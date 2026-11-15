Lập quy hoạch sân bay quốc tế Côn Đảo với mục tiêu 5 triệu khách/năm

Cục Hàng không Việt Nam vừa trình Bộ Xây dựng thẩm định, phê duyệt đề cương lập Quy hoạch chi tiết Cảng hàng không quốc tế Côn Đảo thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 nhằm cụ thể hóa định hướng phát triển, đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, sân bay Côn Đảo có vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và bảo đảm kết nối giao thông đối với đặc khu Côn Đảo nói riêng, khu vực biển phía Nam và cả nước nói chung.

Quy hoạch Cảng hàng không Côn Đảo thời kỳ đến năm 2030 được Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng) phê duyệt tại Quyết định số 1533 ngày 17/8/2021 với định hướng là cảng hàng không nội địa, cấp sân bay 4C theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO), đường cất hạ cánh dài 1.830m, công suất khoảng 2 triệu hành khách/năm.

Sân bay Côn Đảo được định hình là sân bay quốc tế, công suất 5 triệu khách/năm vào 2050

Tuy nhiên, bối cảnh phát triển của Côn Đảo đã có những thay đổi quan trọng, đặt ra yêu cầu rà soát, cập nhật định hướng phát triển và dự báo nhu cầu vận tải hàng không dài hạn.

Đáng chú ý, việc Côn Đảo trở thành đặc khu thuộc TP.HCM mở ra cơ hội tăng cường liên kết với trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, dịch vụ và hàng không lớn của khu vực phía Nam. Đây cũng là điều kiện thuận lợi thu hút nguồn lực đầu tư, phát triển hạ tầng, du lịch và các ngành kinh tế biển đảo.

Tại Quyết định số 1140 ngày 1/7/2026 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Cảng hàng không Côn Đảo được định hướng là cảng hàng không quốc tế, cấp sân bay 4E theo tiêu chuẩn ICAO.

Theo định hướng mới, công suất thiết kế của cảng dự kiến đạt khoảng 2 triệu hành khách/năm vào năm 2030 và khoảng 5 triệu hành khách/năm vào năm 2050.

Định hướng này đòi hỏi phải nghiên cứu, cụ thể hóa phương án quy hoạch cảng phù hợp với quy hoạch hệ thống, nhu cầu vận tải dự báo, điều kiện khai thác thực tế và khả năng huy động nguồn lực đầu tư.

Với các lý do nêu trên, Cục Hàng không Việt Nam khẳng định việc lập Quy hoạch sân bay Côn Đảo thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là cần thiết nhằm định hướng phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng hàng không dân dụng và quân sự, đáp ứng yêu cầu phát triển Côn Đảo trong giai đoạn mới.

Theo đề cương được Cục Hàng không Việt Nam trình Bộ Xây dựng, quy hoạch có mục tiêu bố trí không gian hợp lý, bảo đảm phát triển Cảng hàng không quốc tế Côn Đảo phù hợp với nhu cầu vận tải hàng không và định hướng tại Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đồng thời, nghiên cứu đề xuất lộ trình đầu tư phù hợp với nhu cầu vận tải và xác định các giải pháp chủ yếu để tổ chức thực hiện quy hoạch.

Theo kế hoạch, thời gian lập quy hoạch dự kiến từ quý IV/2026 - quý I/2027, chưa bao gồm thời gian thẩm định, phê duyệt quy hoạch cảng theo quy định.

Trên cơ sở các nội dung đề xuất, Cục Hàng không Việt Nam kiến nghị Bộ Xây dựng tổ chức thẩm định, phê duyệt đề cương lập quy hoạch chi tiết Cảng hàng không quốc tế Côn Đảo. Đây sẽ là cơ sở để cơ quan này phối hợp với nhà tài trợ và đơn vị tư vấn triển khai các bước tiếp theo, cụ thể hóa định hướng phát triển cảng hàng không trong giai đoạn mới.