Lập phương án cưỡng chế GPMB để hoàn thành cầu vượt đường sắt Phủ Lý trong năm nay

Trao đổi với PV Báo Xây dựng ngày 24/9, ông Nguyễn Quang Tùng, Giám đốc Ban Quản lý dự án phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình cho biết, vừa qua, UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu trong năm nay phải hoàn thành Dự án đầu tư xây dựng cầu vượt đường sắt Bắc - Nam và hoàn thiện tuyến đường 42m, đoạn từ quốc lộ 1 đến đường Lê Duẩn.

Chậm GPMB ảnh hưởng đến tiến độ của dự án.

Theo ông Tùng, hiện mặt bằng còn vướng chủ yếu tại 2 hộ gia đình ông Trần Văn Lưu và ông Trần Văn Chương. Trong đó, hộ gia đình ông Chương đã nhận tiền bồi thường nhưng chưa tháo dỡ công trình, bàn giao mặt bằng mà đề nghị được bố trí tái định cư. Tuy nhiên, theo quy định hiện hành thì hộ dân này không thuộc diện được bố trí tái định cư.

Đối với hộ gia đình ông Lưu, đến nay, đã được thông báo thu hồi đất 3 lần và UBND phường tiếp tục chỉ đạo MTTQ và các đoàn thể tuyên truyền, vận động lần cuối để người dân tự nguyện bàn giao mặt bằng.

Căn nhà chậm GPMB gây ảnh hưởng đến tiến độ của dự án.

“Phường đang phối hợp với trung tâm phát triển quỹ đất xây dựng phương án cưỡng chế, đồng thời xin ý kiến công an tỉnh để tổ chức thực hiện trong tháng 10, nếu các hộ không chấp hành”, ông Tùng nói.

Cũng theo lãnh đạo Ban QLDA, trong thời gian chờ xử lý mặt bằng, Ban Quản lý dự án đang yêu cầu nhà thầu tập trung tối đa nhân lực, máy móc thi công tại những vị trí đã bàn giao, tổ chức nhiều mũi thi công song song.

Phía dưới cầu, các mũi thi công tập trung làm đường gom, hệ thống tiêu thoát nước và các tuyến đường kết nối khu dân cư.

Trên cầu, các nhà thầu đang hoàn thiện lan can, gờ chắn bánh, khe co giãn và đường dẫn hai đầu cầu. Phía dưới cầu, các mũi thi công tập trung làm đường gom, hệ thống tiêu thoát nước và các tuyến đường kết nối khu dân cư.

Theo ông Tùng, ngay sau khi hoàn tất GPMB, đặc biệt là phần mặt bằng phải cưỡng chế, các nhà thầu sẽ tập trung lực lượng để thi công đồng loạt, phấn đấu hoàn thành dự án trong năm 2026.

Trước đó, Báo Xây dựng đã phản ánh dự án cầu vượt đường sắt Phủ Lý sau gần 3 năm thi công vẫn chưa hoàn thành do vướng mặt bằng.

Sau phản ánh, công tác GPMB được địa phương đẩy nhanh, từng bước tháo gỡ các điểm nghẽn.

Dự án đầu tư xây dựng cầu vượt đường sắt Bắc - Nam và hoàn thiện tuyến đường 42m (đoạn từ quốc lộ 1 đến đường Lê Duẩn, TP Phủ Lý cũ) có giá trị gói thầu xây lắp hơn 220,2 tỷ đồng, thời gian thực hiện 720 ngày. Công trình khởi công ngày 10/1/2024, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2025. Tuy nhiên, do nhiều vướng mắc, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng, dự án được gia hạn đến hết năm 2026, trong đó gói thầu xây lắp phải hoàn thành trong tháng 9/2026. Khi đưa vào khai thác, cầu vượt đường sắt Bắc - Nam sẽ xóa bỏ điểm giao cắt đồng mức với tuyến đường sắt, giảm ùn tắc, bảo đảm an toàn giao thông trên trục quốc lộ 1 - đường Lê Duẩn, đồng thời mở rộng không gian phát triển đô thị, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của TP Phủ Lý cũ và khu vực lân cận, đặc biệt là khu vực phía Đông đô thị.