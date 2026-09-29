Lập tài khoản riêng để rút tiền, Chủ tịch HĐQT Công ty Mặt trời Việt Nam bị bắt

Tống đạt các quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Triệu Tuấn Dũng.

Ngày 29/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế), Công an thành phố Quảng Ninh thông tin, đơn vị vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Triệu Tuấn Dũng (SN 1980, trú tại tổ 6, phường Phúc Lợi, thành phố Hà Nội) về tội “Tham ô tài sản”, quy định tại khoản 2 Điều 353 Bộ luật Hình sự.

Theo cơ quan điều tra, Công ty Cổ phần đầu tư du lịch Mặt trời Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực du lịch, do 3 cổ đông sáng lập.

Quá trình điều tra xác định, lợi dụng vai trò Giám đốc, Chủ tịch HĐQT của công ty, Triệu Tuấn Dũng đã tự lập một tài khoản ngân hàng mới của Công ty. Thông qua tài khoản này, khi nhận tiền bán tàu, Dũng có thể tự ý rút tiền, chuyển khoản mà không thông qua các cổ đông khác.

Cơ quan điều tra xác định, Dũng còn thỏa thuận với người mua tàu thanh toán tiền thành hai khoản trong và ngoài hợp đồng. Việc thỏa thuận này nhằm che giấu số tiền bán tàu thực tế với các cổ đông khác của Công ty.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Quảng Ninh xác định hành vi của Triệu Tuấn Dũng đã phạm vào tội “Tham ô tài sản”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Triệu Tuấn Dũng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.