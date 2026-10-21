Lắp nhịp cầu đi bộ gần 1.000 tỷ đồng qua sông Sài Gòn

Việc đưa vòm thép hình lá dừa nước nặng khoảng 1.400 tấn vào vị trí lắp đặt được triển khai xuyên đêm, với yêu cầu cao về độ chính xác và an toàn trong điều kiện thi công trên sông.

Lúc 4h sáng ngày 21-10, công tác hợp long cầu đi bộ qua sông Sài Gòn bắt đầu triển khai. Ảnh: QUỐC HÙNG

Cầu dài khoảng 720m, mặt cầu rộng từ 6m - 11m, với thiết kế kiến trúc lấy cảm hứng từ hình ảnh lá dừa nước đặc trưng của vùng sông nước Nam bộ. Khi hoàn thành, công trình được kỳ vọng bổ sung không gian đi bộ ven sông, kết nối cảnh quan hai bờ và tạo điểm nhấn kiến trúc mới cho TPHCM.

Hợp long cầu đi bộ qua sông Sài Gòn. Ảnh: QUỐC HÙNG

Theo phương án thi công, từ khoảng 3 giờ ngày 21-10, lực lượng thi công tháo dây xoay sà lan, điều chỉnh hướng và bố trí hệ thống cáp giằng neo vào các trụ neo phía hạ lưu. Đến khoảng 4 giờ, sà lan được đưa vào vị trí, bắt đầu di chuyển từng bước dưới sự hỗ trợ của hai tàu đẩy, hai tàu kéo cùng các thiết bị chuyên dụng.

Ông Nguyễn Hữu Hoàng, đại diện nhà tài trợ dự án, cho biết công tác điều động được tính toán dựa trên số liệu thủy văn, lựa chọn thời điểm nước rút và dòng chảy ít biến động để hạn chế rủi ro. Thử thách lớn nhất là khi sà lan xoay ngang dòng sông, chịu lực tác động đáng kể do dòng chảy, trong khi cấu kiện thép có khối lượng lớn.

Nhịp cầu thép lá dừa nước được đội ngũ kỹ thuật tháo neo để lai dắt xà lan ra vuông góc với sông Sài Gòn. Ảnh: QUỐC HÙNG

Quá trình xoay chuyển, neo giữ và đưa sà lan vào vị trí kéo dài khoảng hai giờ, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các phương tiện và lực lượng kỹ thuật. Theo ông Hoàng, tại thời điểm căn chỉnh, khoảng cách giữa hai đầu sà lan chỉ còn khoảng 25cm trên khẩu độ hơn 180m; khe hở tại các vị trí hợp long cũng rất nhỏ. Vì vậy, từng thao tác phải được thực hiện chậm, chính xác đến từng centimet nhằm tránh va chạm với các mố cầu.

Sáng ngày 21-10, công tác hợp long cầu đi bộ qua sông Sài Gòn bắt đầu triển khai. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Khoảng 6 giờ, sà lan dự kiến vào vị trí hạ tải. Nước được bơm vào các khoang dằn để điều chỉnh cao độ phương tiện, đưa dầm cầu tiếp cận mố trụ. Công đoạn này dự kiến hoàn tất khoảng 7 giờ 30, tạo điều kiện để kỹ sư căn chỉnh tâm cầu trùng khớp với hệ thống mố trụ hai bên bờ trước khi tiến hành hàn nối. Khoảng 150 nhân sự được huy động phục vụ công tác thi công trong buổi sáng.

Các nhà thầu huy động hơn 150 nhân sự cùng hệ thống trang thiết bị chuyên dụng gồm hai tàu đẩy và hai tàu kéo để phục vụ công tác hợp long cầu đi bộ qua sông Sài Gòn. Ảnh: QUỐC HÙNG

Công trình còn có nhiều hạng mục thi công phức tạp dưới lòng sông. Theo ông Đặng Xuân Hải, Chỉ huy trưởng công trình cầu đi bộ thuộc Tập đoàn Đạt Phương, bệ trụ TC2 có diện tích gần 1.800m², dài 48,5m, rộng 39m và cao 3m; sử dụng khoảng 650 tấn thép cùng hơn 7.450m³ bê tông, bao gồm bê tông bịt đáy.

Trong quá trình thi công móng, các đơn vị gặp nhiều khó khăn do dòng chảy, địa chất và chướng ngại vật ngầm. Qua khoan cọc nhồi, lực lượng thi công phát hiện nhiều cọc bê tông, cọc gỗ lớn và xác thuyền gỗ nằm dưới lòng sông. Để xử lý, nhà thầu đề xuất chuyển từ phương án vòng vây cọc ván thép sang sử dụng thùng chụp bê tông cốt thép lắp ghép trực tiếp dưới nước. Giải pháp được tư vấn giám sát và chủ đầu tư chấp thuận, nhằm đáp ứng yêu cầu chất lượng và tiến độ.

Quá trình lắp đặt các cấu kiện nặng hơn 20 tấn đòi hỏi thợ lặn phối hợp với bộ phận trắc đạc và hệ thống cẩu trên mặt nước. Các công đoạn định vị, lắp dựng ván khuôn, xử lý mối nối được bố trí theo thời điểm nước đứng để hạn chế ảnh hưởng của dòng chảy.

Sau khi hoàn thành hợp long dầm chính, nhà thầu tiếp tục hoàn thiện mặt cầu, lắp đặt lan can, hệ thống chiếu sáng nghệ thuật và các tiện ích phụ trợ. Để bảo đảm an toàn thi công, luồng sông Sài Gòn qua khu vực công trường tạm cấm từ 2 giờ đến 18 giờ trong hai ngày 21 và 22-10.

Khởi công từ tháng 3-2025, công trình có tổng vốn đầu tư gần 1.000 tỷ đồng, do Công ty cổ phần Thực phẩm dinh dưỡng Nutifood tài trợ toàn bộ kinh phí. Công trình dự kiến hoàn thành, đưa vào vận hành trước Tết Nguyên đán 2027, góp phần tăng cường kết nối giữa khu vực trung tâm TPHCM và Khu đô thị mới Thủ Thiêm, đồng thời mở thêm không gian sinh hoạt cộng đồng gắn với cảnh quan sông Sài Gòn.