Lắp thêm đèn chiếu sáng phía sau xe gây chói mắt, tài xế bị phạt nặng

Ngày 30/10, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Phòng Cảnh sát giao thông đã tiến hành xác minh, lập biên bản vi phạm hành chính đối với một tài xế ô tô có hành vi tự ý lắp thêm đèn phía sau xe, gây mất an toàn cho người tham gia giao thông.

Lắp thêm đèn chiếu sáng phía sau ảnh hưởng đến sự quan sát của các phương tiện đi phía sau, tiềm ẩn nguy cơ cao tai nạn giao thông.

Trước đó, ngày 29/10, thông qua ứng dụng VneTraffic, lực lượng chức năng tiếp nhận tin phản ánh của người dân về việc xe ô tô mang BKS 36H – 044.xx lưu thông trên tuyến Quốc lộ 47B (đoạn qua xã Hợp Tiến) tự ý độ, lắp thêm đèn chiếu sáng phía sau.

Hành vi này phát ra ánh sáng chói lóa, làm suy giảm nghiêm trọng khả năng quan sát của các phương tiện đi phía sau, tiềm ẩn nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội CSGT đường bộ số 2 (Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa) đã khẩn trương rà soát, làm rõ người điều khiển phương tiện là anh Đ.V.T. (SN 1985, trú tại phường Nam Sầm Sơn). Làm việc với cơ quan công an, anh T. đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Đội CSGT đường bộ số 2 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh T. về lỗi “Điều khiển phương tiện lắp thêm đèn phía sau” quy định tại điểm a, Khoản 3, Điều 13, Nghị định số 168/2024/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 238/2026/NĐ-CP).

Với lỗi này, tài xế T. đối mặt với mức phạt tiền từ 1.000.000 đến 2.000.000 đồng, bị trừ 02 điểm trên giấy phép lái xe, đồng thời buộc phải tháo dỡ toàn bộ thiết bị đèn lắp thêm trái quy định.

Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo các chủ xe, tài xế cần nghiêm túc chấp hành các quy định về an toàn kỹ thuật phương tiện. Việc tự ý "độ", chế hay lắp thêm hệ thống đèn ngoài thiết kế ban đầu không chỉ vi phạm pháp luật mà còn gây nguy hiểm trực tiếp cho cộng đồng khi lưu thông trên đường.