Lắp thiết bị chống bỏ quên trẻ em trên ô tô có phải làm thủ tục cải tạo?

Chị Phạm Kiều Ly (trú tại phường Phương Liệt, TP Hà Nội) dự định lắp thiết bị chống bỏ quên trẻ em trên ô tô của gia đình nhằm tăng cường an toàn cho con. Tuy nhiên, chị băn khoăn việc lắp đặt thiết bị này có phải thực hiện thủ tục cải tạo phương tiện hay không.

Ô tô lắp thiết bị cảnh báo, chống bỏ quên trẻ trên ô tô vẫn được xem là cải tạo nhưng thủ tục chứng nhận đơn giản hơn do không phải lập hồ sơ thiết kế (ảnh minh hoạ).

Theo đại diện một cơ sở đăng kiểm tại Hà Nội, Thông tư 30/2026 của Bộ Xây dựng quy định, ô tô lắp, thay thế hoặc tháo bỏ thiết bị có chức năng cảnh báo, chống bỏ quên trẻ em trên xe được xác định là trường hợp cải tạo. Tuy nhiên, với trường hợp này, chủ xe không phải lập hồ sơ thiết kế cải tạo.

Sau khi lắp đặt thiết bị, chủ xe chỉ cần thực hiện thủ tục chứng nhận xe cơ giới cải tạo để được cấp giấy chứng nhận cải tạo và chứng nhận đăng kiểm phù hợp với tình trạng thực tế của phương tiện.

Theo quy định, chủ xe hoặc người được ủy quyền có thể nộp hồ sơ đề nghị chứng nhận cải tạo trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; hoặc nộp trực tiếp, qua hệ thống bưu chính tới cơ sở đăng kiểm.

Đáng chú ý, chủ xe có thể lựa chọn bất kỳ cơ sở đăng kiểm nào trên phạm vi cả nước để thực hiện thủ tục.

Hồ sơ gồm văn bản đề nghị chứng nhận cải tạo theo mẫu và bản chính phiếu cân khối lượng bản thân, phân bố khối lượng bản thân lên các trục của xe sau cải tạo. Trường hợp cơ sở đăng kiểm được trang bị cân đáp ứng quy định về đo lường, chủ xe không phải xuất trình giấy tờ này.

Nếu người thực hiện thủ tục không phải là chủ xe, hồ sơ phải có giấy ủy quyền theo quy định. Khi đưa phương tiện đến kiểm tra, đánh giá thực tế, chủ xe hoặc người được ủy quyền đồng thời xuất trình giấy tờ về đăng ký xe.

Do không phải lập hồ sơ thiết kế cải tạo, ngay trong ngày nhận đủ hồ sơ, cơ sở đăng kiểm sẽ tiến hành kiểm tra, đối chiếu phương tiện thực tế với thông tin và thông số kỹ thuật của xe sau cải tạo được ghi trong văn bản đề nghị chứng nhận.

Cơ sở đăng kiểm đồng thời đánh giá các hạng mục cải tạo theo yêu cầu của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới; kiểm tra xe theo các yêu cầu kỹ thuật của quy chuẩn về kiểm định xe cơ giới tham gia giao thông đường bộ.

Kết quả kiểm tra, đánh giá được thể hiện trong biên bản theo mẫu quy định.

Trong quá trình kiểm tra, cơ sở đăng kiểm sẽ chụp ảnh phương tiện tại địa điểm thực hiện. Ảnh phải rõ nét, có độ phân giải tối thiểu 1280x720 pixels, thể hiện thời gian thực khi chụp và đáp ứng yêu cầu về tỷ lệ diện tích ảnh.

Hồ sơ ảnh gồm ảnh tổng thể phía trước, phía sau chéo góc và ảnh tổng thể của hệ thống, tổng thành, phụ tùng được cải tạo.

Nếu kết quả kiểm tra, đánh giá đạt yêu cầu, cơ sở đăng kiểm cấp giấy chứng nhận cải tạo bằng bản giấy hoặc bản điện tử cho chủ xe hoặc người được ủy quyền.

Giấy chứng nhận này được sử dụng để thực hiện thủ tục cấp đổi chứng nhận đăng ký xe và được lưu trong hồ sơ theo quy định.

Sau khi hoàn tất thủ tục, cơ sở đăng kiểm cấp giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định cho phương tiện nếu xe không thuộc trường hợp bị từ chối kiểm định.