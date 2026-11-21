Theo Chủ tịch UBND phường Nguyễn Đức Toàn, thực hiện chỉ đạo của tỉnh, phường đang khẩn trương xây dựng phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng để di dời 33 hộ dân nằm trong khu vực có nguy cơ cao.

Cùng với việc xác minh nguồn gốc đất, địa phương đang rà soát giá đất, hoàn thiện hồ sơ để sớm lập phương án bồi thường theo quy định.

Về quỹ đất tái định cư, phường Quy Nhơn dự kiến đề xuất tỉnh bố trí một phần trong số 200 lô đất tại khu A1 (tọa lạc ở đường Điện Biên Phủ) đã được tỉnh giao trước đây để phục vụ công tác di dời. Phường sẽ rà soát nhu cầu thực tế, xác định số lô đất có thể sử dụng và đề xuất bổ sung nguồn vốn, quỹ đất đối với phần còn thiếu.

Phường Quy Nhơn hoàn tất kiểm kê, tiến hành xác minh nguồn gốc đất, khẩn trương di dời 33 hộ dân sinh sống vùng có nguy cơ sạt lở cao đến nơi an toàn. Ảnh: Trọng Lợi

Khu vực núi Một thuộc tổ dân phố 19 và 20 (phường Quy Nhơn) rộng khoảng 6,88 ha, đỉnh núi cao khoảng 44 m. Địa hình khu vực có độ dốc lớn, đất đá phong hóa mạnh, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở khi xảy ra mưa lớn kéo dài. Hiện có khoảng 228 hộ dân sinh sống tại đây, trong đó, 183 hộ nằm trên núi, sườn núi và 45 hộ ở dưới chân núi.

Sau bão số 13 và đợt mưa lũ kéo dài từ ngày 17 đến 20-11-2025, mái taluy âm phía trên sườn núi thuộc tổ dân phố 19 bị sạt lở nghiêm trọng, với chiều dài khoảng 200 m. Đất đá từ trên cao đổ xuống khu vực chân núi khiến 5 căn nhà bị sập hoàn toàn, nhiều căn nhà khác hư hỏng.

Theo tờ trình ngày 26-10-2026 của Đảng ủy UBND tỉnh gửi Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phương án tổng thể đối với khu vực núi Một là di dời, bố trí tái định cư cho toàn bộ 228 hộ dân; đồng thời, xử lý ổn định khu vực có nguy cơ sạt lở, kết hợp chỉnh trang đô thị và hình thành khu dân cư mới có hạ tầng đồng bộ, hài hòa với cảnh quan sông Hà Thanh.