lý tệp được viết bằng chưa đến 100 dòng code. Trong quá trình làm việc, anh ưu tiên các công cụ dòng lệnh như Neovim, tmux, gcc và make thay vì phụ thuộc vào nhiều phần mềm giao diện.

Chủ nhân Hayyoth ghi lại quá trình xây dựng các cấu trúc dữ liệu và chương trình trực tiếp trên Terminal.

Hành trình theo đuổi lập trình độc lập không hoàn toàn thuận lợi. Sau khi có gia đình và con gái nhỏ, áp lực tài chính khiến anh nhiều lần phải quay lại làm việc tại doanh nghiệp. Năm 2025, anh trở lại một công ty nhỏ từng gắn bó, đồng thời tổ chức các buổi dạy Frontend miễn phí qua Google Meet. Đến giai đoạn 2025-2026, anh bắt đầu xây dựng trang trại với cây trồng và vật nuôi, hướng tới cuộc sống có thể tự chủ thời gian. Khoảng thời gian này cũng giúp anh quay lại học C, lập trình cấp thấp và thuật toán - những kiến thức nền tảng muốn tìm hiểu sâu hơn sau nhiều năm làm Web Developer.

Năm 2026, sau một tai nạn gãy chân phải ngồi xe lăn, anh quyết định quay lại đóng góp cho cộng đồng mã nguồn mở và lập kênh Hayyoth. Những video trên kênh tập trung vào quá trình tự xây dựng các thành phần lập trình cơ bản như Hash Table, Dynamic Array, Linked List hay viết lại trình soạn thảo ed bằng khoảng 100 dòng C. Điều đáng chú ý là anh không bài xích AI. Theo quan điểm được chia sẻ trong video, vấn đề không nằm ở việc sử dụng trí tuệ nhân tạo mà ở khả năng con người hiểu những gì công nghệ tạo ra. Với anh, AI có thể hỗ trợ lập trình viên, nhưng kiến thức nền tảng vẫn quyết định khả năng sử dụng công cụ hiệu quả. Tự viết code không phải để cạnh tranh với máy móc, mà để hiểu sâu hơn cách máy tính vận hành.

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