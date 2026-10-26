Lắp phụ kiện quen thuộc này trên xe ô tô, bạn đang vô tình khiến xe 'ngốn xăng' hơn

Giá nóc có thể khiến ô tô tốn xăng hơn

Thanh ngang giá nóc và hộp đựng hành lý trên nóc là những phụ kiện hữu ích khi cần tăng không gian chứa đồ. Nhưng khi không sử dụng, chúng có thể trở thành yếu tố làm giảm hiệu quả vận hành của xe ô tô.

Nguyên nhân chính nằm ở lực cản khí động học. Khi ô tô di chuyển, không khí luân chuyển quanh thân xe. Những phụ kiện nhô lên trên nóc có thể làm xáo trộn luồng không khí, gia tăng lực cản mà động cơ phải thắng để duy trì tốc độ. Trọng lượng bổ sung cũng có thể ảnh hưởng đến mức tiêu hao nhiên liệu, nhưng tác động của lực cản gió thường đáng chú ý hơn khi xe chạy nhanh.

Vì vậy, mức ảnh hưởng thường rõ rệt trên đường cao tốc hơn so với khi di chuyển chậm trong đô thị. Ngay cả giá nóc nguyên bản do nhà sản xuất cung cấp, dù được thiết kế để hạn chế ảnh hưởng đến khí động học, vẫn có thể làm tăng lực cản.

Thanh ngang giá nóc và hộp đựng hành lý trên nóc có thể làm giảm hiệu quả vận hành của xe

Tháo giá nóc, mức tiêu hao nhiên liệu thay đổi ra sao?

Một thử nghiệm được tạp chí Car and Driver thực hiện trên chiếc Kia Carnival cho thấy việc tháo các thanh ngang giá nóc nguyên bản giúp mức tiêu thụ nhiên liệu thực tế giảm từ khoảng 9,4 lít/100 km xuống còn 8,4 lít/100 km.

Chênh lệch khoảng 1 lít/100 km là con số đáng chú ý nếu xe thường xuyên di chuyển đường dài. Với cùng một lượng nhiên liệu, xe có thể đi được quãng đường xa hơn, qua đó giảm chi phí vận hành.

Trong một thử nghiệm khác của Consumer Reports, chiếc Nissan Altima tiêu hao nhiên liệu nhiều hơn khoảng 11% khi được lắp giá nóc và chạy ở tốc độ 105 km/h. Khi kết hợp thêm hộp chở hành lý trên nóc, mức tiêu hao tăng tới 19%.

Các kết quả này cho thấy phụ kiện trên nóc có thể tạo ra khác biệt đáng kể trong một số điều kiện vận hành. Tuy nhiên, mức tăng thực tế không giống nhau ở mọi mẫu xe, bởi còn phụ thuộc vào hình dáng thân xe, thiết kế phụ kiện, tốc độ và điều kiện di chuyển.

Với những mẫu SUV địa hình có thiết kế vuông vức như Jeep Wrangler, Ford Bronco, Toyota Land Cruiser... không được tối ưu chủ yếu cho khả năng giảm lực cản gió. Do đó, việc bổ sung một số phụ kiện như ốp vòm bánh xe, giá nóc hoặc đèn LED phụ trợ có thể không tạo ra khác biệt lớn.

Ngược lại, với crossover, SUV cỡ nhỏ thiên về đi phố, hatchback, wagon hay MPV... các phụ kiện lắp thêm trên nóc có thể làm thay đổi luồng không khí quanh xe và khiến mức tiêu hao nhiên liệu tăng đáng kể trong một số điều kiện.

Chủ xe nên làm gì để tránh lãng phí xăng?

Nếu thường xuyên sử dụng xe ô tô để đi làm, đi phố và hiếm khi chở hành lý cồng kềnh, chủ xe nên cân nhắc tháo các thanh ngang giá nóc khi không cần dùng. Với người thường xuyên đi du lịch, cắm trại hoặc vận chuyển đồ đạc, phụ kiện này vẫn hữu ích, nhưng nên lắp đúng nhu cầu thay vì để thường trực chỉ vì yếu tố thẩm mỹ.

Nếu sử dụng hộp đựng hành lý trên nóc, người lái cũng nên tháo xuống khi không cần thiết, đồng thời tuân thủ giới hạn tải trọng và hướng dẫn lắp đặt của nhà sản xuất. Việc tháo phụ kiện cần được thực hiện đúng cách để tránh làm hỏng các điểm gá hoặc ảnh hưởng đến độ an toàn.

Bên cạnh đó, duy trì áp suất lốp phù hợp, lái xe đều ga, hạn chế tăng tốc và phanh gấp vẫn là những biện pháp hữu ích để kiểm soát mức tiêu hao nhiên liệu.

Giá nóc không phải phụ kiện cần loại bỏ trong mọi trường hợp. Điều quan trọng là cân đối giữa lợi ích chở đồ và chi phí vận hành: nếu không thực sự cần đến, tháo bớt phụ kiện trên nóc có thể là một cách đơn giản giúp xe ô tô vận hành hiệu quả hơn, đặc biệt trên những hành trình tốc độ cao.