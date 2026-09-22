Lắp 'mắt thần' giám sát công trường mở rộng cao tốc TP.HCM - Mỹ Thuận

Ngày 22/9, Công ty TNHH BOT cao tốc Sài Gòn - Mỹ Thuận (doanh nghiệp dự án) cho biết, theo báo cáo từ các nhà thầu, từ tháng 3 đến tháng 8/2026 đã xảy ra 15 vụ việc mất cắp tài sản tại khu vực thi công.

Thi công mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận đoạn qua tỉnh Đồng Tháp.

Hàng trăm "mắt thần" giám sát công trường từ xa

Theo doanh nghiệp dự án, các tài sản bị nhắm đến chủ yếu là những thiết bị, vật tư có giá trị và dễ vận chuyển như dây điện, cáp điện, đồng hồ, mô tơ điện, máy hàn, bình ắc quy, giàn giáo cùng nhiều vật tư thi công khác.

Từ những vụ việc trên cho thấy nguy cơ mất an ninh, trật tự có thể phát sinh tại các khu vực công trường vắng người, đặc biệt vào ban đêm và rạng sáng.

Để đảm bảo an ninh trật tự trên công trường, hằng ngày đơn vị đã bố trí 7 tổ với 31 nhân sự, tổ chức tuần tra cơ động trên toàn tuyến 24/24 giờ và sử dụng chó nghiệp vụ trong trường hợp cần thiết.

Công nhân làm việc trên công trường cao tốc đoạn qua cầu Kênh Năng (Đồng Tháp).

Bên cạnh đó, triển khai hệ thống giám sát camera hoạt động liên tục, toàn tuyến đã lắp đặt 230 camera, phục vụ công tác theo dõi, phát hiện và xử lý kịp thời các dấu hiệu bất thường.

Trong khi đó, việc mở rộng phạm vi thi công, gia tăng số lượng tuyến đường giao cắt và sự di chuyển liên tục của nhân lực, phương tiện cũng khiến công tác quản lý, bảo vệ tài sản và kiểm soát giao thông đối mặt với nhiều thách thức.

Quy mô công trường ngày càng mở rộng, nhiều mũi thi công hoạt động đồng thời cả ngày và đêm, kéo theo sự gia tăng về nhân lực, máy móc, vật tư và các tuyến đường giao cắt.

Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc tăng cường các biện pháp bảo vệ công trình, kiểm soát người và phương tiện, phòng ngừa tội phạm, bảo đảm an toàn giao thông và giữ vững an ninh, trật tự tại địa bàn cơ sở.

Phối hợp công an địa phương ngăn chặn tội phạm

Trước đó ngày 18/9, Công ty TNHH BOT cao tốc Sài Gòn - Mỹ Thuận đã phối hợp Công an tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch phối hợp tuần tra kiểm soát bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông và phòng, chống tội phạm tại các xã, phường có dự án mở rộng cao tốc đi qua.

Quang cảnh Hội nghị phối hợp đảm bảo an ninh trật tự tại dự án mở rộng cao tốc.

Tại Hội nghị, đại diện doanh nghiệp dự án đã đề xuất tăng cường phối hợp giữa Công an tỉnh Đồng Tháp, Công ty CP An ninh Đèo Cả và các đơn vị liên quan, tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các vị trí trọng điểm.

Thiết lập cơ chế trao đổi thông tin nhanh, phát huy hiệu quả hệ thống camera giám sát. Tổ chức kiểm tra đột xuất và duy trì công tác sơ kết, đánh giá định kỳ.

Việc triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nhận diện sớm nguy cơ, kịp thời xử lý các vụ việc phát sinh, từng bước nâng cao hiệu quả bảo vệ công trường và bảo đảm môi trường thi công an toàn, ổn định.

Thiếu tướng Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp yêu cầu Ban Quản lý dự án cao tốc, bảo vệ công trường nhà thầu chủ động phối hợp với công an các xã, phường triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông và bảo vệ tài sản trên công trường.

Duy trì lực lượng tuần tra cơ động tại các khu vực trọng điểm, khu tập kết vật tư, máy móc, thiết bị. Ban điều hành cao tốc củng cố lực lượng bảo vệ, quản lý chặt người và phương tiện ra vào công trường.

Đồng thời khai thác hiệu quả hệ thống camera giám sát; quản lý tốt công nhân, người lao động, kịp thời thông tin, phối hợp cung cấp hình ảnh, tài liệu khi xảy ra vụ việc để phục vụ xác minh, xử lý.

Dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận có tổng chiều dài 96,13km, đi qua TP.HCM gần 2km, Tây Ninh hơn 28 km và tỉnh Đồng Tháp gần 66km. Dự án được khởi công tháng 12/2025, dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2028. Đến nay, các nhà thầu đang triển khai thi công đồng loạt các hạng mục xử lý nền đất yếu, thi công cọc khoan nhồi, bệ thân mố trụ, đúc dầm và nhiều hạng mục kỹ thuật khác. Tính đến giữa tháng 9/2026, giá trị thực hiện dự án đạt 1.720/21.481 tỷ đồng, tương đương 8% giá trị xây lắp.