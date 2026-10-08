Lắp phao cứu sinh trên cầu Nhật Tân để kịp ứng cứu người gặp nạn

Theo ghi nhận của phóng viên chiều ngày 8/10, 50 chiếc phao cứu sinh chuyên dụng được lắp đặt tại nhiều vị trí trên cầu Nhật Tân, ở cả hai chiều lưu thông hướng Đông Anh và ngược lại. Các điểm đặt phao được bố trí tại khu vực thuận tiện để người dân có thể nhanh chóng tiếp cận khi phát hiện trường hợp gặp nạn dưới sông.

Áo phao được lắp đặt trên cầu Nhật Tân.

Phao cứu sinh được cố định chắc chắn tại chân các cột đèn chiếu sáng trên cầu, bảo đảm không ảnh hưởng đến hoạt động giao thông và mỹ quan công trình. Việc bố trí phao tại những vị trí dễ nhận biết được kỳ vọng giúp rút ngắn thời gian tiếp cận phương tiện cứu hộ trong những tình huống khẩn cấp.

Dòng chữ động viên những người có ý định dại dột được in trên phao.

Công trình được triển khai nhằm nâng cao ý thức phòng, chống đuối nước, đồng thời tạo thêm phương tiện hỗ trợ tại chỗ cho người dân khi xảy ra sự cố trên sông Hồng. Trong trường hợp phát hiện người có nguy cơ đuối nước, người dân có thể nhanh chóng lấy phao, thả xuống khu vực có người gặp nạn để hỗ trợ từ trên cầu, hạn chế việc tự ý xuống nước cứu người khi chưa bảo đảm an toàn.

Việc lắp phao cứu sinh trên cầu Nhật Tân sẽ giúp kịp ứng cứu người gặp nạn.

Cầu Nhật Tân là một trong những cây cầu lớn bắc qua sông Hồng, có lưu lượng phương tiện qua lại cao. Việc bổ sung các thiết bị cứu sinh tại đây không chỉ góp phần nâng cao khả năng ứng phó với những tình huống bất ngờ mà còn tăng cường các giải pháp phòng ngừa tai nạn đuối nước trên tuyến sông.

Sau khi hoàn thành việc lắp đặt 50 phao cứu sinh trên cầu Nhật Tân, Đoàn Thanh niên Công an phường Phú Thượng dự kiến tiếp tục triển khai lắp đặt thêm 50 chiếc phao tại cầu Thăng Long.