Ngày đêm "phá đá, bạt đồi", làm nhiều hạng mục khó

Tháng 11 dần trôi về những ngày cuối cùng cũng là lúc dự án đường bộ cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang giai đoạn 1 tiến gần đến ngày cán đích. Trên đại công trường, các nhà thầu vẫn miệt mài trên đường đua tiến độ với những ngày làm việc "3 ca, 4 kíp", từ sáng sớm đến tối muộn.

Các nút giao, tuyến chính trong phạm vi đảm nhận đang được Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn dồn lực bứt tốc.

Đảm nhận thi công hơn 14km tuyến chính, 3 nút giao và 3 công trình cầu thuộc hai gói thầu tại dự án, đại diện Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn cho biết, tính đến ngày 19/11, sản lượng thi công của đơn vị tại gói thầu số 19 đã đạt 89% giá trị hợp đồng (tương đương 790 tỷ /889 tỷ đồng).

Sản lượng thực hiện tại gói thầu số 53 (hạng mục mở rộng) đạt 77% giá trị hợp đồng (tương đương 183 tỷ/237 tỷ đồng).

Trong đó, phần đường chính đã hoàn thành toàn bộ công tác đào đắp nền, rải lớp cấp phối đá dăm (CPĐD), cấp phối đá dăm gia cố xi măng 4% (CTB) và hệ thống thảm bê tông nhựa.

Nhà thầu cũng đồng thời hoàn thiện đồng bộ các hạng mục hầm giao thông dân sinh, các cống lắp ghép đúc sẵn để kết nối hạ tầng hai bên tuyến và 3 cầu lớn của gói thầu (cầu trên nhánh nút giao QL2D, Cầu N1 giao QL37, cầu Kim Phú), tạo bước đệm thông suốt toàn mạch giao thông phục vụ công tác điều phối nội bộ.

"Trên toàn bộ mặt bằng của cả 2 gói thầu, đơn vị đang duy trì từ 17 đến 19 mũi thi công triển khai đồng loạt các hạng mục: đường gom, thảm bê tông nhựa, gia cố taluy, lắp đặt hệ thống an toàn giao thông, hệ thống thoát nước dọc, hệ thống trạm nghiền đá, trạm bê tông nhựa, bê tông xi măng…) với tổng số cán bộ, kỹ sư, công nhân khoảng hơn 150 người cùng hơn 170 đầu máy, thiết bị chuyên dụng hiện đại, công suất lớn", đại diện nhà thầu thông tin.

Tăng tốc tiến độ tại dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang, những người lính thợ Trường Sơn đã phải vượt qua nhiều đoạn tuyến địa hình khó khăn với khối lượng thi công đào rất lớn.

Nhớ lại những ngày "cân não" hoá giải từng vướng mắc, lãnh đạo ban điều hành thuộc Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn cho biết, đơn vị tiếp cận thi công cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang với hàng loạt thách thức.

Đoạn tuyến đi qua khu vực địa hình vùng núi phức tạp, đòi hỏi phải tiến hành "phá đá, bạt đồi" với khối lượng đào đắp sâu và mái taluy cao (hơn 3 triệu m3). Nguy cơ sạt lở vào mùa mưa luôn trực chờ, gây khó khăn cho việc giữ ổn định mái dốc bê tông bảo vệ nền đường.

Công tác nổ phá đá là điểm nghẽn của dự án do vị trí thi công sát nhà dân không thể nổ lớn, nhà thầu phải khoan nổ nhỏ (mỗi lần nổ được 200kg), khối lượng nổ phá đá được rất ít.

Khu vực Tuyên Quang lại thường xuyên xuất hiện các đợt mưa lớn kéo dài, gây gián đoạn các mũi thảm bê tông nhựa và xử lý cấu trúc đắp nền (K95, K98) vô cùng nhạy cảm với độ ẩm.

Không chỉ là vật liệu và thời tiết, Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn còn phải đối mặt với 3 áp lực lớn khác. Đó là thách thức từ việc "vừa chạy tiến độ vừa mở rộng quy mô". Ban đầu, dự án thiết kế phân kỳ 2 làn xe, sau đó có chủ trương nâng cấp mở rộng ngay lên 4 làn xe hoàn chỉnh. Việc này làm thay đổi toàn bộ biện pháp tổ chức thi công, nhà thầu phải vừa duy trì mạch thi công trên tuyến chính cũ, vừa tổ chức đào đắp phần mở rộng mới, đòi hỏi năng lực điều hành cực kỳ linh hoạt để các lớp kết cấu áo đường cũ - mới liên kết đồng bộ, không bị lún sụt chênh lệch.

Tiếp đến, giá cả nguyên nhiên vật liệu (xăng dầu, sắt thép, xi măng) biến động mạnh theo xu hướng tăng, trong khi các dự án cao tốc thường áp dụng đơn giá cố định hoặc bù giá theo chỉ số có độ trễ. Thực tế ấy buộc nhà thầu phải tự cân đối dòng vốn lớn, ứng trước kinh phí để giữ nguồn hàng từ các nhà cung ứng.

Tương tự các dự án khác, mặt bằng bàn giao "xôi đỗ" cũng là tình trạng chung nhà thầu gặp phải ở dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang. Dù chính quyền địa phương rất nỗ lực, công tác giải phóng mặt bằng giai đoạn đầu vẫn bị vướng cục bộ do hệ thống đường điện cao thế, cáp viễn thông và các công trình ngầm chưa kịp di dời.

