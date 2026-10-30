Lập nhóm lừa đảo qua mạng, các bị cáo lãnh án

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử. Ảnh: Tố Tâm

Bản án xác định, Linh sống chung như vợ chồng với Li Kun (37 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) cùng Li Yan (anh trai Li Kun) tại căn nhà ở KDC Quang Vinh, phường Trấn Biên.

Vào khoảng tháng 3-2026, Linh nảy sinh ý định lập nhóm thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng nên đã liên hệ với Lâm và nói Lâm rủ thêm Dũng tham gia. Sau đó, Linh nói Lâm và Dũng cùng về ở chung nhà Linh ở để thuận tiện thực hiện hành vi phạm tội. Linh thỏa thuận trả Lâm 6 triệu đồng, Dũng 5 triệu đồng và mỗi người sẽ hưởng 25% số tiền lừa đảo được.

Linh giữ vai trò chủ mưu, tổ chức, quản lý, điều hành, chuẩn bị phương tiện, tài khoản ngân hàng, tài khoản Binance, thuê website/ứng dụng Tesla giả tại địa chỉ www.teslapurse.com và quản lý ví điện tử nhận tiền.

Lâm và Dũng trực tiếp giả danh nữ giới, sử dụng mạng xã hội X (Twitter), WhatsApp làm quen, tạo quan hệ tình cảm với nam giới tại Hoa Kỳ. Sau đó dụ dỗ bị hại đầu tư vào dự án trạm sạc Tesla giả, hướng dẫn chuyển tiền sang USDT (tiền điện tử) và nạp vào ví của website trên, rồi Linh chuyển số USDT về ví do mình quản lý. Sau đó, tiền điện tử này Linh đem bán trên mạng.

Đến tháng 5-2026, theo yêu cầu của Linh thì Li Yan hỗ trợ chạy quảng cáo, cung cấp hình ảnh, mua và hỗ trợ tài khoản WhatsApp, tăng tương tác, hỗ trợ hoạt động tìm kiếm và tiếp cận bị hại.

Quá trình thực hiện hành vi, nhóm của Linh đã lừa đảo được hơn 1 ngàn USDT tương đương 58 triệu đồng (số tiền này đang nằm trong tài khoản điện tử chưa rút ra được).