Việc thi công 3 nút giao lớn (Nhữ Khê, QL37, Chân Sơn) cắt ngang các tuyến quốc lộ huyết mạch có mật độ giao thông dày đặc cũng gặp không ít trắc trở. Nhà thầu vừa phải bảo đảm an toàn cho dòng xe cộ lưu thông, vừa phải bảo đảm an toàn lao động trong không gian hẹp.

Với kinh nghiệm của một nhà thầu lớn, bằng bản lĩnh của "người lính thợ" Trường Sơn, khó khăn đã được biến thành động lực thi đua để sản lượng luỹ tiến từng ngày, tiến độ bám sát theo kế hoạch.

Bứt tốc với mũi thi công phản ứng nhanh, trạm nghiền sàng dã chiến

Đứng trước những khó khăn, Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn cho biết đã chủ động áp dụng nhiều giải pháp điều hành bứt phá.

Thay vì phụ thuộc hoàn toàn nguồn vật liệu vào thị trường thương mại vốn khan hiếm và biến động giá, nhà thầu đã chủ động tự chủ nguồn vật liệu nội bộ, tối ưu hóa sơ đồ vận chuyển dọc tuyến. Toàn bộ khối lượng đá từ các mũi đào bạt đồi, hạ nền đường được đưa về các trạm nghiền sàng dã chiến do đơn vị tự lắp đặt ngay tại công trường. Nguồn đá này sau đó được chuyển hóa trực tiếp thành cấp phối đá dăm gia cố xi măng và cốt liệu cho trạm trộn bê tông nhựa nóng, giúp đơn vị làm chủ hoàn toàn nguồn cung áo đường.

Nhiều đoạn tuyến cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang trong phạm vi thi công của Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn đã cơ bản hoàn thành công tác thảm bê tông nhựa.

Bứt tốc tiến độ, mô hình quản trị "Mũi thi công phản ứng nhanh" và công nghệ số được thiết lập. Trên phạm vi đảm nhận, Tổng công ty Xây dựng trường Sơn đã chia nhỏ tuyến chính (hơn 14km) thành 17 - 19 mũi độc lập, kiểm soát tiến độ hàng ngày thông qua biểu đồ "đường găng" kỹ thuật số. Khi một mũi vướng mặt bằng hoặc thời tiết xấu, nhân lực và thiết bị lu lèn, rải thảm lập tức được điều phối sang hỗ trợ mũi khác theo phương châm "mặt bằng mở đến đâu, thảm nhựa dứt điểm đến đó", tối ưu hóa hiệu suất máy móc.

"Cao điểm thi công, nhà thầu đã huy động gần 300 kỹ sư, công nhân với hơn 220 đầu máy, thiết bị, tổ chức thi công không ngơi nghỉ cả ngày lẫn đêm. Toàn bộ hệ thống trạm trộn bê tông nhựa nóng và trạm nghiền cấp phối đá dăm được lệnh hoạt động hết công suất 24/7", đại diện nhà thầu chia sẻ.

Không để đà tiến trên công trường bị đứt đoạn, kịch bản thi công linh hoạt với từng điều kiện thời tiết cũng được nhà thầu nghiên cứu kỹ lưỡng.

"Mùa mưa bão của vùng núi phía Bắc, chúng tôi tập trung nhân lực cho các hạng mục ít bị ảnh hưởng bởi độ ẩm như đúc sẵn cấu kiện bê tông, cống lắp ghép, sản xuất dải phân cách tại bãi đúc, hoặc dọn dẹp mặt bằng. Chế độ thi công "3 ca, 4 kíp" lập tức được kích hoạt ngay khi thời tiết chuyển nắng. Các tổ đội thường trực tôn cao bờ vây, đào rãnh thoát nước tạm thời nhằm bảo vệ các phân đoạn nền đường đang thi công dở dang không bị ngập úng hay xói lở khi đón các trận mưa lớn đột xuất.

Rút ngắn thời gian thi công ngoài hiện trường, nhà thầu tối đa hóa việc đúc sẵn các cấu kiện bê tông như: cống hộp, dải phân cách liên hoàn, hào kỹ thuật tại bãi tập kết tập trung. Khi thời tiết ráo, các tổ đội chỉ cần tập trung cẩu lắp ghép và hoàn thiện liên kết kỹ thuật, giảm thiểu rủi ro gián đoạn do mưa lũ", đại diện nhà thầu chia sẻ.

Phát huy tinh thần "tự lực cánh sinh", Ban điều hành của Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn cũng phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư và chính quyền tỉnh Tuyên Quang để nhanh chóng hoàn thiện thủ tục cấp phép, gia hạn khai thác các mỏ đất đắp, mỏ đá theo cơ chế đặc thù, bảo đảm chuỗi cung ứng vật liệu cho các trạm trộn bê tông nhựa và trạm nghiền hoạt động liên tục.

Thi công cuốn chiếu theo tinh thần "bắt buộc cán đích đúng hạn"

Lên kế hoạch hoàn thành khối lượng công việc còn lại, theo đại diện Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn, việc thi công đang tập trung vào các hạng mục: thảm bê tông nhựa; thi công dải phân cách và hệ thống an toàn giao thông; Gia cố mái taluy và hệ thống thoát nước dọc

Căn cứ vào thời hạn hợp đồng kết thúc vào ngày 30/12/2026, Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn đã xây dựng một kế hoạch thi công bóp nghẹt thời gian, phân định rõ ràng các mốc tiến độ cốt lõi theo tinh thần "bắt buộc cán đích đúng hạn".

Trong đó, kết cấu áo đường sẽ hoàn thành trước ngày 10/12; Trước ngày 20/12/2026 hoàn thiện gia cố, thoát nước và cấu kiện phụ trợ; Hệ thống ATGT và tổng vệ sinh hoàn thiện từ ngày 21/12 đến 28/12/2026.